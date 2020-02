Europa League JETZT im Live-Ticker: Wieder Videobeweis-Chaos bei Leverkusen - Wolfsburg auf Kurs

Wie schlagen sich die drei deutschen Teams in der Europa League? Die deutsche Konferenz im Ticker. Bereits vor Anpfiff musste die Partie der Eintracht abgesagt werden.

Drei deutsche Teams dürfen sich Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League ausrechnen.

ausrechnen. Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt gewannen ihre Hinspiele jeweils.

und gewannen ihre Hinspiele jeweils. Das Spiel der Eintracht musste abgesagt werden. Alle wichtigen Infos zu den Spielen mit deutscher Beteiligung finden Sie in unserem Live-Ticker.



Europa League: Deutsche Konferenz im Live-Ticker: Mit Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt

Spielbeginn Heim Gast Spielstand - (Hinspiel) Torschützen 18.55 Uhr FC Porto - Bayer Leverkusen 0:1 (-:-) - (1:2) 0:1 Alario (10.) 18.55 Uhr Malmö FF - VfL Wolfsburg 0:0 (-:-) - (1:2) Freitag, 18 Uhr FC Salzburg - Eintracht Frankfurt -.- (-:-) - (1:4) -

18. Minute: In Malmö ist bislang noch nicht wirklich viel passiert. Die Heimelf hat mehr vom Spiel, alles in allem muss aber noch auf den ersten Schuss aufs Tor gewartet werden.

Europa League im Live-Ticker: Wieder Videobeweis-Chaos bei Leverkusen: Alario sticht zur Führung

14. Minute: Im Hinspiel dauerte eine Überprüfung des Videoassistenten übrigens ähnlich lange. Damals stand ebenfalls ein Alario-Tor auf dem Prüfstand.

12. Minute: Der Treffer zählt! Nach gut zwei Minuten entscheidet der rumänische Schiedsrichter Istvan Kovacs auf Tor. Bayer Leverkusen hat damit beste Chancen auf das Achtelfinale.

10. Minute: Toooooor in Porto. Alario bringt Leverkusen nach Havertz-Vorlage in Führung, aber zählt der Treffer? Das Schiedsrichtergespann entscheidet erstmal auf Abseits, das Tor wird vom Videobeweis überprüft. Es war eine hauchzarte Geschichte, ob der Argentinier im Abseits stand, oder nicht - Tendenz gleiche Höhe.

5. Minute: Erste Gelbe in Malmö: Mittelfeld-Stratege Rieks räumt Mehmedi mit einer robusten Grätsche ab und wird folgerichtig verwarnt.

3. Minute: Leverkusens Goalie Lukas Hradecky muss das erste Mal eingreifen. Coronas halbhohe Flanke gräbt der Finne schließlich unter sich - da hat die Abstimmung in der Bayer-Defensive übrigens nicht wirklich gestimmt.

1. Minute: Der Ball rollt.

18.52 Uhr: Die Teams in Porto betreten den Rasen des Estadio do Dragao. Auch in Malmö stehen die Mannschaften bereit. Gleich geht es los.

18.43 Uhr: Seit seinem Wechsel nach Leverkusen hat sich der 21-Jährige unterdessen zu einer festen Größer der Bayer-Abwehr gemausert - und dabei so manchen Beobachter überrascht: „Man glaubt nicht, dass er erst einige Wochen bei uns ist“, sagt etwa sein Coach Peter Bosz.

18.36 Uhr: Leverkusens Winterneuzugang Edmond Tpsoba trifft heute übrigens bereits zum vierten Mal in dieser Saison auf den FC Porto. Der Neuzugang der aus Guimaraes kam, hat dabei insbesondere an ein Spiel schlechte Erinnerungen. Beim 0:3 seiner Vitoria in der Liga bekam Tapsoba in der 1. Minute (!) die Rote Karte wegen einer Notbremse.

18.22 Uhr: Bei Leverkusens Gegner Porto hat es der verletzte Abwehrchef Pepe wieder in den Kader geschafft, nimmt allerdings zunächst auf der Bank Platz.

Europa League im Live-Ticker: Bekannte Gesichter bei Porto und Malmö

Die Aufstellung des FC Porto im Schema: Marchesin - Corona, Mbemba, Marcano, Telles - Otavio, Uribe, Oliveira, Diaz - Ze Luis, Marega

18.07 Uhr: Bei Wolfsburgs Gegner Malmö findet man übrigens einen Spieler mit Bayer-Vergangenheit in der Startformation. Der Schwede Isaac Kiese Thelin stand in der Saison 2018/19 bei Leverkusen unter Vertrag. Dieses Intermezzo war allerdings kein wirklich erfolgreiches. In 14 Spielen gelang Thelin ein Tor sowie eine Vorlage (in der Europa League gegen Razgrad und Larnaka). Rasmus Bengtsson war einst für ein Jahr bei der Hertha aktiv, Oscar Lewicki spielte in der Jugend beim FC Bayern.

