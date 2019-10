Live-Ticker: Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes - Hütter erwartet „sehr unangenehmen Gegner“

Am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Europa League trifft die Eintracht auf Guimaraes. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Vitoria Guimaraes Miguel Silva - Rafa Soares, Venancio, Tapsoba, Sacko - Agu, Pereira, Pepe, Lucas Evangelista, Davidson - Bruno Duarte Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Toure, Ndicka, Hinteregger - da Costa, Sow, Kamada, Rode, Kostic - Silva, Dost Tore Schiedsrichter Radu Petrescu (Rumänien)

16.10 Uhr: Gutes Omen für die Eintracht? Wie die Eintracht twittert, hat die SGE an einem 3. Oktober bisher zweimal im Europacup gespielt - und beide Male gewonnen.

#OnThisDay gab es bereits zwei Europapokal-Siege für unsere Adler:

... vor 4⃣0⃣ Jahren: 1:0 gegen Aberdeen (Bild)

... vor 2⃣9⃣ Jahren: 4:1 gegen Bröndby

Was denkt ihr - Gutes Omen? #SGEuropa #VSCSGE pic.twitter.com/1XmKYA2hNi — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 3, 2019

15.25 Uhr: Heute Abend stehen beide Mannschaften gleichermaßen unter Druck. Wie die Eintracht, so hat auch Guimaraes das erste Gruppenspiel verloren - mit 0:2 bei Standard Lüttich. Nicht nur deshalb erwartet Trainer Adi Hütter ein schwieriges Spiel. „Guimaraes ist zuhause sehr stark“, warnte der Österreicher.

Update, 3.10., 10.09 Uhr: Es ist wieder Europapokal! Heute Abend trifft Eintracht Frankfurt auf Vitoria Guimaraes. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die Partie leiten wird das rumänische Schiedsrichtergespann um den 36-jährigen Radu Petrescu.

Nach der Auftaktniederlage gegen Arsenal London stehen die Hessen im zweiten Spiel der Gruppenphase bereits unter Zugzwang. Ein Auswärtssieg in Portugal würde die Chancen aufs Weiterkommen massiv erhöhen. Doch dafür wird die SGE gegen „eine sehr gute Leistung brauchen“, wie Eintracht-Trainer Adi Hütter im Vorfeld der Partie betont. Er erwarte „einen sehr unangenehmen Gegner“.

Vorbericht: Guimaraes der große Außenseiter - Eintracht will ersten Erfolg

Nach der Niederlage im ersten Spiel der Europa League gegen den FC Arsenal, will die Eintracht bei Vitoria Guimaraes den ersten Sieg einfahren. Die Portugiesen gelten als klarer Außenseiter in der Gruppe F, der allerdings nicht unterschätzt werden sollte. Denn in der heimischen Liga rangieren die Gastgeber aktuell auf Platz vier.

Guimaraes spielt seit 13 Jahren in der höchsten Liga Portugals und kann finanziell mit den Top-Clubs FC Porto, Benfiba und Sporting nicht mithalten. Trotzdem schaffen es die Verantwortlichen, dass Vitoria fast jedes Jahr um die internationalen Plätze spielt. Durch die leeren Kassen verpflichtet der Verein vor allem Spieler per Leihe und ablösefrei. Der teuerste Neuzugang kostete lediglich 600.000 Euro. Große Erfolge konnte Guimaraes noch nicht viele erreichen. Highlight der Vereinsgeschichte war sicherlich der Pokalsieg in Portugal in der Saison 2012/13.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp fällt monatelang aus

Die Eintracht muss vor dem Spiel in Portugal einen Schock verdauen. Torwart Kevin Trapp fällt wegen einer Verletzung an der Schulter, die er sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin zugezogen hatte, für den Rest der Hinrunde aus. Für ihn wird nun der Däne Frederik Rönnow im Tor stehen.

Trainer Adi Hütter plagen aber noch weitere Personalsorgen. Kapitän Makoto Hasebe fällt wegen einer Gehirnerschütterung definitiv aus. Hinter dem Einsätzen von Sebastian Rode (Daumenbruch), David Abraham (Rückenprobleme) und Danny da Costa stehen kleine bis mittelgroße Fragezeichen.

