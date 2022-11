Europa-League-Auslosung heute live: Union Berlin und Leverkusen warten auf Playoff-Gegner

Von: Alexander Kaindl

Am Montag werden die Spiele der Europa-League-Playoffs ausgelost. Wir begleiten die Ziehung aus Nyon in unserem Live-Ticker.

12.17 Uhr: Inzwischen sind bereits die Champions-League-Achtelfinals ausgelost worden. Die Begegnungen im Überblick: RB Leipzig - Manchester City, Club Brügge - Benfica Lissabon, Liverpool - Real Madrid, AC Mailand - Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt - SSC Neapel, Borussia Dortmund - FC Chelsea, Paris Saint-Germain - FC Bayern München, Inter Mailand - Porto.

Update vom 7. November, 11.57 Uhr: In einer Stunde geht es hier los mit der Auslosung der Europa-League-Playoffs.

Auslosung der Europa-League-Playoffs: Alle Partien im Überblick

Erstmeldung vom 7. November, 11.32 Uhr: Nyon - Es wird ernst für Union Berlin und Bayer Leverkusen: Die beiden Bundesliga-Klubs blicken Montagmittag gespannt nach Nyon. Dort werden ab 13 Uhr die Europa-League-Playoffs ausgelost.

Die beiden Mannschaften standen sich am Sonntag noch in der Bundesliga im direkten Duell gegenüber, dabei ballerte sich die Werkself mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg aus der Krise. Union musste die Tabellenführung nach der Klatsche an den FC Bayern München abgeben.

Europa League: Auslosung der Playoffs heute live

In der Europa League werden sich die beiden Klubs vorerst nicht gegenüberstehen - so viel ist vor der Auslosung sicher. Denn hier gilt wie in der Champions League: Mannschaften aus dem gleichen Landesverband dürfen frühestens im Viertelfinale aufeinander treffen.

In den Playoffs kämpfen die Champions-League-Absteiger, also die jeweils Drittplatzierten aus der Gruppenphase, gegen die Zweitplatzierten der Europa-League-Vorrunde um den Einzug ins Achtelfinale. Der Gewinner spielt in der Runde der letzten 16 dann gegen einen Europa-League-Gruppensieger. Zu diesen acht Teams zählt auch der SC Freiburg.

Europa-League-Playoffs: Zwei Spiele im Februar 2023

Die Playoff-Hinspiele finden dann im neuen Jahr am 16. Februar statt. Eine Woche später, also am 23. Februar, kommt es zu den Rückspielen. Das Achtelfinale ist für den 9. und den 16. März 2023 geplant.

Auf wen können Bayer Leverkusen und Union Berlin in den Playoffs treffen? Die beiden Töpfe im Überblick:

Europa-League-Playoffs: Die Teilnehmer aus der Champions League

Ajax Amsterdam FC Barcelona Juventus Turin RB Salzburg Bayer Leverkusen Sporting Lissabon FC Sevilla Shakhtar Donezk

Europa-League-Playoffs: Die Teilnehmer aus der Europa League

Manchester United FC Midtjylland AS Monaco FC Nantes PSV Eindhoven Union Berlin Stade Rennes AS Rom

Union Berlin und Bayer Leverkusen könnten namhafte Europa-League-Gegner bekommen

Union Berlin erwarten klangvolle Namen wie der FC Barcelona, Juventus Turin oder Ajax Amsterdam. Bayer Leverkusen könnte es mit Manchester United oder der AS Roma zu tun bekommen. Es sind also durchaus große Duelle möglich! Wie geht es für die deutschen Teams aus? Am Montagnachmittag wissen wir mehr, wir begleiten die Auslosung hier in unserem Live-Ticker.

Vorab wird es für vier andere Bundesliga-Klubs in der Champions League ernst: Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt warten auf ihr Achtelfinal-Los in der Königsklasse. Wir begleiten die Auslosung im Live-Ticker. (akl)