Eklat vor Schalke-Spiel gegen Hoffenheim: „Das ist lächerlich“

Von: Christian Keiter

Live-Ticker: Schalke 04 ist bei der TSG Hoffenheim zu Gast. © Marco Steinbrenner/Kirchner-Media - Montage: RUHR24

Schalke 04 reist Ostersonntag zum Abstiegskracher nach Sinsheim. Über das S04-Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim berichtet RUHR24 im Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung TSG Hoffenheim: Baumann – Vogt, Brooks, Akpoguma – Kaderabek, Kramaric, Geiger, Becker, Angelino – Baumgartner, Bebou

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Ouwejan – Král, Krauß – Skarke, Drexler, Bülter – Terodde

Anstoß: Ostersonntag (9. April), 19.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

TSG Hoffenheim gegen Schalke 04 im Live-Ticker: S04-Fans planen Invasion in Sinsheim

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesligaspiels zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Anstoß in der PreZero Arena in Sinsheim ist am Ostersonntag (9. April) um 19.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – „Und geh’n die Schalker auf die Reise, wünsch ich mir nur, dabei zu sein“, heißt es in einem bekannter Schalker Vereinslied. Diesen Wunsch haben am Ostersonntag offenbar etliche Anhänger der Königsblauen. Die S04-Fans haben den Ticketshop der TSG Hoffenheim geplündert und planen eine regelrechte Invasion in Sinsheim.

Zutrittsverbot für Schalke-Fans bei Spiel in Hoffenheim: „Das ist lächerlich bei 12.000 Schalkern“

Bis zu 12.000 Schalker wollen am Feiertag die Reise nach Baden-Württemberg antreten. Die Gastgeber bereiten sich auf die XXL-Reisegruppe aus Gelsenkirchen vor. Die Zahl der Sicherheitskräfte wird für das Spiel aufgestockt. Zudem wird Gästefans in mehreren Blöcken (O, P, Q, R, S1, S2, T, U und V) der Zutritt nicht gestattet, sollten sie „Gästefankleidung“ tragen.

Eine Maßnahme, die nicht überall gut ankommt. „Das Zutrittsverbot ist lächerlich bei 12.000 Schalkern. Das kannst du gar nicht durchsetzen. Dann ist das Stadion halb leer“, sagt Johannes Günther vom Fanclub „Sportfreunde Kurpfalz 04“, der vor dem Spiel ein Fanfest für alle Schalker organisiert, gegenüber Reviersport.

Die Schalke-Fans wollen das Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim in ein Heimspiel verwandeln. © Tim Rehbein/RHR-Foto

Es bleibt abzuwarten, wie gut es den Sicherheitskräften gelingt, offensichtliche S04-Fans aus den Blöcken fernzuhalten. Schalke kann die Heimspiel-Atmosphäre gegen die TSG Hoffenheim jedenfalls gut gebrauchen. Die Partie gegen den direkten Abstiegskonkurrenten ist nicht weniger als eines der wichtigsten Spiele der Saison.