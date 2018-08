DFB-PK JETZT im Live-Ticker: Löw hat seit Rücktritt keinen Kontakt zu Özil - Schneider raus

In der Münchner Allianz Arena stellt Bundestrainer Joachim Löw das Ergebnis seiner Analyse der WM-Blamage vor und benennt den Kader für die Nations League und das Testspiel gegen Peru - wir berichten im Live-Ticker!

Joachim Löw gibt am Mittwoch seinen DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt. Khedira soll gestrichen worden sein.

Gegner sind Weltmeister Frankreich (06.09., 20.45 Uhr in München) und Peru (09.09., 20.45 Uhr in Sinsheim). Das Frankreich-Spiel findet im Rahmen der neuen UEFA Nations League statt.

Der Bundestrainer will außerdem die Ergebnisse seiner Analyse vorstellen, wie es zum frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland kommen konnte.

Zur Causa Mesut Özil gibt es bislang keine Stellungnahme von Löw - mit Spannung wird daher der erste öffentliche Auftritt des Bundestrainers seit dem WM-Aus erwartet.

12.32 Uhr: „Ich habe die Kritik verstanden und habe sie teils nachvollziehen können“, gibt Bierhoff zu. „Ich muss sagen, dass ich mich ärgere, gewisse Entwicklungen und Muster unterschätzt, nicht gesehen zu haben.“

12.29 Uhr: Jetzt ist Oliver Bierhoff dran. „Für mich war wichtig, die Sichtweisen von Außenstehenden zu bekommen, dann bekommt man einen neutraleren Blick.“ Er erklärt: „Eins ist klar: Für die Außendarstellung und die Entwicklung intern bin ich verantwortlich.“ Es habe „die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten und haben die Unterstützung der Fans für selbstverständlich gehalten.“ Man sei von einer Art „Selbstläufer“ ausgegangen.

Löw über das WM-Aus, die Planungen und Mesut Özil

12.25 Uhr: Joachim Löw über Mesut Özil: „Sein Berater hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gibt. Der Spieler hat mich nicht angerufen, bis heute nicht. Ich hab seit zwei Wochen mehrfach versucht ihn zu erreichen, das ist mir nicht gelungen. Das muss ich so akzeptieren. Wir haben die Sache mit den Fotos unterschätzt.“ Das Thema habe Kraft gekostet und sei nervenaufreibend gewesen, es sei aber kein Alibi für das WM-Aus. Aus sportlichen Gründen seien Özil und Ilkay Gündogan wichtig gewesen. Er betont: „Es gab niemals eine Art von Rassismus in unserer Mannschaft! Mesut und Ilkay haben sich immer voll mit uns identifiziert.“

12.23 Uhr: Löw über den künftigen Kader: „Einige von unseren Spielern können deutlich mehr. Es wird wichtig sein, den richtigen Mix zwischen Erfahrung und jungen, hungrigen Spielen zu finden.“ Er nehme die UEFA Nations League sehr ernst und hofft auf das „Jetzt erst recht“-Gefühl.

12.21 Uhr: Schneider offiziell nicht mehr DFB-Co-Trainer! „Es bedarf Veränderungen“, so Löw. „Wir haben entschieden, dass Thomas Schneider nicht mehr im Trainerstab sein wird. Er wird die Leitung der Scouting-Abteilung übernimmt.“ Er sei ein Experte in diesem Bereich, Urs Siegenthaler wird in diesem Bereich weiterarbeiten.

12.20 Uhr: Löw spricht die mangelhafte Chancenverwertung an: „Wir hatten noch nie so viele Torabschlüsse, aber so wenig Tore.“ 2014 sei die „goldene Mitte“ gefunden im Spiel.

12.17 Uhr: „Die wichtigsten Erkenntnis für mich als Trainer: Wenn wir diese Dinge wieder einfordern, das Feuer wieder bekommen, dann haben wir ein sehr gutes Fundament.“ Die wichtigsten Erkenntinisse: „Wir hatten insgesamt viel Ballbesitz und 60 Prozent in der gegnerischen Hälfte. Die Gegner versuchten über Konter zum Tor zu kommen. Wir haben viel weniger Sprints investiert als 2014 und 2010 - davon hat aber auch unsere offensive Spielweise gelebt. Das haben wir nicht gemacht in diesem Maße.“ Die Laufwerte seien gut gewesen, die hohe Intensität habe aber gefehlt. Das DFB-Team habe viel zu lange gebraucht, Bälle zu verarbeiten.

