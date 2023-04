Endo rettet VfB durch kuriosen Treffer Punkt in Augsburg: Stutttgart bleibt unter Hoeneß ungeschlagen

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg haben sich am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Endo erzielte den Ausgleichstreffer für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß. Der Ticker zum Nachlesen.

FC Augsburg – VfB Stuttgart 1:1

Endo mit dem Tor: Kurioser Ausgleich

Vagnoman vergibt: Riesenchance für Stuttgart

Beljo trifft: Augsburg geht in Führung

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Aufstellungen

Aufstellung FC Augsburg Koubek - Pedersen, Bauer, Uduokhai, Iago (36. Veiga) - Maier, Rexhbecaj, Engels, Vargas - Beljo (46. Cardona), Demirovic Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, W. Endo, Karazor, Sosa (71. Tomas)- Millot (46. Silas), Führich (46. Coulibaly)- Guirassy Tore 1:0 Beljo (8.), 1:1 Endo (78.)

Fazit: Der VfB Stuttgart kämpfte sich in die Partie und hat somit verdientermaßen einen Punkt aus Augsburg entführt. Symbolisch für die Mentalität der Hoeneß-Truppe stand der Treffer durch Endo, der mit purer Willenskraft den Ball zum Ausgleich über die Linie drückte. Obwohl der VfB den Befreiungsschlag verpasste, zeigte auch der Auftritt in Augsburg: Stuttgart lebt.

ABPFIFF

90. Minute+2: Nach einem Ito-Freistoß kommt Endo an den Ball und köpft drüber. Allerdings hat sich der Japaner beim Gegenspieler aufgestützt, weshalb die Situation abgepfiffen wurde.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit. Gelingt dem VfB wieder ein Tor kurz vor Schluss? Es wäre so wichtig.

86. Minute: Riesenchance! Anton schickt Silas auf die Reise, der dann von der Torauslinie aus Guirassy sucht, ihn aber nicht findet. Der wird zwar noch von einem Augsburger angeschossen, aber die Möglichkeit ist vertan.

84. Minute: Jetzt ist die Partie völlig offen. Auch die Augsburger spielen nun wieder nach vorne.

Wataru Endo gleicht für den VfB Stuttgart aus

78. Minute: Da ist das Tor aus dem Nichts! Nach einem ruhenden Ball bringt Tomas den Ball in den Strafraum auf Endo, der die Kugel zunächst kurios zwischen die Beine klemmt und aufs Tor bringt. Erst pariert Koubek noch, dann drückt der Japaner den Ball doch noch zum 1:1-Ausgleich über die Linie.

73. Minute: Der VfB kommt mit Silas und Vagnoman über rechts, doch es gibt kein Durchkommen. Vagnomans Schuss bleibt hängen.

70. Minute: Vom FCA ist nichts mehr zu sehen. Die Augsburger konzentrieren sich voll und ganz auf die Verteidigung des eigenen Tores.

64. Minute: Strafraumszenen? Gibt es hier so gut wie gar nicht. Jetzt wird Endo mal in der Augsburger Box angespielt, aber Bauer ist sofort zur Stelle und grätscht das Leder aus der Gefahrenzone.

57. Minute: Der Unterhaltungswert dieser Partie hält sich in Grenzen. Immerhin nähert sich der VfB langsam dem gegnerischen Strafraum an. Vor allem der eingewechselte Silas reibt sich vorne auf.

51. Minute: Engels bringt von links einen Freistoß scharf vors Tor, doch der Ball geht an Freund und Feind vorbei ins Aus.

46. Minute: Die Partie läuft wieder. Coulibaly kommt für Führich ins Spiel. Außerdem kommt Silas für Millot aus der Kabine.

Halbzeitfazit: Der VfB hat gut begonnen und hielt im Duell mit dem FCA dagegen. Doch die Heimmannschaft ging mit der ersten Chance durch Beljo in Führung und machte es im Anschluss auch in der Defensive cleverer als die Stuttgarter. Somit geht die 1:0-Halbzeitführung der Augsburger in Ordnung.

HALBZEIT

45. Minute: Der FCA gibt sich hier mit der 1:0-Führung zufrieden und steht kompakt. Dem VfB fehlt derweil nichts ein, um die Heimmannschaft in Bedrängnis zu bringen.

42. Minute: Momentan sucht der VfB das Gaspedal. Vergebens, weil die Augsburger jegliche Stuttgarter Bemühungen ausbremsen.

