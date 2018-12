Mit dem VfL Wolfsburg kommt die wohl graueste Bundesliga-Maus in den Wald. Wie sich die Eintracht gegen die Bruno Labbadias Betonmischer schlägt - alle Infos in unserem Liveticker!

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (0:1)

Eintracht Frankfurt Trapp - Russ, Hasebe, Ndicka - de Guzman, Fernandes - da Costa, Kostic - Rebic - Haller, Jovic VfL Wolfsburg Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold - Gerhardt, Rexhbecaj - Mehmedi - Ginczek, Weghorst Tore 0:1 Mehmedi (31.) Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) +++ Liveticker aktualisieren +++

51. Leiser Aufschrei der 300 mitgereisten Wolfsburger, weil einer ihrer Angreifer im Eintracht-Strafraum zu Boden ging. Aber fair von Ndicka vom Ball getrennt.

49. Der Ball von de Guzmann supergut reingezwirbelt. Jovic vor allen anderen mit dem Kopf dran, aber der Ball geht am Tor vorbei.

49. Riesenchance Jovic!

48. Wie hoch wir stehen, zeigt, dass Russ gerade mit Ball etwa fünf Meter vor dem gegnerischen Strafraum gefoult wurde. Freistoß nahe der Außenlinie.

48. Die Eintracht muss sich in Halbzeit zwei was einfallen lassen. Wolfsburg macht bislang keine Anstalten, das Spiel machen zu wollen - wieso auch? Die Gäste führen.

46. Ginczek muss behandelt werden nach einem Bodycheck von de Guzman.

46. So, meine Damen und Herren, weiter geht's!

---

Wie heißt noch mal dieses eine Lied da mit dem Ende? Du meinst: Alles hat ein Ende nur die Serie der Eintracht nicht? Wir hoffen geholfen zu haben.

Hätte es Elfmeter für die Eintracht geben müssen? Rebic ist natürlich ein Fuchs und stolpert in der 9. Minute noch in den VfL-Strafraum. Aber das hohe Bein von Williams war deutlich vor der Strafraumgrenze. Richtige Entscheidung der Videoschiris.

Warum um alles in der Welt führen die Wolfsburger? Weil wir uns leider zu blöd angestellt haben. Wolfsburg macht aus zwei Chancen ein Tor. Wir haben es versäumt, vorher eine Bude zu machen. Nach dem 1:0 sind die Gäste stärker geworden. Adi Hütter wird sich was einfallen lassen müssen, um die Truppe, die das Gefühl eines Rückstands ja fast nicht mehr kennt, wieder in die Spur zu bringen.

---

45.+2 Halbzeit.

45.+2 Noch mal bisschen hitzig eben: Casteels und Rebic rasseln nicht weiter schlimm zusammen. Der Keeper macht auch keine Anstalten, den sterbenden Schwan zu machen (Kompliment an dieser Stelle!). Aber Mehmedi kommt von irgendwo hergerannt, um Rebic anzuschnauzen. Sinnlos.

45.+1 Freistoß de Guzman, etwa 40 Meter Entfernung.

45. Das Publikum sauer: Die Eintracht im Vorwärtsgang, aber Schiri Stegemann pfeift ab. Angeblich war der Ball im Aus.

44. Rebic schickt Haller, der Franzose aber deutlich drei, vier Meter im Abseits.

43. Hohes Bein eines Wolfsburgers gegen Kostic. Aber nichts passiert. Freistoß auf Höhe der Mittellinie.

42. Die Gäste spielen auffallend häufig zurück zu Casteels, der natürlich alle Zeit der Welt hat.

41. Der Gegentreffer ist jetzt zehn Minuten her. Die Eintracht macht keinen verunsicherten Eindruck. Nur: Der VfL wird stärker.

