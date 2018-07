DFB-Kapitänin schwer erkrankt: Zwangspause für Dzsenifer Marozsan

Dzsenifer Marozsan erkrankte schwer an einer Lungenembolie.

Kurz vor der WM-Qualifikation hat die deutsche Mannschaft einen herben Rückschlag zu verkraften: Kapitänin Dzsenifer Marozsan erkrankte schwer und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Lyon - Wegen einer Lungenembolie fällt Olympiasiegerin Dzsenifer Marozsan vom französischen Champions-League-Sieger Olympique Lyon auf unbestimmte Zeit aus. Die Erkrankung teilten der Verein und auch die 26 Jahre alte Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft selbst mit. Weitere Details zu den gesundheitlichen Problemen aufgrund einer Blutgefäßverstopfung sind bislang nicht bekannt geworden.

"Es geht mir den Umständen entsprechend schon wieder etwas besser, und ich werde medizinisch in Lyon sehr gut betreut", schrieb Marozsan im Sozialnetzwerk Instagram: "Natürlich werde ich jetzt aber einige Wochen nicht mit meiner Mannschaft trainieren können. Aber die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein Fighter bin und noch stärker zurückkommen werde."

Außer Lyon hofft auch Bundestrainer Horst Hrubesch auf eine rasche Genesung seiner Mittelfeldspielerin. Sein Team tritt am 1. September in Reykjavik gegen Gastgeber Island und drei Tage später ebenfalls auswärts auf den Färöer zu seinen beiden entscheidenden WM-Qualifikationsspielen an.

Hrubesch will Marozsan allerdings nicht unter Druck setzen. "Das Wichtigste ist jetzt, dass 'Dzseni' wieder vollständig gesund wird. Sie hat dabei unsere volle Unterstützung und soll sich alle Zeit dazu nehmen, die sie braucht", sagte der Europameister von 1980.

SID