Wechselt dieser Rasta-Mann zu Eintracht Frankfurt?

Verpflichtet die Eintracht einen 23 Jahre alten Belgier? Die Leistungsdaten des Linksaußen können sich sehen lassen.

Frankfurt - Nach den Sieg gegen Inter Mailand muss die Eintracht im Viertelfinale der Euroleague gegen Benfica Lissabon ran. Im Hinspiel sind die Frankfurter bei dem Rekordmeister in Portugal zu Gast (11. April), im Rückspiel am 18. April spielt die Eintracht auf heimischen Rasen in der Commerzbank-Arena. Neben der Europaleague ist gerade aber auch was anderes in aller Munde: Ein möglicher Transfer. Wechselt dieser Rasta-Mann an den Main?

Eintracht Frankfurt: Wechselt dieser Rasta-Mann an den Main?

Die Rede ist von Theo Bongonda. Die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtete bereits vor einigen Wochen, dass mehrere deutsche Vereine Interesse an dem 23-Jährigen bekundet hätten. Nun wird die Eintracht, die gegen Mailand ein besonderer Abend auf ganz großer Bühne erwartete, als möglicher Kandidat genannt. Von Vereinsseite hört man bezüglich des Transfergerüchtes nichts. Klar, die volle Konzentration von Spielern und Verantwortlichen lag auf dem Achtelfinal-Rückspiel in Mailand im Giuseppe-Meazza-Stadion.

U21-Nationalspieler Theo Bongonda bei Eintracht im Gespräch

+ Theo Bongonda, hier bei seiner Vorstellung bei Celta Vigo im Jahr 2015. © picture alliance / dpa

Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo, wie der Linksaußen mit ganzem Namen heißt, wurde am 20. November 1995 im belgischen Charleroi geboren. Der Flügelflitzer besitzt die belgische und kongolesische Staatsbürgerschaft, hat sich allerdings für sein Geburtsland entschieden. Für die U21-Nationalmannschaft bestritt Theo Bongonda bislang acht Länderspiele und schoss zwei Tore. Der 1,77 Meter große Angreifer lernte das Kicken bei kleineren Vereinen, spielte jedoch bereits für Celta Vigo (Europacup-Gegner der Eintracht 2006) und Trabzonspor.

Eintracht müsste für Theo Bongonda etwa fünf Millionen Euro zahlen

Aktuell spielt Theo Bongonda beim belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem (40.000-Einwohner-Stadt in Westflandern). Die Statistik des Stürmers kann sich sehen lassen: In 27 Ligaspielen traf er achtmal, neun Tore bereitete der Linksfuß vor. Einige Eintracht-Fans, die wegen des Montagsspiels in Düsseldorf sauer waren, sehen Theo Bongonda als potentiellen Rebic-Ersatz, andere eher ein Back-up. Der Marktwert liegt bei drei Millionen Euro, eine mögliche Ablöse von fünf Millionen Euro scheint realistisch.

Matthias Hoffmann