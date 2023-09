Kann die Eintracht das Sturmvakuum nach dem Abgang von Kolo Muani intern lösen?

Drei Optionen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Eintracht Frankfurt stehen aktuell nur zwei Stürmer zur Verfügung. In der zweiten Reihe drängen sich jedoch ein paar interessante Spieler auf.

Frankfurt – Nach dem aufreibenden Abgang von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu PSG hat der Kader der SGE in der Sturmzentrale nun eine Schieflage. Neben dem deutlichen Qualitätsverlust, den der Wechsel des Franzosen mit sich bringt, entsteht darüber hinaus auch ein nominelles Problem. Denn auch Rafael Santos Borré verließ Frankfurt am Deadline Day. Mit den Neuzugängen Jessic Ngankam und Omar Marmoush stehen Trainer Dino Toppmöller aktuell nur zwei Angreifer zur Verfügung. Der Transfermarkt ist geschlossen. Wie kann die SGE diese Lücke füllen?

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Deutscher Meister: 1x

Neuer Versuch mit Alario bei Eintracht Frankfurt

Eine Option für Eintracht Frankfurt ist theoretisch die Verpflichtung eines vereinslosen Stürmers. Doch sinnvolle Verstärkungen sind äußerst rar. Alfredo Morelos schloss sich dem FC Santos an. Stevan Jovetic ist nun bei Olympiakos Piräus. Anthony Modeste wird der SGE nicht weiterhelfen können. Der Markt gibt im Grunde keine geeigneten Angreifer mehr her.

Allerdings bieten sich ein paar interne Lösungen an, mit denen die Eintracht bis in die Winterpause die quantitative Kaderbaustelle überbrücken könnte. Lucas Alario befindet sich nach seiner Knie-Operation im Aufbautraining. Ihn ließ Sportvorstand Markus Krösche trotz eines Angebots nicht ziehen, wie der Funktionär auf der vereinseigenen Homepage vor ein paar Tagen erklärte. Gegenüber Sport1 zeigte sich Krösche außerdem optimistisch in Bezug auf den Argentinier: „Lucas hat seine Qualitäten in der Bundesliga nachgewiesen. Wir sind froh, dass er fit ist.“

+ Noel Futkeu (links), Lucas Alario (mitte) und Nacho (rechts) könnten die Sturmlücken bei Eintracht Frankfurt schließen. © imago/Montage

Stürmer aus dem Regionalliga-Team von Eintracht Frankfurt ragen heraus

Auch Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller kennt die Stärken von Alario, wie der Coach gegenüber Sport1 verriet: „Lucas muss fit werden und mit der Mannschaft trainieren. Er ist ein Stürmer, der im letzten Drittel extrem gut ist, einer der besten Abschluss-Stürmer in der Bundesliga.“ Für die Conference League wurde der 30-Jährige allerdings nicht nominiert.

Doch auch die Regionalliga-Mannschaft bietet Toppmöller interessante Optionen. Gleich zwei Angreifer sorgen in der vierthöchsten deutschen Spielklasse aktuell für mächtig Wirbel. Der 18-jährige Nacho Ferri erzielte bislang fünf Tore und zeigt sich in prächtiger Verfassung. Der 1,92-große Spanier ist durch seine körperliche Präsenz im Strafraum sowie seine kreative Abschlussstärke ein Grund für den guten Saisonstart der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Unter anderem netzte der Angreifer gegen die TuS Koblenz sehenswert per Hacke. Nicht ohne Grund verlängerte der Spanier erst Anfang August seinen Profivertrag bis 2026.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt

Nacho und Futkeu trainieren bei Eintracht Frankfurt mit

Doch auch Nachos Sturmpartner bei Eintracht Frankfurt II Noel Futkeu, der sich erst im Juli von SW Essen der SGE anschloss, ragt deutlich heraus. Mit sieben Tore führt der Offensivakteuer sogar die Torschützenliste der Regionalliga Südwest an. Anders als Nacho ist der 20-Jährige ein umtriebiger, schneller und dribbelstarker Fußballer.

Somit stehen der Eintracht gleich zwei treffsichere Angreifer zur Verfügung, die darüber hinaus sogar über sehr unterschiedliche Spielerprofile verfügen und die Frankfurter Offensive somit gleichzeitig flexibler machen könnten. Für Joker-Einsätze in der Bundesliga haben beide zumindest das Potenzial. Die etatmäßigen Stürmer Marmoush, Ngankam und auch Alario werden hin und wieder Entlastungen benötigen. Das weiß auch Toppmöller. Am Dienstag (5. September) trainierten Nacho und Futkeu mit der ersten Mannschaft mit. Der Coach will die Angreifer offenbar etwas näher betrachten. Manchmal liegen die besten Lösungen eben direkt vor der Nase. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago/Montage