Europa League-Auslosung: Bayer Leverkusen im Glück – Union Saint-Gilloise nächster Gegner

Von: Sascha Mehr

In der Europa League trifft Bayer Leverkusen im Viertelfinale auf Union Saint-Gilloise und geht als Favorit in die Partien gegen die Belgier.

In einem möglichen Halbfinale würde die „Werkself“ Feyenoord Rotterdam oder die AS Rom treffen.

Die Ziehung findet im schweizerischen Nyon statt: Der Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

+++ 13.25 Uhr: Bayer Leverkusen drohte bei der Auslosung des Viertelfinales der Europa League ein echter Brocken, wie Manchester United oder Juventus Turin. Dazu kam es aber nicht, denn die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hatte Losglück und geht den Schwergewichten aus dem Weg. Im Viertelfinale geht es gegen Union Saint-Gilloise. Die Belgier schalteten im Achtelfinale Union Berlin aus. Leverkusen startet mit einem Heimspiel. In einem möglichen Halbfinale würde es gegen Feyenoord Rotterdam oder die AS Rom gehen.

+++ 13.16 Uhr: Sollte es die „Werkself“ ins Halbfinale schaffen, wären Feyenoord Rotterdam oder die AS Rom mögliche Gegner.

+++ 13.15 Uhr: Bayer Leverkusen geht damit den ganz dicken Brocken aus dem Weg und ist sicherlich Favorit gegen das Team aus Belgien.

+++ 13.13 Uhr: Feyenoord Rotterdam bekommt es mit der AS Rom zu tun.

+++ 13.12 Uhr: Bayer Leverkusen ist gezogen. Es geht zuerst zu Hause gegen Royale Union Saint-Gilloise, den Union Berlin-Bezwinger.

+++ 13.11 Uhr: Juventus Turin startet mit einem Heimspiel. Gegner im Viertelfinale ist Sporting Lissabon.

+++ 13.11 Uhr: Manchester United ist die erste Mannschaft die gezogen wird. Der englische Top-Klub bekommt es mit dem FC Sevilla zu tun.

+++ 13.10 Uhr: Die Auslosung startet, Zoltan Gera zieht die erste Kugel.

+++ 13.06 Uhr: Zoltan Gera betritt die Bühne. Der Ungar, ehemaliger Premier League-Spieler, ist Botschafter des Finalortes Budapest. Er wird gleich die Kugeln ziehen.

+++ 13.04 Uhr: Die acht verbliebenen Vereine werden vorgestellt. Schmerzhaft für Union Berlin und den SC Freiburg, denn die Highlights aus den Achtelfinal-Rückspielen flimmern über den Bildschirm, die die beiden deutschen Vertreter verloren haben.

+++ 13.00 Uhr: In wenigen Augenblicken startet die Auslosung des Viertelfinales der Europa League. In der Champions League erwischte der FC Bayern München vorhin einen echten Kracher, denn es geht gegen Manchester City. Bekommt Bayer Leverkusen ebenfalls einen dicken Brocken?

Europa League-Auslosung: Alonso denkt noch nicht ans Finale

+++ 12.50 Uhr: Leverkusen-Coach Xabi Alonso will noch nicht ans Finale denken, sondern erst einmal den nächsten Schritt gehen, der Viertelfinale heißt: „Wir brauchen noch nicht übers Finale sprechen, das ist noch ein weiter Weg dorthin. Wir gehen step by step. Aber die Chance darauf haben wir uns heute bewahrt. Im Viertelfinale zu stehen ist eine tolle Motivation für die Spieler, den Klub, die Fans.“

+++ 12.35 Uhr: Neben dem Viertelfinale werden am heutigen Tage auch die Halbfinal-Paarungen ausgelost. Damit ist dies die letzte Auslosung der Europa League-Saison 2022/23. Bayer Leverkusen weiß also nach der Auslosung, welche beiden Gegner für ein mögliches Halbfinal-Duell in Frage kommen und gegen wen die „Werkself“ erst im Endspiel treffen könnnte.

