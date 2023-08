So lässt VfB-Trainer Hoeneß gegen „unangenehmes“ Balingen spielen

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Viertligisten TSG Balingen. Alle Infos zur Partie in unserem Liveticker.

TSG Balingen – VfB Stuttgart (-:-, Anpfiff 13 Uhr)

Hoeneß über Balingen: „unangenehmer“ Gegner

Keine Experimente im Tor: Nübel hütet das Gehäuse

Ohne Undav: Stuttgart muss auf Stürmer verzichten

VfB Stuttgart bei der TSG Balingen: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung TSG Balingen Binanzer - S. Eisele, Schmitz, J. Vogler - Awortwie-Grant, Kuhn, Ramser, Wöhrle, Akkaya - Ferdinand, Vegelin Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Nübel - Mavropanos, Anton, Zagadou - Silas, Karazor, W. Endo, H. Ito - Führich, Millot - Guirassy Tore

VfB Stuttgart gegen die TSG Balingen im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche

Reutlingen - Es geht wieder los. Zum Auftakt der Pflichtspielsaison gastiert der VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Balingen. Aus organisatorischen Gründen findet die Partie in Reutlingen im Stadion an der Kreuzeiche statt. Anpfiff ist um 13 Uhr.

VfB-Trainer Hoeneß erwartet mit Balingen einen „unangenehmen“ Gegner

Bloß nicht den Gegner unterschätzen, so könnte für Samstag das Motto des VfB lauten. Trainer Hoeneß warnte vor einem „unangenehmen“ Gegner, der „Manndeckung über das gesamte Feld spielt“. Somit werden seine Schützlinge „extrem gefordert“ sein, sagte der Coach weiter.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß freut sich auf den Saisonstart. © Christoph Schmidt/dpa

Alexander Nübel steht beim VfB Stuttgart im Tor

Mit Dennis Seimen hat der VfB Stuttgart ein Torwarttalent, mit dem mancher als Pokalkeeper gerechnet hat. Doch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will vorerst keine Experimente und setzt auf den vom FC Bayern München ausgeliehenen Alexander Nübel. Bei der Pressekonferenz im Vorfeld des DFB-Pokals sagte Hoeneß: „Es ist wichtig, dass er spielt. Alles, was danach ist, weiß ich noch nicht. Er wird gegen Balingen im Tor stehen und wird darüber hinaus als Nummer eins in die Saison gehen.“

Stuttgart muss auf Deniz Undav verzichten

Mit Deniz Undav hat der VfB erst kürzlich einen vielversprechenden Stürmer aus Brighton ausgeliehen, der sich allerdings im Training einen Außenbandteilriss im Knie zuzog. Er wird dem VfB mehrere Wochen fehlen, somit auch zum Pflichtspielauftakt in Reutlingen.