DFB knackt mit Länderspiel gegen Ukraine besonderen Meilenstein – Spiel wird live im Free-TV übertragen

Von: Philipp Kuserau

Am Sonntag trifft die DFB-Elf auf die Nationalmannschaft der Ukraine. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Bremen – Rund ein Jahr vor der Heim-EM 2024 in Deutschland steht für die DFB-Elf ein besonderes Länderspiel auf dem Programm. Zum einen trifft Deutschland auf die Ukraine, einem Land, das sich seit über einem Jahr im Krieg gegen Russland befindet. Das Freundschaftsspiel soll daher auch ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg sein – mit den Einnahmen will der DFB die vom Krieg geplagten Menschen in der Ukraine unterstützen. Zum anderen ist die Begegnung am frühen Montagabend auch das insgesamt 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Die Nationalspieler werden am Sonntag daher auch in einem speziellen Sondertrikot auflaufen. Anpfiff ist um 18 Uhr im Bremer Weserstadion!

Deutschland gegen die Ukraine: Länderspiel wird live im Free-TV beim ZDF übertragen

Das Freundschaftsspiel zwischen der DFB-Elf und der Ukraine wird live im Free-TV beim ZDF übertragen.

Die Vorberichte beginnen um 17.35 Uhr mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.

Kommentieren werden Oliver Schmidt und Experte Sandro Wagner.

Die Partie wird auch im kostenlosen Live-Stream in der ZDF-Mediathek angeboten. Der Stream kann auf allen möglichen mobilen Endgeräten empfangen werden.

Flick will Länderspiele vor der Sommerpause nutzen, um Dreierkette zu testen

Die DFB-Elf ist als Gastgeber bekanntlich automatisch für die EM 2024 qualifiziert. Bundestrainer Hansi Flick muss also jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um seine Spieler in einem neuen System zu testen. Flick hatte mit Blick auf die im Juni anstehenden Länderspiele angekündigt, die Dreierkette ausprobieren zu wollen. „Wir wollen ein anderes System spielen in den drei Spielen. Wir wollen den Juni gegen drei wirklich gute Gegner mit Dreierkette bestreiten“, sagte der Bundestrainer.

Auch mit dabei sein werden übrigens die Champions-League-Finalisten İlkay Gündoğan und Robin Gosens, die sich noch am vergangenen Samstag einen erbitterten Kampf um den Henkelpott lieferten. Beide Spieler sollen am Mittwoch zur Nationalmannschaft stoßen.

Datum Begegnung Uhrzeit 12. Juni 2023 Deutschland - Ukraine 18 Uhr 16. Juni 2023 Polen - Deutschland 20.45 Uhr 20. Juni 2023 Deutschland - Kolumbien 20.45 Uhr

Deutschland gegen Ukraine im Free-TV: Die Übertragung des Länderspiels in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Ukraine Anpfiff 18 Uhr Stadion Bremer Weserstadion Free-TV ZDF Live-Stream zdf.de

(kus)