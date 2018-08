Live-Ticker: Frankfurt gegen FC Bayern - das Duell um den Supercup 2018

Wer gewinnt den DFL Supercup 2018 - der deutsche Meister FC Bayern München oder der DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt? Wir berichten im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München -:- (So, 20:30 Uhr)

Frankfurt: --- FC Bayern: --- Tore: --- Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

18.35 Uhr: Das ist der aktuelle Blick in die Frankfurter Commerzbank Arena - noch ist nicht viel los. Das wird sicher allerdings bis zum Anstoß definitiv ändern, wir erwarten eine volle Hütte hier.

18.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Duell des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt um den DFL Supercup 2018! Ausgetragen wird das Match in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Für die Bayern ist es die erste Chance, die DFB-Pokalniederlage gegen die Eintracht wieder gutzumachen.*

Frankfurt - Die Bilder aus dem Berliner Olympiastadion 2018 sind noch nicht verblasst: Der FC Bayern verliert überraschend das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, obwohl der Erfolg fest eingeplant gewesen war. Knapp drei Monate später stehen sich die beiden Mannschaften erstmals wieder gegenüber. Traditionell kämpfen die siegreichen Klubs der bedien großen deutschen Wettbewerbe bereits vor Beginn der Bundesliga um den DFL Supercup. Dabei tritt der deutsche Meister gegen den DFB-Pokalsieger der Vorsaison an.

So gibt es nun also die Neuauflage des DFB-Pokal-Finales. Mit einer gravierenden Änderung: Nico Kovac hat die Seiten gewechselt. Noch in der letzten Saison trainierte der gebürtige Kroate in Frankfurt, führte die Eintracht zum Pokalsieg. Es bleibt spannend, wie die erste Begegnung des Neu-Trainers gegen seine alte Mannschaft aus Frankfurt enden wird.

Bei tz.de erfahren Sie, wie Sie das Duell um den SUpercup 2018 zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt live im TV und im Live-Stream sehen können.

