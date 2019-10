Löw überrascht bei Nachnominierung: Ein Debütant gegen die Absagen-Flut

Für die beiden Länderspiele hat Jogi Löw den DFB-Kader zusammen. Jetzt gibt es eine weitere schlechte Nachricht für Jogi Löw: Noch ein Spieler fällt aus.

Update vom 7. Oktober, 17.19 Uhr: Der DFB hat zwei Spieler für die kommenden Länderspiele gegen Argentinien und Estland nachnominiert: Sebastian Rudy (29, 27 Länderspiele) von der TSG 1899 Hoffenheim und Robin Koch (23, kein Länderspiel) vom SC Freiburg. Ob der grippegeplagte Timo Werner noch zur Mannschaft stoßen wird, ist laut der Mitteilung des DFB noch offen. Aktuell umfasst der Kader 21 Spieler.

Abwehrspieler Koch wurde von Löw erstmals nominiert. Der 23-Jährige vom SC Freiburg hat bisher fünf Einsätze für die U21 absolviert. Der Sohn des ehemaligen Kaiserslautern-Profis Harry Koch gehörte zum Team, das im Sommer bei der Europameisterschaft Platz zwei belegt hatte. Für Rudy ist es eine Rückkehr. Der 29 Jahre Mittelfeldspieler absolvierte bisher 27 Länderspiele und zählte zuletzt im November 2018 zum DFB-Aufgebot.

Zuvor hatte Löw bereits den 22-jährigen Suat Serdar von Schalke 04 nachnominiert. Zu den Ausfällen gehören unter anderen der Gladbacher Matthias Ginter und Toni Kroos von Real Madrid.

Update vom 7. Oktober, 13.16 Uhr: Bundestrainer Joachim Löw wird auf die weiter verschärften Personalprobleme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagieren und seinen Kader erneut ergänzen. "Ich war Sonntag nur am Telefon und habe schlechte Nachrichten bekommen. Deshalb müssen wir wahrscheinlich nachnominieren, das wird nicht ausbleiben", sagte Löw bei der Ankunft in Dortmund, wo die DFB-Auswahl am Mittwoch auf Argentinien trifft.

Mit Timo Werner und Ilkay Gündogan sind zumindest für die erste Begegnung zwei weitere Spieler fraglich. "Timo Werner hat einen grippalen Infekt, da ist auch nicht sicher, ob er Montag oder Dienstag trainieren kann", sagte Löw. Gündogan kam zwar ebenfalls am Montag an, hat aber laut Löw "eine leichte muskuläre Verletzung".

Zuvor hatte der Bundestrainer bereits zehn Absagen kassiert, unter anderem fehlen ihm Leroy Sane und Toni Kroos verletzt. "Ich finde es sehr schade, weil unsere junge Mannschaft, wenn sie sich entwickeln will, eingespielt sein muss", sagte Löw zu den vielen Ausfällen: "Das tut uns weh. Das ist ungewöhnlich hart für uns, wir müssen von vorne beginnen. Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Aber ich möchte nicht lamentieren, das ist auch eine Chance für andere, junge Spieler."

Zuletzt verletzte sich auch Abwehrspieler Matthias Ginter. Doch ein

Hummels-Comeback hat Löw nich tim Kopf.

DFB-Kader: Nächste Schock-Diagnose - auch Ginter fehlt Jogi Löw

Update vom 7. Oktober, 12.44 Uhr: Wegen einer Schulterluxation mit Kapselbandverletzung konnte wie erwartet auch Matthias Ginter nicht zum Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund reisen. Eine MRT-Untersuchung am Montag bestätigte den Verdacht auf eine schwerere Verletzung, wie Borussia Mönchengladbach mitteilte. Wegen der Ausrenkung des Schultergelenks muss Ginter länger pausieren. Der Abwehrspieler war am Sonntagabend beim 5:1-Sieg der Gladbacher gegen den FC Augsburg in der 81. Minute unglücklich auf der Schulter gelandet.

Für Bundestrainer Joachim Löw ist es bereits der zehnte Ausfall für das Testspiel am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und das EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Tallinn gegen Estland.

Verpasster Anruf: So kurios lief die DFB-Nominierung von Serdar und Amiri

Update vom 7. Oktober, 11.36 Uhr: Der Kader der Nationalmannschaft für die beiden Spiele gegen Argentinien und Estland steht. Etwas kurios verlief dabei die Nominierung der beiden DFB-Debütanten Nadiem Amiri und Suat Serdar ab. Bundestrainer Jogi Löw hatte die beiden offenbar per Telefon nicht erreicht und musste dadurch auf einen Rückruf warten.

Der Schalker Serdar sagte zum SID: „Ich hatte einen verpassten Anruf, weil ich noch beim Training war, beim Auslaufen. Dann habe ich zurückgerufen, Jogi war dran und hat mir die glückliche Nachricht überbracht.“ Der Freude über die Nachricht war dadurch aber ungetrübt: „Das war unbeschreiblich, das kann man gar nicht gleich realisieren“, so Serdar.

Und auch bei Leverkusens Amiri rief nicht Jogi Löw an, sondern zunächst sein Assistent Marcus Sorg: „Er hat gesagt, ich soll mal den Bundestrainer anrufen, weil der meine Telefonnummer nicht hat“, so Amiri. Da stellt sich nur die Frage, warum Sorg die Nummer hatte und sie nicht einfach an Löw weitergab.

