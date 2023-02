Champions League jetzt Live: Glasner überrascht mit offensiver Eintracht-Startelf gegen Neapel

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Champions League auf den SSC Neapel. Wir berichten im Live-Ticker vom Hinspiel.

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel, Dienstag, 21. Februar, 21 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp – Tuta, Jakić, Ndicka – Buta, Kamada, Sow, Max – Lindström, Muani, Götze Aufstellung SSC Neapel Meret - di Lorenzo, Rrahmani, M.-J. Kim, Olivera - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia Tore

+++ 20.25 Uhr: Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger und gebürtiger Frankfurter, ist im Stadion und hofft auf einen Sieg der SGE. Sorge hat er, dass sein Lieblingsspieler Daichi Kamada den Verein im Sommer verlässt. „Wenn Kamada bleibt, bekommt er meine Nobelpreismedaille“, machte List dem Japaner ein Angebot im Gespräch mit Prime-Video

+++ 19.57 Uhr: Die Gäste aus Neapel starten mit folgenden Spielern: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, M.-J. Kim, Olivera - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

+++ 19.44 Uhr: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da. Für folgende Startelf hat sich Trainer Oliver Glasner entschieden:

Trapp – Tuta, Jakić, Ndicka – Buta, Kamada, Sow, Max – Lindström, Muani, Götze

+++ 18.27 Uhr: Die Anspannung steigt, in zweieinhalb Stunden gehts los im Waldstadion. Wir präsentieren euch das Schiedsrichterteam für die Partie der Eintracht gegen den SSC Neapel.

+++ 16.47 Uhr: Vor dem Spiel gegen den SSC Neapel gibt es die nächsten Gerüchte um Randal Kolo Muani. Seine unglaubliche Form leibt den europäischen Top-Klubs nicht verborgen. Immer mehr Vereine bringen sich in Stellung. Nach Informationen der Sport Bild buhlen jetzt auch Manchester United und der FC Liverpool um den Franzosen.

Eintracht Frankfurt: Mehrere Angriffe auf Gästefans

+++ 15.09 Uhr: Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel hat die Polizei mehrere Angriffe auf Gästefans aus Italien „durch Anhänger der Frankfurter Risikofanszene“ vermeldet. Es gibt Verletzte. Demnach wurden auch neun Menschen in Gewahrsam genommen. Zudem sprachen die Beamten Bereichsbetretungsverbote aus.



+++ 14.11 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner könnte im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals auf Oldie Makoto Hasebe in der Abwehr setzen, Kristijan Jakic könnte dafür erst einmal auf der Bank sitzen.

Update vom Dienstag, 21. Februar 2023, 13.56 Uhr: Wie immer finden Sie an dieser Stelle zunächst das Schiedsrichtergespann. Geleitet wird die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel von dem Portugiesen Artur Soares Dias, ihm zur Seite stehen Paulo Alexandre Santos Soares und Pedro Ribeiro (beide Portugal). Vierter Offizieller ist Fabio Verissimo aus Portugal, der Portugiese Tiago Bruno Lopes Martins wird an den Bildschirmen Platz nehmen.

Erstmeldung vom Montag, 20. Februar 2023, 16.25 Uhr: Frankfurt – Das Achtelfinale der Champions League steht an und Eintracht Frankfurt will gegen die SSC Neapel den Einzug ins Viertelfinale sicherstellen. Im Hinspiel will sich die SGE im eigenen Stadion eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Italien erarbeiten. Der SSC Neapel ist derzeit unangefochtener Spitzenreiter der Serie A und in absoluter Top-Form. Auf Eintracht Frankfurt wartet somit ein hartes Stück Arbeit.

Eintracht Frankfurt empfängt SSC Neapel in der Champions League

„Uns steht ein außergewöhnliches Spiel vor der Tür. Unser Ziel ist klar: Weiterkommen! Beide Klubs haben sehr gute und stabile Mannschaften. Ausverkauftes Haus, tolle Atmosphäre, zwei Teams in sehr guter Form – so soll es sein“, sagte SGE-Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem SSC Neapel. „Napoli lässt sich nicht allein auf die Offensive reduzieren. Sie haben eine hervorragende Balance und kassieren wenige Gegentore. Sie haben eine außergewöhnlich gute Gruppenphase gespielt“, so der Coach weiter.

Glasner und sein Trainerteam haben den Gegner genaustens analysiert und hoffen einen Weg gefunden zu haben, sie zu knacken: „Neapel spielt antiitalienisch. Sie haben mit Abstand die höchste Intensität, spielen sehr aggressiv gegen den Ball, mit hohem Pressing und wahnsinnig intensivem Gegenpressing. Wir kennen das und haben uns darauf vorbereitet. Wir kennen Neapels 4-3-3 aus der Europa League und haben bewiesen, dass wir gleichzeitig kompakt und torgefährlich sein können. Wichtig ist, geschlossen aufzutreten und zugleich den Gegner in der Defensive zu beschäftigen.“

Eintracht Frankfurt will gutes Ergebnis im Hinspiel gegen Neapel

Mario Götze ist hochmotiviert vor dem Hinspiel und legt den gesamten Fokus auf diese Partie: „Wir haben als Mannschaft in der Gruppenphase viel gelernt und uns diese zwei Spiele verdient. Wir wissen, wie schwierig es auf diesem Level wird. Erfahrung ist wichtig, aber am Ende zählt das Moment und unser Auftreten. Uns erwartet ein sensationell gutes Spiel – dann noch zu Hause. Wir freuen uns auf das Achtelfinale und eine gigantische Stimmung.“

Gute Nachrichten gibt es von der medizinischen Abteilung von Eintracht Frankfurt. „Sebastian Rode hat individuell trainiert und wird, wenn nichts mehr dazwischenkommt, im Kader stehen. Aber er wird nicht von Anfang an spielen“, bestätigte Glasner. Der SGE-Coach hofft auf einen schönen Fußballabend, der friedlich bleibt und positiv für seine Mannschaft endet: „Wir alle wünschen uns ein Fußballfest. Zu einem Fest gehört ein friedlicher Umgang. Daran appelliere ich, damit alle begeistert zum Spiel kommen und es genauso in Erinnerung behalten.“

Allerdings wird es keine Choreografie im Stadion geben: Deshalb sind einige SGE-Fans verärgert. (smr)