Europa League im Live-Ticker: Augustin bringt Leipzig in Front - Leverkusen liegt zurück

Drei deutsche Vereine sind heute in der Europa League im Einsatz: Eintracht Frankfurt empfängt Lazio Rom, Leipzig spielt bei Rosenborg Trondheim, und Bayer Leverkusen trifft auf Larnaka - alle Spiele im Live-Ticker!

Spielbeginn Gruppe Heim Auswärts Ergebnis 18.55 Uhr A Bayer Leverkusen - AEK Larnaka 0:1 18.55 Uhr B Rosenborg Trondheim - RB Leipzig 0:1 21.00 Uhr H Eintracht Frankfurt - Lazio Rom -:-

TRO-RBL: 36. Minute: Leipzig setzt die Hausherren im eigenen Sechzehner fest und belagert das gegnerische Tor. Immer wieder tauchen vor allem Bruma und Augustin gefährlich vor Hansen auf. Das 2:0 liegt in der Luft.

B04-AEK: 33. Minute: Großchance für Leverkusen. Weiser schließt aus 20 Metern flach ab und Gäste-Keeper Tono zeigt einen starken Reflex, mit dem er den Ball noch um den Pfosten lenken kann. Der anschließende Eckball bleibt ungefährlich.

TRO-RBL: 31. Minute: Wenig Gegenwehr von Trondheim, aber die Leipziger haben es noch nicht geschafft hier das zweite Tor nachzulegen. Das Angriffsspiel der Gastgeber findet noch nicht wirklich statt.

B04-AEK: 30. Minute: Havertz dringt in den gegnerischen Strafraum ein und geht im Zweikampf zu Boden. Der Youngster war leicht am Fuß getroffen worden. Elfmeter wäre hier sicherlich keine Fehlentscheidung gewesen, aber dem Schiedsrichter war der Kontakt wohl zu leicht.

Bayer 04 Leverkusen - ARK Larnaka: Eckball bringt Leverkusen in Rückstand

B04-AEK: 26. Minute: ...und aus der fällt das Tor. Kurz ausgeführt wird er Ball anschließend vor das Tor geflankt, wo Bender das Spielgerät verpasst. Trickovski schaltet schneller als die Bayer-Abwehr und schiebt aus kurzer Distanz ein.

B04-AEK: 25 Minute: Ballverlust Havertz im Mittelfeld und Larnaka kontert über die linke Seite. Die Flanke klärt der zurückgerückte Kevin Volland gut per Kopf zur Ecke....

TRO-RBL: 22. Minute: Laimer schickt Cunha, der am herausstürmenden Hansen hängen bleibt. Augustin hat die Nachschuss-Chancen, doch der Schuss wird geblockt.

TRO-RBL: 20. Minute: Nächster Abschluss für Leipzig. Bruma zieht aus knapp 20 Metern flach ab. Hansen geht schnell runter und kann den Ball trotz feuchtem Rasen festhalten.

TRO-RBL: 18. Minute: RB Leipzig ist die spielbestimmende Mannschaft. Augustin verpasste vor wenigen Momenten mit einem Schuss aus kurzer Distanz knapp das 2:0. 1

B04-AEK: 17. Minute: Torabschluss von Bellarabi, der nach Zusammenspiel mit Bailey aufs kurze Eck abzieht. Der AEK-Schlussmann kann jedoch parieren.

B04-AEK: 16. Minute: Leverkusen findet noch keine rechten Mittel. Weiser spielt den Ball zurück auf Hradecky, der das Leder unter Druck in die gegnerische Hälfte drischt. Der Werkself hat zwar meist den Ball, weiß damit aber noch nichts anzufangen.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig: Augustin bringt Leipzig in Führung

TRO-RBL: 12 Minute: Tor für RB Leipzig. Aber eine Aktion reicht den Leipzigern. Demme schlägt einen fantastischen, langen Ball auf Augustin, der den Ball mit rechts annimmt und sofort mit links abschließt. Starke Aktion des jungen Franzosen.

TRO-RBL: 11. Minute: Einwurf von Bruma auf Augustin, der den Ball zurück auf den Portugiesen prallen lässt. Der stand jedoch im Abseits. Symptomatisch für die Partie bis jetzt.

B04-AEK: 11. Minute: Auch die Werkself geht als deutlicher Favorit in die heutige Partie. Bislang fehlt Leverkusen aber die nötige Präzision im Passspiel.

B04-AEK: 6. Minute: Mit sechs Minuten Verspätung starten wir nun auch in die zweite Partie mit deutscher Beteiligung. Verpasst haben Sie hierbei allerdings noch nichts. Es steht immer noch 0:0.