DFB-Kader: Weiterer Spieler muss absagen - Bundestrainer nominiert zweiten Debütanten

Update vom 6. Oktober, 14.50 Uhr: Die Liste der Verletzten DFB-Spieler wird noch länger. Nachdem sich am Sonntagsvormittag Jonas Hector für die kommenden beiden Spiele der Nationalmannschaft Bundestrainer Löw nominierte daraufhin mit Suat Serdar (Schalke 04) einen zweiten Debütanten neben Leverkusens Nadiem Amiri nach. Ihm stehen damit 20 Spieler zur Verfügung.

Kroos musste wegen einer Muskelblessur im linken Oberschenkel passen, die er sich am Samstag beim 4:2 mit Real Madrid gegen den FC Granada zugezogen hatte.

DFB-Kader: ter Stegen beginnt nächstes Spiel - Neuling Amiri erklärt, wie er von Berufung erfuhr

Update vom 6. Oktober, 12.38 Uhr: Wie erfährt man als Neuling überhaupt davon, dass man ins Nationalteam berufen wird. Nadiem Amiri hat es nun erklärt. „Co-Trainer Marcus Sorg hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ich soll mal den Bundestrainer anrufen, weil der meine Telefonnummer nicht hat“, sagte der Spieler von Bayer Leverkusen. „Da habe ich schon ein bisschen Hoffnung gehabt und habe gleich nach dem Training angerufen.“

Mit der ersten Nominierung sei für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich habe immer darauf gehofft“, sagte der 52-malige Junioren-Nationalspieler am Samstag nach dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig.

Derweil steht fest, dass Bundestrainer Joachim Löw auf weitere Spieler für die Länderspiele verzichten muss. Wegen „neuromuskulärer Probleme“ steht Jonas Hector nicht zur Verfügung. Es ist der achte Ausfall für den Bundestrainer. Möglicherweise kommt mit Toni Kroos ein weiterer Spieler hinzu, auf den Löw verzichten muss. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Adduktorenverletzung zu. Ob er zur Verfügung steht, blieb zunächst offen.

DFB-Kader: ter Stegen darf nächstes Spiel beginnen - Überraschender Neuling dabei

Erstmeldung vom 4. Oktober: München - Joachim Löw hat die Hackordnung in der pikanten Torhüterfrage schon bei der Kader-Nominierung für die anstehenden Länderspiele zementiert. Wie der Bundestrainer am Freitag bekannt gab, wird Herausforderer Marc-Andre ter Stegen das deutsche Tor im Testspiel gegen ein geschwächtes Argentinien ohne Weltstar Lionel Messi am 9. Oktober in Dortmund hüten. Kapitän Manuel Neuer darf vier Tage später im wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Estland (beide 20.45 Uhr/RTL) ran.

Löw beruft Neuling Nadiem Amiri

"Für die beiden Spiele habe ich gemeinsam mit Andy Köpke entschieden, dass Marc in Dortmund und Manu in Tallinn spielen wird. Das haben wir auch mit beiden Spielern so besprochen", sagte Löw. Er habe "mehrfach betont, dass Manuel Neuer auch mit Blick auf die Europameisterschaft unser Kapitän und somit für uns aktuell auch unsere Nummer eins ist - wenn nichts Außergewöhnliches passiert." Als einziger Neuling steht etwas überraschend der Leverkusener Nadiem Amiri (22) im wegen zahlreicher Ausfälle nur 21 Profis umfassenden Kader. Der frühere Hoffenheimer gehörte zur U21, die im Sommer das EM-Finale erreicht hatte, das sie trotz Amiris Treffer 1:2 gegen Spanien verlor. Amiri habe beim Turnier "und in den Spielen mit seinem Klub gute Leistungen gezeigt und sich eine Berufung verdient", sagte Löw.

Löw muss auf gleich sieben Spieler verzichten

Ter Stegen kam letztmals gegen Serbien (1:1) im März in Wolfsburg zum Einsatz, als er Neuer wie abgesprochen zur Halbzeit ersetzte. Nach dem jüngsten Lehrgang im September mit Spielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) hatte er seinem Unmut über sein Reservistendasein Luft gemacht. Neuer konterte, und Bayern-Präsident Uli Hoeneß griff den DFB scharf an, drohte sogar mit Boykott.

Löw muss auf gleich sieben Spieler verzichten. Leroy Sane, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Nico Schulz, Julian Draxler, Thilo Kehrer und Kevin Trapp sind verletzt oder nach Verletzungen noch nicht wieder einsatzfähig. Dennoch hat der Tabellenführer der Gruppe C in Tallinn den nächsten Dreier auf dem Weg zur EM 2020 fest eingeplant. Gegen Argentinien, das ohne seine Top-Stars Messi (gesperrt), Sergio Agüero und Angel di Maria antritt, soll sich Löws verjüngte Elf weiter einspielen.

Der U21-Nationalspieler Salih Özcan wurde derweil von einem Richter wüst beschimpft, da er nicht zu einer Verhandlung erschienen war.

Das DFB-Aufgebot für die Länderspiele

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Jonas Hector (1. FC Köln), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus Turin), Serge Gnabry (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (SC Freiburg), Timo Werner (RB Leipzig)

SID/dpa/dg