Update vom Freitag, 17. März, 12.15 Uhr: Die Hinspiele des Viertelfinales der Europa League finden am 13. April statt. Die Rückspiele werden eine Woche später am 20. April ausgetragen. Weiter geht es dann am 11. Mai mit den Hinspielen im Halbfinale und den Rückspielen am 18. Mai. Der Sieger der diesjährigen Europa-League-Saison wird am 31. Mai in der Budapester Puskás Arena gesucht.

Europa League-Auslosung: Auf wen trifft Bayer Leverkusen?

Erstmeldung: Nyon - Das Achtelfinale der Europa League-Saison 2022/23 ist in den Büchern und aus der deutschen Bundesliga konnte sich nur Bayer Leverkusen durchsetzen. Die „Werkself“ wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und schaltete den ungarischen Vertreter Ferencváros Budapest aus. Damit platzte auch der Traum vom Finale im eigenen Stadion für Ferencváros, das Endspiel der aktuellen Europa League-Saison findet nämlich in Budapest statt.

Europa League-Auslosung: Die Viertelfinalisten im Überblick

Bayer Leverkusen FC Sevilla Manchester United Royale Union Saint-Gilloise AS Rom Feyenoord Rotterdam Juventus Turin Sporting Lissabon

Europa League-Auslosung: Nur Leverkusen aus der Bundesliga noch dabei

„Wir wollen mit Reife und emotionaler Kontrolle spielen. In den letzten fünf bis sechs Spielen haben wir das gut gemacht. Es ist wichtig, diese Entwicklung in der Mannschaft zu sehen und in unserem Spiel auf diese Reife bauen zu können“, sagte Trainer Xabi Alonso nach dem Triumph im Achtelfinale in Budapest. Für die beiden weiteren deutschen Teilnehmer ist das Abenteuer Europapokal dagegen beendet.

In der Europa League wird das Viertelfinale ausgelost. © Mandoga Media

Der SC Freiburg musste eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Juventus Turin aufholen, geriet aber schon in der ersten Hälfte auf die Verliererstraße. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Manuel Gulde und dem Führungstreffer durch Dusan Vlahovic per Handelfmeter, fanden die Breisgauer keine Mittel gegen clever agierende Italiener. Der eingewechselte Federico Chiesa beendete mit seinem Treffer zum 2:0 alle Hoffnungen des SC Freiburg auf die nächste Runde.

Überraschend deutlich gescheitert ist Union Berlin. Der Hauptstadtklub zeigte nach dem 3:3 im Hinspiel eine ganz schwache Vorstellung im Rückspiel bei Royale Union Saint-Gilloise und unterlag hochverdient mit 0:3. Union fand zu keiner Zeit ins Spiel und war weit davon entfernt, das Ticket fürs Viertelfinale zu buchen. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Wochen fort, die Mannschaft von Cheftrainer Urs Fischer ist nun seit fünf Spielen ohne Sieg.

Europa League-Auslosung: Leverkusen droht Hammerlos

Bayer Leverkusen ist die letzte deutsche Hoffnung, den Titelgewinn von Eintracht Frankfurt aus der letzten Saison zu wiederholen. Für die „Werkself“ ist es zudem die einzige Chance, sich für die Champions League in der kommenden Spielzeit zu qualifizieren, der Sieger erhält nämlich einen Startplatz in der Königsklasse. In der Liga ist der Zug für Leverkusen abgefahren, zu groß ist der Rückstand auf Platz vier.

Die Auslosungen der Viertelfinalspiele, der Halbfinalspiele und des Endspiels der UEFA Europa League 2022/23 findet am Freitag (17. März) im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz statt. Die Auslosung beginnt um 13 Uhr. Es gibt keine Beschränkungen mehr, das heißt es können auch Vereine aus einem Land aufeinandertreffen. Neben Bayer Leverkusen haben sich Manchester United, die AS Rom, der FC Sevilla, Juventus Turin, Royale Union Saint-Gilloise, Feyenoord Rotterdam und Sporting Lissabon für die Runde der letzten acht Teams qualifiziert. Neben vermeintlich leichteren Gegnern, wie Royale Union Saint-Gilloise und Feyenoord Rotterdam, kann die „Werkself“ auch echte Kracher ziehen, wie Manchester United oder Juventus Turin. (smr)