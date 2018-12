Mit dem VfL Wolfsburg kommt die wohl graueste Bundesliga-Maus in den Wald. Wie sich die Eintracht gegen die Bruno Labbadias Betonmischer schlägt - alle Infos in unserem Liveticker!

Frankfurt - Die Eintracht hat in der Europa League Olympique Marseille mal eben 4:0 (VIER zu NULL) weggefidelt. Heute kommt mit dem VfL Wolfsburg der Bundesliga-Alltag in seiner wohl tristesten Form ins Waldstadion: Keine Fußballkultur und keine Fans. Sportlich will die Eintracht ihre Wahnsinns-Serie natürlich fortsetzen. Seit elf Spielen sind die Hessen inzwischen ungeschlagen. Heute soll die Mannschaft von Betonmischer Bruno Labbadia dran glauben. extratipp.com* macht auch zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg einen Liveticker. Los geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 17.45 Uhr. Wir freuen uns auf Euch!

Matthias Hoffmann