Die Aufstellung von Malmö FF im Schema: Dahlin - Lewicki, Ahmedhodzic, Bengtsson, Safari - Christiansen, Bachirou, Rieks - Nalic, Kiese Thelin, Antonsson

Europa League im Live-Ticker: Wolfsburg und Leverkusen mit Verletzungssorgen

17.52 Uhr: Nun erreicht uns auch die erste Elf der Werkself. Peter Bosz ersetzt den verletzten Kevin Volland (Syndesmoseriss) im Sturmzentrum mit Lucas Alario und probiert es taktisch mit einer Dreier- respektive Fünferkette. Charles Aranguiz steht aufgrund einer Erkältung nicht zur Verfügung.

Die Aufstellung von Leverkusen im Schema: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - L. Bender, Amiri, Demirbay, Sinkraven - Havertz, Alario, Diaby

17.40 Uhr: Die Aufstellung des VfL Wolfsburg ist da. Wie befürchtet hat es weder für Jerome Roussilon noch für Kapitän Joshua Guilavogui gereicht. Verzichten müssen die Wölfe auch auf Kevin Mbabu (Gelbsperre), sodass Offensivmann Renato Steffen auch die Rechtsverteidigerposition rückt.

Die Aufstellung des VfL im Schema: Casteels - Steffen, Knoche, Brooks, Otavio - Arnold, Schlager, Gerhardt - Mehmedi, Weghorst, Brekalo

Salzburg : Frankfurt abgesagt - neuer Termin fix - Fans rasten aus: „Wettbewerbsverzerrung“

17.12 Uhr: Wegen Wetterkapriolen war eine internationale Partie eines Bundesligisten zuletzt übrigens am 13. September 2016 abgesagt worden. Das Champions-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach bei Manchester City fand wegen Starkregens nicht statt. Nach einem heftigen Gewitter und der Platzbegehung durch Schiedsrichter Björn Kuipers (Niederlande) wurde das Spiel einen Tag später ausgetragen.

16.30 Uhr: Die Fans der Hessen zeigen unterdessen nur wenig Verständnis für den neuen Termin. Sie kritisieren insbesondere die kurze Regenerationszeit der Profis zwischen dem Spiel in Salzburg am Freitagabend und der Bundesligapartie bei Werder Bremen 48 Stunden später.

Ein Nutzer konstatiert daher: „Zwei Tage Pause bis Sonntag?? Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht“, ein anderer poltert „einfach nur zum Kotzen.“ Verantwortliche der SGE äußerten sich bis dato noch nicht zum neuen Termin.

Es werden also ereignisreiche Tage bei der Eintracht. Nachdem die SGE erst am Montag in der Bundesliga gegen Union Berlin im Einsatz war, trifft die Elf von Adi Hütter also am Freitag auf Salzburg, dann am Sonntag auf Werder Bremen und nur drei Tage später am Mittwoch im DFB-Pokal erneut auf die Bremer. Dementsprechend ist sich ein Anhänger der Adler sicher: „Das kann ja lustig werden.“

16.16 Uhr: Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Das Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt wird bereits am morgigen Freitag nachgeholt. Die SGE schrieb via Twitter: „Der neue Termin des abgesagten Spiels in Salzburg steht fest: Der morgige Freitag, 28. Februar, 18 Uhr. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Anreise- und Parkmodalitäten bleiben unverändert.“

Der neue Termin des abgesagten Spiels in Salzburg steht fest: Der morgige Freitag, 28. Februar, 18 Uhr.



Der neue Termin des abgesagten Spiels in Salzburg steht fest: Der morgige Freitag, 28. Februar, 18 Uhr.

Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Anreise- und Parkmodalitäten bleiben unverändert.

Update vom 27. Februar, 16.05 Uhr:Nach der Absage des Zwischenrunden-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Europa League bei Red Bull Salzburg wegen einer Orkanwarnung wird über einen neuen Termin beraten. Vertreter beider Vereine, der UEFA und Vertreter der Stadt sitzen zusammen, um über die Möglichkeiten der Neuansetzung zu beraten. Eine Entscheidung solle zeitnah fallen.

Eine Möglichkeit in dem eng getakteten Fußball-Terminkalender zu finden, ist schwierig. Es gibt die Option, das Spiel bereits am morgigen Freitag auszutragen. Eine weitere Möglichkeit wäre der4. März, an dem beide Clubs aber in ihren nationalen Pokal-Wettbewerben antreten. Die Eintracht spielt im Viertelfinale gegen Werder Bremen und Salzburg gegen LASK Linz.

