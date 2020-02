DFB-Pokal-Auslosung im Ticker: Bayern mit Mega-Aufgabe im Viertelfinale

Am 9. Februar wird das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Wir begleiten das Prozedere im Live-Ticker.

Am Sonntag, dem 9. Februar, wird das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost.

des ausgelost. Favorit FC Bayern München könnte zu einem Viertligisten reisen.

könnte zu einem Viertligisten reisen. Möglich sind aber auch Duelle gegen Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt.

Wir verabschieden uns von der Auslosung und wünschen einen angenehmen Abend.

18.18 Uhr: „Es gibt sehr viele positive Beispiele“, sagt Cacau. „Wir versuchen alle Menschen zu sensibilisieren“, so der Integrationsbeauftragte.

18.17 Uhr: Jordan Torunarigha wurde rassistisch beleidigt im Achtelfinale. Dr. Friedrich Curtius, der DFB-Generalsekretär, sagt: „Der Julius-Hirsch-Preis dient als Vorbild. Eine wertvolle Iniative. Die Berichte aus Schalker machen betroffen. Man muss dem Phänomen die Rote Karte zeigen.“

18.15 Uhr: Cacau sagt: „Bayern ist eigentlich immer Favorit“

Hier die Viertelfinal-Partien des DFB-Pokals in der Übersicht:

Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin

FC Schalke 04 - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf

18.13 Uhr: Saarbrücken trifft also auf Fortuna Düsseldorf.

18.13 Uhr: Eintracht Frankfurt wird als nächstes gelost. Sie bekommen Werder Bremen.

18.12 Uhr: Schalke gegen Bayern. Das wohl schwerste Los, das der FCB bekommen konnte, ist zugetroffen.

18.12 Uhr: BAYERN MÜNCHEN

18.11 Uhr: Schalke 04 hat ein Heimspiel, außer Saarbrücken wird gelost.

18.10 Uhr: Union Berlin. Leverkusen gegen Union ist die erste Partie des Viertelfinals.

18.09 Uhr: Die erste Kugel wird geöffnet. Bayer 04 Leverkusen trifft auf...

18.08 Uhr: Jetzt werden dann die Männer gelost. Daniel Batz, Saarbrückens Keeper, ist im Studio. Eintracht Frankfurt wünscht er sich für den Torwarttrainer. Er selbst würde aber auch gerne gegen den FC Bayern München spielen.

18.06 Uhr: Turbine Potsdam empfängt SGS Essen. Übrig bleiben der SC Sand und Arminia Bielefeld. Bielefeld hat Heimrecht.

18.03 Uhr: Bei den Frauen trifft Leverkusen auf Hoffenheim. Und der FSV Gütersloh auf VfL Wolfsburg.

18.02 Uhr: Nun haben auch die beiden Pokale das Studio erreicht. Dr. Friedrich Curtius und Cacau sind angekommen. Jetzt wird gleich gelost.

18.01 Uhr: Die Teams werden mit Einspielern vorgestellt. Auch die Auslosung des Frauen-Viertelfinals findet heute statt.

18.00 Uhr: Nun werden die Zuschauer im Fußball-Museum in Dortmund begrüßt. Trotz des Sturms ist der Saal voll.

17.55 Uhr: Jeden Moment startet die Auslosung. Es wird spannend zu beobachten sein, wer gegen wen spielt.

17.33 Uhr: Gleichzeitig findet übrigens das Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig statt. Sie können die Partie bei uns im Live-Ticker mitverfolgen.

17.30 Uhr: In circa einer halben Stunde entscheidet Losfee Cacau, wer gegen wen im Viertelfinale spielt. Die Partien finden übrigens Anfang März statt.

17.03 Uhr: Noch knapp eine Stunde, dann wissen wir, wer sich im Viertelfinale gegenüber steht. Fährt Bayern nach Saarbrücken? Oder bekommen sie es mit Schalke oder Leverkusen zu tun? Wir warten gespannt.

Update vom 9. Februar, 15.53 Uhr: Einige Events wurden wegen des Orkans Sabine schon abgesagt. Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln fiel dem Wind zum Opfer. Und auch ein Konzert von Andrea Berg wurde gecancelt. Ob die Auslosung stattfindet? Bisher wurde nichts Gegenteiliges berichtet.

DFB-Pokal-Auslosung: Darf der FC Bayern München zu Saarbrücken? Losfee Cacau am Topf

Dortmund - In der Stadt des Vizemeisters Borussia Dortmund wird am Sonntag, 9. Februar, das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Schon in der aktuellen Runde gab es so einige Überraschungen. Denn wer jetzt RB Leipzig oder den BVB im Lostopf erwartet, der wird ungemein enttäuscht. Sowohl die Borussen als auch das Team von Julian Nagelsmann schieden überraschend aus.

Leipzig verlor - wie schon in der Bundesliga - bei Eintracht Frankfurt. Die Dortmunder mussten sich gegen eigentlich formschwache Bremer geschlagen geben. Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, würde der Phrasendrescher jetzt von sich geben.

DFB-Pokal-Auslosung: Mit wem bekommt es der FC Bayern München zu tun?

Nur der FC Bayern München hat mit seinem Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim (Live-Ticker hier zum Nachlesen) seinen Favoritenstatus unterstrichen. Die Münchner sehen sich nun einer schlagbaren Konkurrenz gegenüber, müssen sich gleichzeitig zur Auslosung aber auf RB Leipzig konzentrieren - hier gibt es den Live-Ticker zum Topspiel. Sogar der Viertligist 1. FC Saarbrücken hat es in die nächste Runde geschafft. Sie gewannen gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen. Das Saarland würde sich über den Besuch des Rekordpokalsiegers* aus der bayerischen Landeshauptstadt sicherlich am meisten freuen.

Als stärkste Gegner würden wohl der FC Schalke 04 (Sieg in einem von einem Rassismus-Eklat überschattetem Spiel gegen Hertha BSC) und Bayer 04 Leverkusen (2:1 gegen VfB Stuttgart) warten. Auch noch dabei sind Union Berlin und Fortuna Düsseldorf.

DFB-Pokal-Auslosung: Diese Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert

FC Bayern München

1. FC Saarbrücken*

Bayer 04 Leverkusen

Union Berlin

FC Schalke 04

Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf

*Der 1. FC Saarbrücken hat - egal wie gelost wird - auf jeden Fall Heimrecht.

Die Auslosung findet am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Sportschau überträgt live. Die Viertelfinalspiele werden am Dienstag, den 3. März, und Mittwoch, den 4. März, ausgetragen. Losfee wird DFB-Integrationsbeauftragter Cacau sein.

Eine brisante Problematik für den Verband bietet der Spieltag der Bundesliga. Am Sonntag (1. März) spielen sowohl Union Berlin, Eintracht Frankfurt als auch Werder Bremen.