TRO -RBL: 6. Minute: Bislang kaum richtige Torabschlüsse auf beiden Seiten. Der Kopfball aus der zweiten Minuten bleibt die einzige gefährliche Situation in dieser Partie. RB baut jetzt das Spiel von hinten auf.

B04-AEK: Auf Grund von technischen Problemen ist eine Berichterstattung von der Partie in Leverkusen momentan noch nicht möglich. Wir hoffen, dass wir Sie bald möglichst mit einem Live-Ticker versorgen können.

TRO -RBL: 2 Minute: Erste gute Chance für die Hausherren. Söderlund verzieht aus fünf Metern per Kopf.

Anstoß: Der Ball rollt in Trondheim.

18.53 Uhr: Leipzig ist bereits auf dem Rasen. Gleich geht‘s los.

18.47 Uhr: Keine zehn Minuten mehr, dann beginnt ein langer Europapokal-Abend mit dreifacher deutscher Beteiligung.

18.38 Uhr: Die Ausgangslage: Während Bayer Leverkusen dank eines überragend aufgelegtem Kai Havertz sein erstes Gruppenspiel gewinnen konnten und von Platz eins der Gruppe A grüßt, findet sich RB Leipzig nach der Niederlage gegen Salzburg lediglich auf Platz drei wieder. Nur der heutige Gegner Trondheim, rangiert noch hinter den Roten Bullen. Ein Sieg ist heute also quasi Pflicht.

18.15 Uhr: Bei Leverkusen beginnt zunächst Karim Bellarabi, der in der Bundesliga auf Grund einer roten Karte gesperrt ist auf der rechten Außenbahn. Julian Brandt sitzt zunächst auf der Bank. Im Sturmzentrum erhält Kevin Volland den Vorzug vor Lucas Allario.

18.09 Uhr: Bei RB Leipzig werden die beiden torgefährlichen Stürmer Timo Werner und Yussuf Poulsen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Ralf Rangnick vertraut gegen Trondheim auf Jean-Kevin Augstin in der Sturmspitze und Sommer-Neuzugang Matheus Cunha.

Rosenborg Trondheim: Hansen - Eggen Hedenstad, Hovland, Reginiussen, Gersbach - Jensen, Konradsen, Denic - Levi, Söderlund, de Lanlay

RB Leipzig: Mvogo - Orban, Konate, Mukiele, Halstenberg - Ilsanker, Demme, Bruma, Cunha, Laimer - Augustin

18.01 Uhr: Auch die Aufstellung der Roten Bullen aus Leipzig steht nun fest.

Bayer Leverkusen: Hradecky - S. Bender, Dragovic, Wendell, Weiser - Kohr, L. Bender, Bailey, Havertz, Bellarabi - Volland

AEK Larnaka: Tono - Truyols, Mosjov, Mikel Gonzales, Igor Silva - Nacho Cases, Hevel, Joan Tomas, Trickovski, Acoran Barrera, Giannou

17.56 Uhr: Die beiden ersten Teams bestreiten den zweiten Spieltag in der Europa League bereits in weniger als einer Stunde. Die Aufstellungen von Leverkusen und ist soeben bekannt gegeben worden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker mit der „deutschen Konferenz“ in der Europa League! Wir sind bei den Partien von Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt live mit dabei! Leverkusen und Leipzig spielen zeitgleich, Anpfiff ist jeweils um 18.55 Uhr. Um 21 Uhr steigt dann in Frankfurt das Duell der Eintracht gegen Lazio.

Europa League im Live-Ticker: „Deutsche Konferenz“ mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig

Am zweiten Gruppenspieltag der Europa League peilt RB Leipzig den ersten Sieg an. Die Sachsen müssen dabei heute (18.55 Uhr) in Gruppe B bei Rosenborg Trondheim in Norwegen auf die Mittelfeldspieler Emil Forsberg und Kevin Kampl verzichten. Zum Auftakt hatten die Leipziger von Trainer Ralf Rangnick mit 2:3 gegen RB Salzburg verloren.

Für DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt geht es nach einem Erfolg im ersten Spiel ab 21 Uhr in Gruppe H gegen das punktgleiche Lazio Rom um den ersten Tabellenplatz.

Auch Bayer Leverkusen kann ab 18.55 Uhr gegen AEK Larnaka aus Zypern in Gruppe A bereits den zweiten Sieg einfahren.

Wir sind bei allen Spielen live mit dabei und tickern die wichtigsten Geschehnisse.

