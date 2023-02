DFB schmettert Bayern-Einspruch ab: Upamecano-Sperre im Top-Spiel gegen Union fix

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern muss endgültig im Spitzenspiel gegen Union Berlin auf Dayot Upamecano verzichten. Der DFB lehnt den FCB-Einspruch ab und erklärt, warum.

München – Der FC Bayern hatte offenbar bis zuletzt darauf gehofft, dass Abwehrchef Dayot Upamecano um eine Sperre herumkommt. Diesen Plan hat der DFB am Donnerstag, nur drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen Union Berlin, zunichtegemacht. Upamecano wird die Partie definitiv verpassen, wie das DFB-Sportgericht bestätigt hat.

Dayot Upamecano Geboren: 27. Oktober 1998 (Alter 24 Jahre), Évreux, Frankreich Position: Innenverteidiger Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2026 Marktwert: 60 Millionen Euro

FC Bayern: Nagelsmann kassiert Geldstrafe – Upamecano wird gesperrt

Es lief die 8. Spielminute am vergangenen Bundesliga-Spieltag, als Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano Gladbachs Stürmer Alassane Plea foulte, der frei auf Torhüter Yann Sommer zulief. In höchstem Tempo griff der Franzose seinem Landsmann an die Schulter und brachte diesen zu Fall. Schiedsrichter Tobias Welz zog ohne zu Zögern die Rote Karte.

Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, die viele Diskussionen in Fußball-Deutschland auslöste und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ausflippen ließ. Zwar entschuldigte sich der 35-Jährige im Anschluss für seine Wortwahl, Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich fand Nagelsmanns Verhalten trotzdem „abgrundtief respektlos“. Für seine Entgleisung erhielt Nagelsmann lediglich eine Geldstrafe, dagegen wurde Upamecano für ein Bundesliga-Spiel gesperrt.

Dayot Upamecano fehlt dem FC Bayern gegen Union Berlin rotgesperrt. © Dennis Ewert/Imago

DFB schmettert Bayern-Einspruch ab: Upamecano-Sperre fix

Die Bayern waren mit dem Urteil der Upamecano-Sperre nicht einverstanden und legten Einspruch ein – ohne Erfolg. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte im schriftlichen Verfahren die Sperre wegen unsportlichen Verhaltens gegen den französischen Verteidiger. Das Gremium wies einen Einspruch des Nationalspielers zurück und folgte damit dem Einzelrichterurteil vom Dienstag.

„Es liegt eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters vor. Diese werden im Sinne eines funktionierenden Spielbetriebs weltweit von der FIFA geschützt. Einzige Ausnahme davon wäre ein offensichtlicher Irrtum des Unparteiischen. Dieser liegt bei einer Spielerverwechslung vor, oder wenn es zwischen dem Spieler und seinem Gegenspieler nachweislich keinerlei Kontakt gab“, erklärte der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, Stephan Oberholz. „Beides ist hier aber nicht der Fall. Unabhängig davon ist nach den Fernsehbildern und den Schilderungen des Schiedsrichters bereits das Vorliegen eines Irrtums zweifelhaft.“

FC Bayern muss ohne Upamecano ins Spitzenspiel gegen Union Berlin

Der FC Bayern muss demzufolge wie erwartet ohne Abwehrchef Upamecano die Tabellenführung gegen Union Berlin verteidigen, beide Teams sind punktgleich und haben genauso wie Borussia Dortmund 43 Punkte auf dem Konto. Dafür könnte der schmerzlich vermisste Sadio Mané nach langer Verletzungspause sein Comeback geben. (ck)