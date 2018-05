DFB-Kader bekannt - so geht es jetzt weiter für den Weltmeister bis zur WM

Mit der Bekanntgabe des vorläufigen DFB-Kaders für die Fußball-WM startet für den Weltmeister die heiße Phase der Vorbereitung. Das ist der Fahrplan zum Turnier.

Nach der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders beginnt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die heiße Phase der Vorbereitung. Am 23. Mai geht es ins Trainingslager in Südtirol. Am 2. Juni steht das Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich auf dem Programm.

Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Übersicht:

Datum Ereignis Ort 23. Mai Beginn des Trainingslagers Eppan (Südtirol) 02. Juni Testspiel: Österreich - Deutschland Klagenfurt 04. Juni Meldung des 23er-Kaders bei der FIFA --- 07. Juni Ende des Trainingslagers Eppan (Südtirol) 08. Juni Testspiel: Deutschland - Saudi-Arabien Leverkusen 17. Juni WM-Spiel 1: Deutschland - Mexiko Moskau 23. Juni WM-Spiel 2: Deutschland - Schweden Sotschi 27. Juni WM-Spiel 3: Deutschland - Südkorea Kasan

Am Dienstag hatte Bundestrainer Joachim Löw seinen vorläufigen WM-Kader für das Turnier in Russland bekanntgegeben. Mario Götze, der Finaltorschütze von Rio 2014, darf beim WM-Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli nicht mitspielen. Auch Bayern-Profi Sandro Wagner wurde ausgebootet. Dafür reist am 23. Mai der Freiburger Länderspiel-Neuling Nils Petersen mit ins Trainingslager. Auch der seit September des Vorjahres verletzte Kapitän Manuel Neuer bekommt im zunächst noch 27-köpfigen Aufgebot des Titelverteidigers in Südtirol die Chance, seine WM-Fitness doch noch nachzuweisen.

sid, dpa