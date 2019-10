Live-Ticker: Polizei erteilt Platzverbot - Pyrotechnik an Grenze sichergestellt

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Standard Lüttich. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hinteregger, Hasebe - Kostic, Fernandes, Sow, Rode, da Costa - Paciencia, Dost Voraussichtliche Aufstellung

Standard Lüttich Bodart - Gavory, Laifis, Vanheusden, Fai - Cimirot, Bastien, Amallah - Mpoku, Avenatti, Lestienne Tore Schiedsrichter

15.55 Uhr: Nach einem Bericht des wdr gab es vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Lüttich rund um Aachen umfangreiche Polizeikontrollen. Unter anderem wurden Busse bei der Einreise von Belgien nach Deutschland kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Pyrotechnik sichergestellt. Gegen die Besitzer wurden Strafverfahren eingeleitet und Einreiseverbote verhängt. Der Polizei fielen auch Lüttich-Fans auf, die mit einem Stadionverbot belegt sind. Die Bundespolizei schließt nicht aus, dass sich die abgewiesenen Fans über Schleichwege auf den Weg nach Frankfurt gemacht hätten.

14.40 Uhr: Offensichtlich aus Sorge vor Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen hat die Polizei Frankfurt ein Aufenthaltsverbot für den Bereich Römerberg erlassen. Vorher war in sozialen Medien dazu aufgerufen worden, den Anhängern aus Lüttich den Bereich "nicht zu überlassen". Die Polizei begründet die Maßnahme mit "gefahrenabwehrrechtlichen Gründen". Neue Anlaufstelle für die Fans der Gäste soll jetzt eine Bar im Frankfurter Bahnhofsviertel sein.

Donnerstag, 24.10.19, 09.00 Uhr: Die Fans von Standard Lüttich wollen sich, ganz wie es Eintracht-Fans in der Ferne auch gerne tun, zentral sammeln und gemeinsam zum Stadion pilgern. Über Facebook wird dazu aufgerufen, sich gegen 13.00 Uhr auf dem Römerberg zu treffen, ein wenig zu singen und zu feiern, um sich dann gegen 17.00 Uhr auf den Weg ins Stadion zu machen. Eintracht Frankfurt erwartet zur Partie am Abend ca. 2.600 Besucher aus Belgien.

Vorbericht: Eintracht will nach Erfolg in Guimaraes gegen Lüttich nachlegen

Nach dem Sieg bei Vitoria Guimaraes erwartet Eintracht Frankfurt den belgischen Vertreter Standard Lüttich in der Commerzbank Arena. Die SGE geht als Favorit in die Partie, Lüttich darf aber nicht unterschätzt werden. In der heimischen Liga stehen die Belgier auf Platz zwei, hinter Spitzenreiter FC Brügge.

Standard Lüttich ist ein Traditionsverein in Belgien und spielt seit 25 Jahren durchgehend in der Jupiler Pro League, der höchsten Spielklasse des Landes. Insgesamt konnte der Club zehn Meisterschaften und acht Pokalsiege erringen. Der letzte Titel war der Pokalsieg in der vergangenen Saison. Meister wurde Lüttich letztmals 2009. Bekanntester Spieler im Kader ist sicherlich Innenverteidiger Zinho Vanheusden, der vor der aktuellen Saison für 12,6 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet wurde. Der 20-Jährige gilt als großes Talent in seiner belgischen Heimat.

Eintracht Frankfurt: Toure fällt wochenlang aus

Die SGE muss vor dem wichtigen Spiel gegen Lüttich eine schlechte Nachricht verdauen. Innenverteidiger Almany Toure zog sich im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zu und wird der Mannschaft etwa vier Wochen fehlen. Für ihn dürfte David Abraham auf die vakante Position in der Verteidigung rücken. Der Argentinier fiel zuletzt wegen hartnäckigen Rückenproblemen aus. Voraussichtlich fit sein wird Stürmer Andre Silva, der aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne gegen Leverkusen passen musste. Adi Hütter wird kurzfristig entscheiden, ob der Portugiese direkt ein Kandidat für die Startformation ist.

In der Bundesliga geht es derzeit verrückt zu. Denn zwischen Platz 9 und Platz 1 liegen gerade einmal zwei Punkte. Mittendrin ist Eintracht Frankfurt. Da liebäugeln einige schon mit der Champions League.