12.15 Uhr: Löw weiter: „2014 haben wir es nicht geschafft, neue Schlüsselreize zu setzen und ein neues Feuer in den Spielern zu entzünden.“ Das wäre seine Aufgabe gewesen, so der Bundestrainer. „Wir sind strategisch an die Dinge herangegangen und haben Dinge vermissen lassen.“

12.12 Uhr: Löws Analyse der WM 2018: „Die Defensive stand viel mehr im Vordergrund, die Mannschaften haben mit nur vier offensiven Spielern agiert. Die Standards haben einen wesentlichen Rolle für Erfolg gespielt.“ Ist die Zeit des Ballbesitzfußball vorbei? Löw verweist auf Real Madrids Erfolg in der Champions League. „Es ist eine Anpassung gefragt. Das war meine allergrößte Fehleinsadchätzung, dass wir mit diesem dominanten Spiel durch die Vorrunde kommen. Wenn wir das Spiel spielen, müssen alle Rahmenbedingungen erfüllen.“ Er habe „arrogant“ gehandelt, da er das Spiel auf die Spitze treiben wollte.

12.09 Uhr: Löw: Wir haben uns die Turnier 2010, 2014 und 2018 noch einmal angesehen und verglichen. 2010 waren wir eine Mannschaft, die geprägt von einer starken Defensive war. Wir haben damals über schnelle Konter gespielt. Es gab dann eine Weiterentwicklung, 2014 sind wir Weltmeister geworden. Wir sind mehr über Ballbesitz und totale Dominanz gekommen. Wir haben festgestellt, dass wir 2014 in der goldenen Mitte lagen. Dass wir uns von 2014 bis 2018 in puncto Ballbesitz entwickeln mussten, war nur eine Konsequenz.“ Die Gegner hätten Angst gehabt gegen Deutschland. Löw meint, das DFB-Team sei Vorbild gewesen, weltweit.

12.08 Uhr: Löw über die Analyse: „Es gibt nicht den einen finalen Grund oder die finale Erklärung. Für einige hat diese vielleicht zu lange gedauert. Aber wir haben mit vielen Spielern ausgetauscht, ich wollte Informationen sammeln. Wir wollten auch das Ende der WM abwarten und die Trends erkennen.“

12.07 Uhr: „Für mich war das Wichtigste, dass wir beide gespürt haben, dass wir nach 14 Jahren in der Verantwortung und nach diesem Auftreten die große Motivation und die Kraft und die Begeisterung haben, das, was wir verbockt haben, jetzt wieder auf ein gutes Fundament zu stellen. Wir wollen das Schiff wieder auf Kurs bringen.“

12.05 Uhr: Joachim Löw beginnt: „Das WM-Aus war für mich und uns alle natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wir sind alle weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben dafür die Quittung bekommen.“ Er spricht von Enttäuschung und Wut, die er verspürt habe.

12.04 Uhr: Jetzt geht es los! Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff sind da.

Das geschah vor der DFB-PK

12.00 Uhr: Der Countdown ist abgelaufen, es fehlt nur noch der Bundestrainer auf dem Podium.

11.57 Uhr: Der nächste Wechsel ist ein endgültiger! Nach Informationen von Bild und SPort BIld ist Thomas Schneider nicht mehr Co-Trainer von Joachim Löw. Schneider war 2014 als Nachfolger für Hansi Flick in den DFB-Trainerstab gerückt.

11.44 Uhr: Einen Weltmeister soll es bereits getroffen haben! Wie Sport1 erfahren haben will, soll Sami Kehdira nicht im Kader der Nationalmannschaft für die Spiele gegen Frankreich und Peru stehen.

11.25 Uhr: In knapp einer halben Stunde erwarten wir Joachim Löw auf dem Podium des Medienzentrums der Allianz Arena. Ob er sich auch zu dem Bericht äußert, wonach es weitere Disziplinlosigkeiten bei der Fußball-WM gegeben hat? Antonio Rüdiger soll mit einer Wasserpfeife zur WM 2018 gereist sein, auch Kumpel Julian Draxler soll Pikantes im Gepäck versteckt haben.

9.52 Uhr: Wie stark wird sich das Gesicht der Mannschaft verändern? Mit Mesut Özil und und Mario Gomez sind nur zwei Spieler aus dem WM-Kader zurückgetreten, der Kern des Teams wird weiter aus den verbliebenen Weltmeistern von 2014 bestehen. Als Streichkandidat gilt Sami Khedira.

