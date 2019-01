Eintracht-Chef Fredi Bobic schießt nach Steak-Affäre gegen Franck Ribery

Ist der FC Bayern München zu sanft mit Franck Ribery umgegangen? Eintracht-Manager Fredi Bobic findet deutliche Worte.

Frankfurt - Rrrrums! Das sind mal deutliche Worte von Eintrachts Sportchef Fredi Bobic. Der 47-Jährige meldete sich nach der Steak-Affäre von Bayernstar Franck Ribery (35) zu Wort. Bobic sagte den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein Main wörtlich: "Ich hätte wahrscheinlich gesagt: Was bist Du denn für ein Vollidiot?!"

Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic findet nach Steak-Affäre deutliche Worte zu Franck Ribery

Was war geschehen? Franck Ribery war im Restaurant von Nusret Gökce, im Internet besser bekannt als Salt Bae, essen. Dort gab es ein Tomahawk-Steak, welches mit Blattgold überzogen war. Nachdem der Bayernstar das Video bei Instagram gepostet hatte, brach ein Shitstorm über den dribbelstarken Linksaußen herein.

Ribery reagierte - und das nicht gerade zurückhaltend: Er beleidigt seine Kritiker aufs Übelste und schimpfte auf deren Mütter. Dort setzt die "Vollidiot"-Kritik von Eintracht-Chef Fredi Bobic an, der davon ausgeht, dass der FC Bayern München "auch so in etwa" mit dem Franzosen gesprochen habe.

Abseits der Ribery-Affäre: Eintracht-Chef Fredi Bobic zur sportlichen Situation im USA-Trainingslager

Derweil hat sich Fredi Bobic auch aus dem Eintracht-Trainingslager in den USA zu Wort gemeldet. Beim Florida Cup werden sich die Frankfurter mit den brasilianischen Topteams Sao Paulo und Flamengo Rio messen.

Bobic: "Die Vergleiche gegen brasilianische Mannschaften sind für uns insofern interessant, als dass wir in der UEFA Europa League mit Shakhtar Donetsk auf eine Mannschaft mit elf brasilianischen Spielern treffen." Der 47-Jährige stellt außerdem klar, dass man antrete, um beide Spiele zu gewinnen. Die Trainingsbedinungen für die Eintracht in den USA seien optimal, lobte der Sportchef.

Matthias Hoffmann

