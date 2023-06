„Das ist ekelhaft“: Moukoko wehrt sich nach rassistischen Anfeindungen

Von: Johannes Skiba

Nach zwei vergebenen Strafstößen wurden die deutschen U21-Spieler Moukoko und Ngankam auf ihren Social-Media-Accounts massiv rassistisch beleidigt.

Kutaisi – Bei der U21-EM in Georgien reichte es für die deutsche Juniorenauswahl gegen Israel nur zu einem 1:1. Dabei hatte Deutschland durch Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam gleich zweimal die Chance, einen Elfmeter zu verwandeln. Doch beide Offensivtalente vergaben die Möglichkeit. Daraufhin kam es auf den Social-Media-Accounts durch Affen-Emojis und Hasskommentare zu schweren rassistischen Beleidigungen gegen die zwei jungen Spieler.

Youssoufa Moukoko Geboren: 20. November 2004 in Yaoundé, Kamerun Verein: Borussia Dortmund Position: Stürmer

Moukoko schmerzen rassistische Hasskommentare

Der DFB-Stürmer Youssoufa Moukoko zeigte sich betroffen und reagierte mit deutlichen Worten: „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche, wenn wir verlieren, sind wir die Schwarzen, dann kommen die Affen-Kommentare. Solche Dinge gehören einfach nicht zum Fußball. Wir verschießen nicht extra. Das ist ekelhaft.“

Außerdem gab der 18-Jährige zu, dass die rassistischen Anfeindungen, mit denen sich der Stürmer nicht zum ersten Mal konfrontiert sieht, nicht spurlos an ihm vorbeigehen: „Dieses Mal hat es mir wehgetan. Wir versuchen, die Elfmeter so gut es geht zu schießen. Am Ende haben wir beide verschossen, das müssen wir akzeptieren.“

Youssoufa Moukoko erhielt nach seinem Elfmeter-Fehlschuss rassistische Beleidigungen. © IMAGO/Marc Schueler

U-21-Coach di Salvo unterstützt Moukoko und Ngankam nach rassistischen Beleidigungen

Dennoch lässt sich der Angreifer von Borussia Dortmund nicht unterkriegen. Youssoufa Moukoko zeigt sich entschlossen: „Das sind Menschen, die gar nichts zu tun haben. Wir sind alle gleich, wir bluten alle das gleiche Blut. Langsam reicht es, so langsam müssen wir ein Zeichen dagegensetzen.“

Auch Deutschlands U21-Trainer Antonio di Salvo stellte sich klar hinter seine Jungs: „Grundsätzlich muss ich sagen, dass es ein Unding ist, wenn sich irgendwelche Menschen im Internet anonym äußern und unsere Jungs rassistisch beleidigen. Das geht überhaupt nicht und da nehme ich unsere Jungs auch zu 1000 Prozent in Schutz, die sehr gerne für Deutschland spielen, die Deutsche sind – die alles für das Land und sich selbst geben. Deswegen bin ich auch persönlich schockiert und enttäuscht.“ Neben dem sportlich ernüchternden Start überschatten nun Rassisten im Internet das Turnier, bei dem der DFB endlich wieder ein positives Ergebnis erzielen will. (jsk)