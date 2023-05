Citys Halbfinal-Held heißt nicht Haaland oder de Bruyne - 2022 wollte er zu Real wechseln

Von: Nico Scheck

Erling Haaland und Bernardo Silva jubeln gegen Real Madrid. © Dave Shopland/Imago

Manchester City steht im Finale der Champions League. Im Rückspiel sorgt einer für Furore, der 2022 noch zu Real Madrid wollte. Drei Dinge, die auffielen.

Manchester - Viel war im Voraus diskutiert worden. Wer ist der dickste Hai im Teich der europäischen Schwergewichte, der sich Champions League nennt? Am Mittwochabend lieferte Manchester City beim 4:0 über Real Madrid eindrucksvoll die Antwort. Somit stehen Pep Guardiolas „Skyblues“ nach 2021 zum zweiten Mal im Finale der Königsklasse. Und so langsam weiß man als City-Gegner gar nicht mehr, wer zu decken ist. Was auffiel.

1. Wo ist Antonio Rüdiger?

Spielt Antonio Rüdiger? Oder darf Eder Militao wieder ran? Es war die Frage vor dem Rückspiel zwischen City und Real. Und obwohl Rüdiger Erling Haaland im Hinspiel nahezu komplett ausgeschaltet hatte, vertraute Carlo Ancelotti lieber wieder auf den noch in Madrid gelb-gesperrten Militao. Eine Fehlentscheidung! Nach 21 Minuten hatte Haaland schon zwei Hochkaräter vergeben. Beide Male rettete ein glänzend aufgelegter Thibaut Courtois. Beide Male stand Militao viel zu weit weg.

Nun wäre es zu einfach, Reals Königsklassen-K.-o. an Militao festzumachen. Manchester City zeigte von Minute eins an einfach sein vermutlich bestes Saisonspiel, presste, drückte, erdrückte die an diesem Abend weniger Königlichen. Und doch passte es ins Bild, dass keiner von Real – Militao eingeschlossen – richtig in die Zweikämpfe kam. Das war Rüdiger im Hinspiel gegen Haaland deutlich besser gelungen. Irgendwie sinnbildlich: Das finale 0:3 besorgte Militao unglücklich per Eigentor.

2. Haaland? De Bruyne? Silva!

Vor dem Duell zwischen Manchester City und Real Madrid ging ein Video in den sozialen Medien viral. Darin ist ein junger Real-Fan zu sehen, der beteuert, seine Farben hätten keine Angst vor Haaland. Vielmehr müsse man sich vor Kevin de Bruyne in Acht nehmen. Im Rückspiel jedoch brillierte ein ganz anderer: Bernardo Silva. Mit einer mauen Empfehlung von zuvor fünf Toren aus 51 Einsätzen in dieser Saison traf Silva erst zum 1:0, später dann zum 2:0.

Vor allem in Halbzeit eins lief beinahe jeder Angriff über den flinken Portugiesen. Er forderte die Bälle, er verteilte die Bälle und: er versenkte die Bälle. Dabei soll er Anfang 2022 laut Medienberichten aus Spanien noch zu Real Madrid gewollt haben. Nur: Die Königlichen wollten Silva nicht. Also blieb Silva in Manchester. Dumm gelaufen für Real.

3. Vinicius Junior ist schnell, Walker ist schneller

In unserem Head-to-Head zwischen City und Real hatten wir vor dem Rückspiel Vinicius Junior noch als besten Flügelstürmer derzeit betitelt. Ist vermutlich auch. Doch im Etihad Stadium war es einmal mehr Kyle Walker, der den brasilianischen Nationalspieler komplett aus dem Spiel nahm. Als Vinicius nach gut 30 Minuten im Vollsprint steil geschickt wurde, zündete Walker mal eben den Turbo und lief den Real-Star ab, als sei es nichts. Ja, richtig gelesen! Es gibt Spieler, die einen Vinicius ablaufen können.

Im Laufe des Spiels wiederholte sich das Bild mehrfach. Zweikampf Walker gegen Vinicius, Ballgewinn City. Am Ende waren es 80 Prozent gewonnene Zweikämpfe für Walker. Und sein Gegenüber? Null erfolgreiche Dribblings, keine Torschussvorlage, 38 Prozent Zweikampfquote. Womit der Beweis erbracht wäre, dass es noch schnellere Fußballer gibt als Vinicius Junior. (Nico Scheck)