39. An den Fans liegt's heute weiß Gott nicht. Kurve ziemlich laut heute, da geht noch was!

35. Freistoß Eintracht auf etwa 14 Metern Höhe links neben dem Straraum. Gute Chance. De Guzman entscheidet sich dafür, den Ball aufs Tor zu bringen. Schießt aber viel zu hoch. Verschenkt.

35. Irgendein Auswechselspieler der Wolfsburger hat Gelb gesehen, weil er den Hampelmann gemacht hat. Sympathische Truppe einfach. NICHT.

34. Kaum führen die Wölfe, muss der erste behandelt werden. Naja...

33. Womöglich hatte es da noch eine Geste oder ein paar unschöne Worte von Mehmedi in Richtung Eintracht-Fans gegeben. Die Kurve fuchsteufelswild.

32. Da sah unsere Abwehr gar nicht mal so gut aus. Genauer gesagt: Marco Russ. Der viel zu weit weg von Mehmedi. Der Wolfsburger macht das clever, zieht flach ab. Trapp ohne Chance.

31. Tor Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Lattentreffer der Gäste

29. Gelb Weghorst, der Hasebe gefällt hatte.

28. Dann wieder Eintracht-Angriff. Aber Rebic passt einmal zu viel. Hätte er mal lieber aus spitzem Winkel abgezogen.

27. Langer Ball von Wob auf die linke Seite, da tanzt Weghorst Russ aus und packt die Peitsche aus. Die Kugel kracht an die Latte - Trapp hätte keine Chance gehabt.

27. Um ein Haar hätte es bei uns geklingelt, Riesendusel für die Eintracht!

26. Kopfball-Chance Jovic gerade. Zuvor hatte sich Rebic über rechts durchgetankt und reingeflankt. Haller kam nicht an dan Ball, Jovics Kopfball geht links am Tor vorbei.

25. Und wenn Ihr Euch fragt, wie Blind-Tippen manchmal aussehen kann, bitte schön: Vakkverkzst Revuc keutet eubeb VfL-KOntwe ein.

24. Ballverlust Rebic leitet einen VfL-Konter ein - der ist aber einfach nicht gut ausgespielt. Glück für uns!

22. Ndicka bringt Trapp mit einem leicht verunglückten Rückpass in Bedrängnis. Aber der Keeper ist zur Stelle, Einwurf VfL.

20. Der letzte Angriff im Steno: Haller - Rebic - Kostic - Rebic - Kostic - Jovic - Wolfsburger Spielverderber.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: De Guzmann trifft nur den Außenpfosten

19. Die Gäste gerade mit so etwas wie einem Angriff. Langer Ball, aber Hasebe hat aufgepasst und kann zu Trapp klären. Der bolzt die Pille weg.

17. Ecke gut, Wolfsburger Abwehr besser.

16. Die Ecke kurz ausgeführt. Doppelpass, dann de Guzman mit dem Schlag rein - aber ein Wolfsburger mit der Birne dran. Nächste Ecke.

16. Kostic mit einem super Spiel bislang. Eben auch clever an der Außenlinie: Lässt sich von Knoche gar nicht abkochen und holt die Ecke raus.

15. Wieder ganz klug von Kostic gespielt. Der legt den Ball in den Rücken der VfL-Abwehr, de Guzman kommt zum Schuss, trifft aber nur den rechten Außenpfosten. Das wär's gewesen!!

14. Uuuuuh! Pfosten!

13. Mist! Kostic von Rebic auf links geschickt, Kostic passt direkt in den Strafraum. Da steht Jovic, der aber um Haaresbreite verpasst!

12. Fernandes holt sich ebenfalls eine Gelbe Karte ab. Er hatte Roussillon von den Beinen geholt. Vertretbar. Es ist erst die zweite Gelbe für Fernandes.

10. Der Freistoß als kurz ausgeführte Variante, Ball geht zu Kostic, der allerdings an den Rücken eines Wolfsburgers schießt.