9.21 Uhr: Ex-Europameister Matthias Sammer bemängelt mit Blick auf die Krise im deutschen Fußball fehlende Kompetenz bei DFB und DFL. „Wir brauchen mehr Fußballkompetenz im Verband, die Richtlinien auf allen Ebenen wie Trainer oder Jugendausbildung festlegen. Das müssen fachlich starke Typen sein, die wissen, wie Gewinnen geht“, sagte Sammer dem Magazin Sport Bild. Bundestrainer Joachim Löw steht dagegen für Sammer „überhaupt nicht zur Diskussion“. Löw brauche vielmehr „unser aller Unterstützung“, betonte Sammer und fügte hinzu: „Die Probleme des deutschen Fußballs haben nicht allein mit der deutschen Nationalmannschaft und ihrem Abschneiden zu tun.“

9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker! Joachim Löw gibt die Ergebnisse seiner Analyse zum blamablen WM-Aus bekannt und benennt außerdem seinen DFB-Kader für das erste Nations-League-Match gegen Frankreich und das Testspiel gegen Peru. Wir sind gespannt, ob der Bundestrainer einen großen Umbruch einläutet oder doch dem Großteil seines WM-Kaders vertraut. Wer ist dabei? Wer hat keine Zukunft mehr im DFB-Team? Was sagt er zur angeblichen kulturellen Spaltung im Nationalteam und zur Causa Mesut Özil? Hier entgeht Ihnen nichts!

Vorbericht: Löw gibt neuen DFB-Kader bekannt und stellt WM-Analyse zum frühen Ausscheiden vor

Das WM-Aus war historisch, das Desaster nahm ungeahnte Ausmaße an. Vor mehr als acht Wochen schied die deutsche Nationalmannschaft blamabel als Gruppenletzter in der Vorrunde der WM 2018 aus - und die Nachwehen sind bis heute zu spüren. Diskussionen um „Kanaken“ und „Kartoffeln“ im Nationalteam, eine gesellschaftspolitische Debatte um den Rücktritt von Mesut Özil und die Frage, wie hart oder weich der Umbruch ausfällt und ob er mit oder ohne Joachim Löw als Bundestrainer stattfindet.

Zumindest letzteres ist geklärt, Löw hat das Vertrauen des DFB-Präsidiums erhalten und darf seine Arbeit als Bundestrainer fortsetzen, nachdem er - bereits vor fünf Wochen - dem Gremium um Präsident Reinhard Grindel die Ergebnisse seiner WM-Analyse vorgestellt hatte.

Seine Zuhörer erlebten einen "sehr selbstkritischen" Bundestrainer, der Fehler eingeräumt und Veränderungen angekündigt haben soll. Eine Revolution wird gleichwohl nicht erwartet: Löws sportliche Analyse (Passquoten, Torchancen, Ballbesitz) fiel trotz des Desasters nicht nur negativ aus. Dennoch dürfte er das Spielsystem nach dem Vorbild des neuen Weltmeisters Frankreich modernisieren.

Erwartet wird ein sanfter Umbruch. Mit Mesut Özil und Mario Gomez sind nur zwei Spieler aus dem Russland-Kader zurückgetreten, der Kern des Teams wird weiter aus den verbliebenen Weltmeistern von 2014 bestehen. Als Streichkandidat gilt Sami Khedira. Löw wird den kurz vor der WM ausgebooteten Leroy Sane zurückholen und einige Youngster einladen. Hoffnungen machen dürfen sich u.a.:

Philipp Max (FC Augsburg): Wurde schon vor der Nominierung für Russland in die Nationalmannschaft gelobt, war für Löw aber kein Thema. Schlägt für den FC Augsburg brandgefährliche Flanken und bereitete in der vergangenen Saison als Außenverteidiger 13 Tore vor. Großer Vorteil: Hat einen starken linken Fuß, was im Weltfußball zur Seltenheit geworden ist. Löw beobachtete ihn am Wochenende.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen): Träger der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Spieler im U19-Bereich. Dürfte bei so ziemlich jedem großen Klub auf dem Zettel stehen. Hat die EM 2020 als mittelfristiges Ziel ausgegeben. Gab als Mittelfeldspieler jüngst selbstkritisch zu, noch mehr aus seinen Torchancen machen zu müssen.

Thilo Kehrer (Paris St. Germain): Wechselte im Sommer für 37 Millionen Euro von Schalke 04 zu Paris St. Germain und spielt künftig Seite an Seite mit Superstar Neymar. Hat als damit teuerster Verteidiger aus der Bundesliga in seinen 59 Pflichtspielen für den Vizemeister fast immer überzeugt. Spielt bissig, schnell und aggressiv.

Lukas Klostermann (RB Leipzig): Flexibel auf beiden Seiten der Viererkette einsetzbar, spielt zuverlässig. Genießt das Vertrauen von Taktikfuchs Ralf Rangnick und wird wohl in der Europa League weiter internationale Erfahrung sammeln können. Wäre aufgrund seiner Schnelligkeit als Jugendlicher fast Leichtathlet geworden.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): Ist mit seinen 1,92 m und 92 kg im Strafraum nur schwer zu überwinden. Durfte sich bereits bei Löw beweisen, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Gehört in der Innenverteidigung bei Bayer Leverkusen zu den absoluten Leistungsträgern.

