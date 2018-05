Frankfurt nach Pokal-Coup: „Haben die Bayern aus dem Stadion geschossen“ 

Eintracht Frankfurt hat den FC Bayern im DFB-Pokal-Finale überraschend mit 3:1 besiegt. So haben sich die Protagonisten nach der Partie geäußert.

Es war einiges geboten in Berlin. Vor allem eine Szene in der Nachspielzeit erhitzte die Gemüter beim Frankfurter Pokal-Coup. Nach Abpfiff eilten die Bayern sofort in die Kabine - Stimmen waren zunächst also vor allem aus dem Frankfurter Lager zu vernehmen.

Kevin-Prince Boateng über:

... den unerwarteten Final-Coup: „Es ist einfach unglaublich. Ich habe heute gesagt, Männer wir gewinnen das Spiel. Alle haben gesagt, wir werden aus dem Stadion geschossen. Jetzt haben wir Bayern München aus dem Stadion geschossen.“

Marco Russ über:

... seinen ersten DFB-Pokal-Sieg: „Prince und ich haben vorher viel geredet, in meinem dritten Finale sollte es heute einfach sein. Alleine beim Warmmachen war die Atmosphäre der Wahnsinn. So kann man auch gegen eine Weltklasse-Mannschaft gewinnen. Es hätte vor der Partie gar keine Besprechung geben müssen, wir waren bis unter die Haarspitzen motiviert.“

Hasan Salihamidzic über:

... den nicht gegebenen Elfmeter: „Ich hätte ihn gegeben, der Schiedsrichter hat es wohl nicht gesehen. Er trifft ihn ganz klar, im Sechzehner haut er ihm die Füße weg. Es bringt allerdings jetzt nichts mehr, darüber zu reden. “

... seinen Zusammenstoß mit Niko Kovac: „Solche Szenen wie in der Nachspielzeit sind natürlich ungemein aufreibend. Das ist im Eifer des Gefechts passiert.“

... den Spielverlauf: „Wir müssen die Tore machen, haben viele guten Chancen vergeben. Trotzdem haben wir das Spiel dominiert. Frankfurt hat versucht, unser Spiel zu zerstören und zu kontern. Das ist ihnen heute gelungen.“

Bruno Hübner über:

... seinen scheidenden Coach: „Wenn du gegen die Bayern spielst, brauchst du auch ein bisschen Glück. Ich glaube, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Unser Trainer hat eine taktische Meisterleistung vollbracht.“

... die magische Pokal-Nacht: „Heute hat die Mannschaft ein Stück Geschichte geschrieben. Für Eintracht Frankfurt ist es etwas ganz Besonderes."

Niko Kovac über:

... seinen kitschigen Abschied: „Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Das macht diesen Sport so interessant. Wenn man eng zusammenrückt, kann man alles schaffen. Das hat diese Mannschaft ausgezeichnet. Ich denke, unter dem Strich haben wir nicht unverdient gewonnen.“

... seine Emotionen nach Abpfiff: „Als Fußballer und als Trainer habe ich schon einiges erlebt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns gerade in den schwierigen Situationen unterstützt haben. Ich freue mich über den Titel, bin aber auch traurig, dass ich gehe - weiß aber jedoch auch, wo ich hingehe. Ich hinterlasse hier tolle Jungs, die ich jetzt verlassen muss.“

... das vermeintliche Handspiel vor dem 2:1: „Da muss ich wirklich Fantasie haben; wo ist denn da Handspiel?“

... die Elfmeter-Szene: „Ich bin der Meinung, den kann man geben. Kevin will den Ball wegschießen, trifft aber den Fuß.“

... über seine vermeintliche Unerfahrenheit: „Es wird immer Kritiker geben, die das sagen. Das war bei meiner Vorstellung in Frankfurt auch schon so.“

... Jupp Heynckes: „Nach dem Spiel hat er mir gratuliert. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, aber so ist das Spiel. Nun wünsche ich ihm alles Gute für das Leben nach dem Fußball.“

Fredi Bobic über:

... den Pokal-Coup: „Für den Verein ist das ein epochaler Sieg. So ein Sieg gegen Bayern München auf diese Art und Weise zeigt unsere Liebe zum Fußball. Das erfüllt mich mit unheimlichem Stolz.“

... Niko Kovac: „Du kannst dich nicht besser verabschieden, als mit einem Titel. Ihm sind alle Jungs hier ans Herz gewachsen; kein Wunder, dass ihm da die Tränen kommen.“

Jupp Heynckes über:

... die Niederlage zum Abschied: „Zu einem Sportlerleben gehören auch Niederlagen dazu - die heute war vermeidbar. Frankfurt hatte heute auch das notwendige Glück und war sehr lauf- und zweikampfstark. Beim 1:0 haben wir wieder einen ganz gravierenden Fehler gemacht. Wenn man die Chancen nicht verwertet, darf man sich nicht beschweren.“

... zum Elfmeter: „Das war ein Elfmeter. Da sollten wir aber nicht mit unserer Kritik ansetzen. Wir müssen unser Spiel analysieren. Wir haben nicht so flüssig und druckvoll gespielt, wie man es gewohnt ist.“

... über den schnellen Abgang der Bayern: „Da muss ich zugeben, dass die Spieler und ich nicht dran gedacht haben. Im Nachhinein ist das sicher nicht richtig. Ich möchte hiermit Eintracht Frankfurt nochmals ausdrücklich gratulieren.“

... Niko Kovac: „Er hat in Frankfurt sehr gute Arbeit geleistet. Mit dem Pokalsieg im Rücken lässt es sich beim FC Bayern sicherlich entspannter anfangen.“