Gibt es Torwartkrieg bei Eintracht Frankfurt vor dem großen Spiel gegen Rom? 

Gibt es Krieg zwischen Top-Torwart Kevin Trapp und seinem Ersatzmann Frederik Rönnow? Seit Trapp zurück nach Frankfurt gekehrt ist, ist der nämlich abgemeldet.

Frankfurt - Am Donnerstag spielt Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League Gruppenphase gegen Lazio Rom. Doch bei diesem wichtigen Spiel wird nicht Lieblingsspieler Kevin Trapp (28) im Tor stehen, sondern der Däne Frederik Rönnow (26). Der ist eigentlich seit der furiosen Rückkehr Trapps im August dieses Jahres abgemeldet und fristet ein trauriges Dasein auf der Ersatzbank. Was ist da los?

Kevin Trapp ist der Liebling, Frederik Rönnow ist abgemeldet

Seit Kevin Trapp zur Eintracht zurück gekehrt ist, fliegen dem Nationalspieler die Herzen der Fans und der Frauen zu. Er ist der große Star der Mannschaft und steht bei jedem wichtigen Spiel im Tor. Rönnow, der vor Trapp als Torwart zur Eintracht kam, kommt seit dem gar nicht mehr zu Einsatz. Eine ziemlich miese Situation, denn es ist klar, dass sich die Eintracht immer für Trapp entscheiden würde.

+ Gibt es Krieg zwischen Top-Torwart Kevin Trapp und seinem Ersatzmann Frederik Rönnow? © dpa Silas Stein

Jetzt reicht's Rönnow wohl langsam. „In meinem Job ist es schwierig, vorauszusehen, was in einigen Monaten sein wird“, sagt Rönnow offensichtlich angefressen. „Ich habe mich in den letzten Jahren zu oft mit einem Vereinswechsel beschäftigt. Es bringt nichts!“, sagte er gegenüber bild.de.

Ist der Einsatz von Frederik Rönnow eine Mitgleidsnummer?

Dass nun Rönnow und nicht Trapp gegen Lazio Rom im Kasten steht, könnte man also durchaus als Mitleidsnummer von Eintracht-Trainer Adi Hütter verstehen. Trapp wird jedenfalls das Spiel von der Tribüne aus verfolgen und seinen Konkurrenten sicher nicht aus den Augen lassen.