Serge Gnabry (Bayern München): Gehörte als Leih-Spieler bei der TSG Hoffenheim zu den herausragenden Akteuren des künftigen Champions-League-Teilnehmers - wenn er nicht verletzt fehlte. Will sich bei Bayern München gegen Robben, Ribery und Co. beweisen und hat gute Chancen, das zu schaffen. Auf der Außenbahn pfeilschnell unterwegs.

Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): Seit 2017 Hoffnungsträger im BVB-Sturm, war zuvor drei Jahre beim SC Freiburg im Angriff oft auf sich allein gestellt. Sehr präsent und schnell, wird in der Champions League gegen die Großen Europas noch mehr Erfahrung sammeln.

Arne Maier (Hertha BSC): Spielt bei Hertha BSC trotz seines jungen Alters schon eine tragende Rolle im Mittelfeld. Soll, so will es die Klubführung, zum neuen Gesicht des Hauptstadtvereins werden - am liebsten als Nationalspieler. Überzeugt mit starker Technik und Übersicht.

Mark Uth (Schalke 04): Sein Name wurde vor der WM intern diskutiert, nach dem Rücktritt von Mario Gomez darf er auf eine Berufung hoffen. Einer der letzten echten Stoßstürmer mit deutschem Pass, entwickelte sich bei der TSG Hoffenheim in den vergangenen Jahren zum Torjäger.

Deutschland-Kader für die Nations League 2018/2019: Diese Spieler sind sicher dabei

Position Name Alter Verein LS/Tore Nr Tor Manuel Neuer 32 FC Bayern München 79/0 1 Marc-André ter Stegen 26 FC Barcelona 20/0 22 Kevin Trapp 28 Paris Saint-Germain 3/0 12 Verteidigung Mats Hummels 29 FC Bayern München 66/5 5 Joshua Kimmich 23 FC Bayern München 32/3 18 Antonio Rüdiger 25 FC Chelsea 25/1 16 Niklas Süle 22 FC Bayern München 12/0 15 Mittelfeld/Angriff Julian Brandt 22 Bayer 04 Leverkusen 19/1 20 Julian Draxler 24 Paris Saint-Germain 46/6 7 Leon Goretzka 23 FC Bayern München 16/6 14 Ilkay Gündogan 27 Manchester City 27/4 21 Toni Kroos 28 Real Madrid 86/13 8 Thomas Müller 28 FC Bayern München 94/38 13 Marco Reus 28 Borussia Dortmund 34/10 11 Sebastian Rudy 28 FC Schalke 04 26/1 19 Timo Werner 22 RB Leipzig 17/8 9

Deutschland-Kader für die Nations League 2018/2019: Diese Spieler sind Wackelkandidaten

Position Name Alter Verein LS/Tore Nr Verteidigung Matthias Ginter 24 Borussia Mönchengladbach 18/0 4 Verteidigung Jerome Boateng 29 FC Bayern München 73/1 17 Verteidigung Jonas Hector 28 1. FC Köln 40/3 3 Verteidigung Marvin Plattenhardt 26 Hertha BSC 7/0 2 Mittelfeld Sami Khedira 31 Juventus Turin 77/7 6

Deutschland-Kader für die Nations League 2018/2019: Diese Spieler sind im Blickfeld

Position Name Alter Verein LS/Tore Nr Tor Bernd Leno 26 FC Arsenal London 6/0 12 Verteidigung Thilo Kehrer 21 Paris St. Germain 0/0 - Philipp Max 24 FC Augsburg 3/1 (Olympia) - Jonathan Tah 22 Bayer 04 Leverkusen 3/0 24 Lukas Klostermann 22 RB Leipzig 0/0 - Benjamin Henrichs 21 Bayer 04 Leverkusen 3/0 6 Marcel Halstenberg 26 RB Leipzig 1/0 25 Yannick Gerhardt 24 VfL Wolfsburg 1/0 - Mittelfeld/Angriff Kai Havertz 19 Bayer 04 Leverkusen 0/0 - Mark Uth 27 FC Schalke 04 0/0 - Leroy Sane 22 Manchester City 11/0 20 Karim Bellarabi 28 Bayer 04 Leverkusen 11/1 16 Kerem Demirbay 25 TSG 1899 Hoffenheim 2/1 - Emre Can 24 Juventus Turin 20/1 14 Mario Götze 26 Borussia Dortmund 63/17 19 Christoph Kramer 27 Borussia Mönchengladbach 12/0 20 Max Kruse 30 Werder Bremen 14/4 23 Julian Weigl 22 Borussia Dortmund 5/0 26

Im September startet ein neuer UEFA-Wettbewerb, an dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen wird: die Nations League. Auf tz.de* erklären wir Ihnen den Modus und verraten Ihnen, wie Sie an Tickets kommen. Außerdem finden Sie dort den Spielplan der Nations League mit allen Gruppen, Ligen und Terminen.