35. Minute: Was für ein Patzer! Karazor will den Ball zu Vagnoman am rechten Strafraumrand passen, doch der Ball ist nicht scharf genug. Trotzdem kann die Augsburger Offensive kein Kapital draus schlagen.

31. Minute: Guirassy dreht sich an der Strafraumgrenze und zieht den Freistoß. Den setzt Sosa kläglich in die Mauer.

VfB-Linksverteidiger Borna Sosa (2.v.r.) bleibt mit dem Freistoß in der Mauer hängen. © Klaus Rainer Krieger/IMAGO

26. Minute: Stuttgart rennt Augsburg früh an, aber die Fuggerstädter befreien sich oft clever. Somit sieht der VfB aktuell nicht viel den Ball.

20. Minute: Gelbe Karte für Ito, der Beljo gerade noch vor dem Strafraum unfair stoppt.

Vagnoman verpasst für den VfB den Ausgleich

16. Minute: Was war das denn? Führich dribbelt über links in den Strafraum und bekommt die Kugel auf Guirassy, der sie aber nicht kontrollieren kann. Der Ball springt in Richtung Vagnoman, der zu überrascht ist – Chance vertan.

12. Minute: Trotz des frühen Rückschlags ist der VfB drin im Spiel. Jetzt steckt Guirassy auf Führich durch, der abzieht – Koubek faustet das Leder weg.

Beljo trifft per Kopf zum 1:0 gegen den VfB Stuttgart

8. Minute: Das gibts doch nicht! Maier setzt sich rechts durch und bringt die Flanke ins Zentrum, wo Beljo ohne große Gegenwehr zum 1:0 einköpfen kann. Bredlow klebt in dieser Situation auf der Linie und hätte eventuell die Flanke abfangen müssen.

Beljo köpft den FC Augsburg zur 1:0-Führung gegen den VfB Stuttgart. © Eduard Martin/IMAGO

7. Minute: Beide Teams nehmen den Kampf an und sind hellwach. Somit neutralisieren sie sich zunächst.

4. Minute: Intensiver Beginn mit vielen Zweikämpfen. Man spürt, dass es hier um viel geht. Aktuell findet das Match allerdings noch zwischen den Strafräumen statt.

1. Minute: Schiedsrichter Christian Dingert pfeift die Partie an. Gelingt dem FC Augsburg der Befreiungsschlag aus dem Keller oder zieht der VfB den FCA mit in den Abstiegsstrudel?

ANPFIFF

Augsburg darf gegen den VfB Stuttgart nicht verlieren

Auch für den FCA steht gegen den VfB viel auf dem Spiel. Sollten die Fuggerstädter im Duell mit der Hoeneß-Truppe den Kürzeren ziehen, wären sie wieder mittendrin im Strudel des Abstiegskampfs. Aktuell hat Augsburg noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Personell steht keine Veränderung an. Tomas Koubek dürfte weiterhin Stammkeeper Rafał Gikiewicz ersetzen, der nach einer Schulterverletzung noch nicht wieder fit ist. Mërgim Berisha leidet derweil immer noch an einer Fußblessur.

Im Tunnel: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel gegen Augsburg. © Eduard Martin/IMAGO

Fünfer- oder Viererkette? VfB-Trainer Hoeneß könnte umstellen

Stuttgarts Coach Hoeneß ist gezwungen, seine Startelf zu ändern. Der Grund: Konstantinos Mavropanos ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Borussia Dortmund in Augsburg gesperrt. Sollte der zuletzt an einem Infekt erkrankte Hiroki Ito wieder gesund sein, dürfte der nachrücken. Außerdem wäre es möglich, dass Hoeneß auf eine Viererkette setzt. In diesem System kam der VfB in Unterzahl gegen den BVB immerhin zurück ins Spiel.

Der VfB Stuttgart will unter Sebastian Hoeneß ungeschlagen bleiben

Augsburg/Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß hat beim VfB Stuttgart die richtigen Knöpfe gedrückt. Seit er Anfang April das Amt von Bruno Labbadia übernommen hat, hat der Klub aus Bad Cannstatt kein Spiel mehr verloren. Erst zog der VfB nach einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, bevor man wenige Tage später beim VfL Bochum den ersten Auswärtssieg nach einem Jahr und vier Monaten feierte. Sogar zu zehnt ließ sich der VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag nicht unterkriegen und verdiente sich gegen Borussia Dortmund ein irres 3:3. Eine Mini-Serie, die der VfB in Augsburg gerne fortsetzen würde.