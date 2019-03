EM 2020: So lacht das Internet über Maskottchen Skillzy

Skillzy sollte das Marketing-Zugpferd für die Fußball EM 2020 werden. Doch der Schuss ging nach hinten los. So amüsiert sich nun das Internet über das Maskottchen.

Amsterdam - Dieser Uefa-Schuss ging mächtig nach hinten los. Noch bevor die Deutsche Nationalmannschaft die Niederlande in einem spannenden Auftaktspiel zur EM-Quali mit 3:2 bezwang, richteten am Sonntagabend alle Zuschauer die Augen auf den Platz der Johan Cruijff ArenA. Grund war die pompöse Präsentation des neuen EM-Maskottchens „Skillzy“. Begleitet von den Profi-Freestylern Liv Cooke und Tobias Becs sorgte die Werbefigur sofort für Lacher auf den Rängen und vor den Bildschirmen. Viele fragten sich: „Wer denkt sich denn so etwas aus?“

+ Begleitet von den Profi-Freestylern Liv Cooke und Tobias Becs sorgte Skillzy sofort für Lacher auf den Rängen und vor den Bildschirmen. © dpa / Christian Charisius

Skillzy: Maskottchen der EM 2020 soll „die Schönheit des Freestyling“ zeigen - Das Internet spottet aber nur

Das Maskottchen soll "die Schönheit des Freestyling, des Straßenfußballs und des Panna-Fußballs den Fans in ganz Europa zeigen", sagte Cooke und äußerte weiter: "Egal, ob Ihr im Park oder vor den Augen der Welt spielt, egal, ob Fußball oder Freestyling, es geht darum, sich selbst mit dem Ball am Fuß auszudrücken." So weit, so gut. Doch bei genauerer Betrachtung kann man die Figur nicht wirklich „ernst nehemen“. Denn Skillzy ein kleines Augen-Problem - und genau das sorgt im Netz für Spott und Häme: Er oder es schielt. So spottet das Netz:

Maskottchen der EM 2020 - So lacht das Netz über Skillzy

Die Sportschau erkannte das Twitter-Potenzial und rief seine Nutzer zu Kommentaren auf.

Das ließen sich die Twitter-Nutzer nicht zweimal sagen und kommentierten wie die Weltmeister:

David Guetta hat bei der EM 2016 die Moves vorgemacht!☝️ #skillzy pic.twitter.com/Vm869fJ85x — 1LIVE (@1LIVE) 25. März 2019

Vor allem aber machen sich die User über die Augen von Skillzy lustig:

Ich empfehle ihm erst einmal einen Termin beim Augenarzt. Den würde ich, angesichts der heutigen Wartezeiten, bald machen, sonst schafft er es nicht mehr vor der EM… #Skillzy #Euro2020 — Oliver Schnock (@OliverSchnock) 24. März 2019

Manche User sehen auch Ähnlichkeiten zu anderen Promis:

..und auch der VfL Bochum meldet sich zu Wort:

Ja okay, Frage des Geschmacks. Wir finden #skillzy aber ganz gelungen, auch wenn das Vorbild natürlich deutlich besser aussieht #TotozurEM #EURO2020 #meinVfL pic.twitter.com/p7ztkisFGB — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 24. März 2019

Aber wie bei allen großen Turnieren zerreißen sich die Fans die Mäuler im Vorfeld. Egal ob Fuleco, Sabiwaka oder Goleo. Am Ende geht es nur darum, dass Deutschland gewinnt - oder nicht in der Vorrunde ausscheidet. Egal mit welchem Maskottchen.