10. Brooks handelt sich noche eine Gelbe wegen Meckerns ein.

10. Der Videoschiri in Köln wird angefunkt, der auf Freistoß entscheidet. War wohl außerhalb, korrekte Entscheidung.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Erste Chance durch Kostic

9. Rebic eben von hohem Bein getroffen - Freistoß oder Elfmeter ist die Frage.

8. Guter Eckball! Vor den kurzen Pfosten gezogen, aber ein Wolfsburger kann klären. Unser anschließender Einwurf bringt nichts.

8. Erste Ecke Eintracht jetzt. De Guzman tritt.

7. Rebic mit schöner Einzelaktion, macht aber einen Haken zu viel im Strafraum. Wolfsburg kann klären.

6. Lauter Wechselgesang jetzt zwischen Hintertor und Gegengerade. Da kann man Wolfsburg nur von träumen.

6. Der Gästeblock nicht ganz so verwaist wie zu früheren Jahren. Dennoch: Das ist einfach ganz schwach, Wolfsburg.

5. Von Wolfsburg bislang noch nicht viel zu sehen. Liegt daran, dass wir wieder sehr früh drauf gehen. Die Gäste spielen viel hintenrum.

3. Erste Chance Eintracht: Kostic bekommt den Ball auf halblinks, fackelt nicht lang und zieht ab. Der Ball fliegt knapp über die Latte. Weiter so!

2. Die Eintracht ist mit der bekannten Dreierkette unterwegs. Wolfsburg mit vier Mann hinten.

1. Wolfsburg ganz ins Weiß, aus der Nordwest schallt ein lautes "Fußball-Mafia DFB!"

1. Anpfiff! Die Eintracht von rechts nach links.

---

17.59 Funfact 2: Der Sky-Kommentator hat auch gerade die Luftschlangen erwähnt. Da liest wohl jemand parallel unseren Liveticker. Huste zweimal unauffällig, wenn Du uns liest, Wolff-Christoph ;)

17.59 Tankard jetzt mit "Schwarz-weiß wie Schnee"

17.58 Kleiner Funfact: Im Ballzaun hängen noch Reste der Luftschlangen-Aktion vom Marseille-Spiel :)

17.57 Die Mannschaften beim Shakehands im Kabinentrakt. Derweil schönes Fahnenmeer in der Nordwest.

17.55 Während wir "Im Herzen von Europa" mitsummen, ein Satz zur Tabellensituation: Wir sind aktuell Fünfter, können dank des guten Torverhältnisses aber mit einem Sieg auf Platz zwei springen. Wahnsinn!

17.54 Wir auf dem Papier wieder ziemlich offensiv. Hoffentlich fällt wieder ein früher Treffer, das wäre die halbe Miete.

17.53 Wir geben es gerne zu: Keiner hat Bock, gegen die Radkappen zu spielen. Aber zweimal im Jahr ist das nunmal der Fall. So auch heute.

17.52 Gude Adlers! Wir begrüßen Euch zu unserem Liveticker zum Spiel Eintracht gegen den VfL Wolfsburg.

---

Frankfurt - Die Eintracht hat in der Europa League Olympique Marseille mal eben 4:0 (VIER zu NULL) weggefidelt. Heute kommt mit dem VfL Wolfsburg der Bundesliga-Alltag in seiner wohl tristesten Form ins Waldstadion:

Keine Fußballkultur und keine Fans

. Sportlich will die Eintracht ihre Wahnsinns-Serie natürlich fortsetzen. Seit elf Spielen sind die Hessen inzwischen ungeschlagen. Heute soll die Mannschaft von Betonmischer Bruno Labbadia dran glauben.

extratipp.com*

macht auch zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg einen

Liveticker

. Los geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um

17.45 Uhr

. Wir freuen uns auf Euch!

Und hier verraten wir Ihnen, wie Sie das Spiel

Eintracht Frankfurt heute gegen VfL Wolfsburg im Livestream und live im TV

sehen.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.