Europa League: Eintracht gegen Lazio Rom heute live im TV und im Livestream

Die Eintracht empfängt heute in der Europa League Lazio Rom. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream sehen können.

Frankfurt - Nur noch wenige Stunden und die Diva tanzt wieder auf europäischem Parkett! Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom (Gewalt-Eskalation: 50 Eintracht-Hooligans wollen Kneipe mit Lazio-Fans stürmen, wie extratipp.com* berichtet) - zwei glorreiche Mannschaften, die sich am zweiten Spieltag in der Europa League heute Abend gegenüber stehen. In Gruppe H wird der Kracher um 21 Uhr angepfiffen.

Eintracht Frankfurt heute gegen Lazio Rom: Rebic macht den Unterschied

Bei der Eintracht sind die dunklen Wolken aktuell verflogen. In der Liga stand die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) vor dem Kellerduell gegen Hannover 96 mit dem Rücken zur Wand. Doch man besiegte erschreckend schwache Niedersachsen souverän mit 4:1. Man of the match dabei zweifelsohne Ante Rebic, der die gesamte Mannschaft mitriss. Auch in die Europa League sind die Adler fulminant gestartet. Spielerisch war der Auftakt bei Olympique Marseille Magerkost. Aber geschenkt: Ein später Treffer von Luca Jovic brachte das 2:1 und somit die erhofften drei Punkte im Europapokal.

Eintracht Frankfurt heute gegen Lazio Rom: Alter Bekannter kehrt zurück

Eintrachts Gegner in der Europa League, Lazio Rom, steht in der italienischen Serie A aktuell gut da. Zwar verloren die Römer drei von sieben Spielen, doch die anderen vier Partien gewann die Mannschaft von Simone Inzaghi (42) ausnahmslos. Aufpassen muss die Eintracht auf Ciro Immobile. Der 28-Jährige ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Er wechselte 2014 für fast 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und sollte dort Robert Lewandowski beerben. Allerdings erwies sich der Kauf des Italieners als Missverständnis, nach nur einer Saison zog er weiter.

Eintracht Frankfurt heute gegen Lazio Rom: Europa League live im Pay- und im Free-TV

Gute Nachrichten für Eintracht-Fans: Der Europa-League-Kracher gegen Lazio Rom wird - im Gegensatz zum Marseille-Spiel - im Free-TV übertragen

Der Spartensender RTL Nitro zeigt Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom live und in voller Länge

Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 19.45 Uhr, Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr

Eintracht Frankfurt heute gegen Lazio Rom: Die Europa League im Livestream bei DAZN

Das Knallerspiel heute Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom zeigt der Streamingdienst DAZN im Livestream

Der Livestream startet Donnerstag pünktlich um 21 Uhr zum Anpfiff

Der erste Monat bei DAZN ist für Neukunden kostenfrei (Partnerlink). Danach sind es 9,99 Euro/Monat. Das ganze ist monatlich kündbar

DAZN gibt es als App im Google Play Store und bei iTunes

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Die Europa League im kostenlosen Livestream im Netz

Im Netz gibt es eine Vielzahl an Anbietern, die das Europa-League-Spiel heute Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom kostenlos streamen

Oft ist die Qualität dieser Übertragungen aber nicht gut, außerdem poppen ständig Werbeanzeigen auf

Wichtig: Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist die Nutzung dieser Streamingdienste illegal

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Die Europa League im extratipp.com-Liveticker

Bei extratipp.com können Sie das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom im Liveticker verfolgen

Der Liveticker beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 20.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Highlights der Europa League bei Eintracht.tv

Der hauseigene Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom leider auch nicht live

Allerdings gibt es die Europa-League-Highlights in einer Zusammenfassung zu sehen