Update vom 27. Februar, 14 Uhr: Die Partie zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend kann nicht stattfinden. Knapp sieben Stunden vor Anpfiff der Partie gaben die Hessen bekannt, dass das Rückspiel in der Mozartstadt wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden ist.

„Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden“, schreibt die Eintracht in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es: „Durch die für heute prognostizierten extremen Sturmböen für den Großraum Salzburg hätten eine sichere Abreise und der sichere Aufenthalt am Stadiongelände – weder für die Zuschauer noch für die bei dieser ausverkauften Veranstaltung (29.000) im Einsatz befindlichen Personen – nicht gewährleistet werden können.“

Einen neuen Termin für das Rückspiel in der Runde der letzten 32 in der Europa League gibt es bislang noch nicht.

Erst kürzlich fiel das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln Orkantief „Sabine“ zum Opfer. Die Partie wird nun Anfang März nachgeholt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur „deutschen Konferenz“ in der Europa League. Können Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt nach ihren guten Hinspielen in die nächste Runde einziehen? Wir berichten über alle deutschen Spiele im Live-Ticker. +++

Europa-League im Live-Ticker: Alle Infos zu Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt

München - Was für ein starker Auftritt, den die drei in der Europa League vertretenden Teams da letzte Woche hingelegt haben. Besonders im Gedächtnis bleiben wird dabei gewiss das Spiel der Eintracht, die regelrecht über die Salzburger hinweg fegte und am Ende mit 4:1 als Sieger vom Platz ging. Mann des Spiels war Dreierpacker Daichi Kamada. Kann sich der Japaner auch im Rückspiel in die Torschützenliste eintragen und seine Farben somit in die nächste Runde schießen?

Europa-League im Live-Ticker: Frankfurt mit einem Bein im Achtelfinale

Nach dem souveränen Sieg im Hinspiel reist Eintracht Frankfurt mit der besten Ausgangslage der drei deutschen Teams zum zweiten Duell. Im hessischen Lager setzt man dennoch darauf, das Rückspiel ernst zu nehmen: „Auch, wenn wir einen guten Vorsprung haben: Im Fußball geht alles schnell“, meinte etwa Defensivspieler Timothy Chandler. Coach Adi Hütter kündigte in Sachen Matchplan an: „Wir haben einen Vorsprung, wollen aber auch Nadelstiche nach vorne setzen und mit einem guten Spiel ins Achtelfinale einziehen.“

Europa League im Live-Ticker: Leverkusen erwartet schweres Auswärtsspiel in Porto

In die nächste Runde will auch Bayer Leverkusen einziehen. Nach dem 2:1 im Hinspiel gegen den FC Porto will die derzeit so spielfreudig agierende Werkself auch im Rückspiel an die aktuelle Form anknüpfen - und sich dabei keineswegs nur aufs Verteidigen versteifen: „Auf ein 0:0 zu spielen wäre schwachsinnig. Wir spielen ganz klar auf Sieg“, betonte etwa Routinier Sven Bender. Von Trainer Peter Bosz erntete er Zustimmung: „Unser Spiel wird wie immer nach vorne gehen. Wir wollen gewinnen.“ Einfach wird das Duell beim aktuellen Tabellenzweiten der portugiesischen Liga jedoch nicht. In elf Ligaheimspielen holte die Elf von Sérgio Conceição stolze 30 Punkte.

Europa League im Live-Ticker: Wolfsburg reist ohne Kapitän Guilavogui nach Schweden

Die Mission Achtelfinale will auch der VfL Wolfsburg positiv bestreiten. Die Niedersachsen gehen wie Leverkusen mit einem 2:1-Polster aus dem Hinspiel in das zweite Aufeinandertreffen mit Malmö FF. Als Favorit, aber nicht ohne Sorgen sind die Wölfe gen Schweden aufgebrochen. Die Glasner-Elf muss beim Jugendklub von Zlatan Ibrahimovic auf Jerome Roussillon (Oberschenkelzerrung), William (Kreuzbandriss), Kevin Mbabu (Gelbsperre) und kurzfristig auch Kapitän Joshua Guilavogui (Knieprobleme) verzichten. Der VfL muss also vor allem in der Defensive improvisieren.

Kann die deutsche Erfolgsgeschichte auf internationalem Parkett also fortgesetzt werden? Auch in der Champions League zeigten die Bundesliga-Teams starke Leistungen. Der FC Bayern etwa zeigte eine eindrucksvolle Leistung beim FC Chelsea.

