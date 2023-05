DFB-Pokalfinale der Frauen: Hier können Sie Wolfsburg gegen Freiburg live verfolgen

Von: Nils Wollenschläger

Dominique Janssen (l) vom VfL Wolfsburg und Hasret Kayikçi vom SC Freiburg stehen neben dem DFB-Pokal der Frauen im RheinEnergieStadion. © Federico Gambarini/dpa

Am Donnerstag findet in Köln das DFB-Pokalfinale der Frauen statt. Der Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft auf den SC Freiburg. Hier finden Sie alle Infos:

Der VfL Wolfsburg will am Donnerstag (18. Mai) zum neunten Mal in Folge den DFB-Pokal der Frauen gewinnen. Im Finale trifft der VfL auf den Liga-Konkurrenten SC Freiburg.

DFB-Pokalfinale der Frauen: Alle Infos zu VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß in Köln ist um 16:45 Uhr. Das Pokalfinale wird von Sky und von der ARD übertragen. (nwo)