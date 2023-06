Deutschland – Ukraine heute live: Eintracht-Star startet – Musiala nur auf der Bank

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Die DFB-Auswahl trifft heute in ihrem 1000. Länderspiel auf die Ukraine. Die Partie der deutschen Nationalmannschaft im Live-Ticker.

Update: 17.35 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Anastasios Sidiropoulos aus Griechenland, der an den Seitenlinien von seinen Landsmännern Reinhart Buxbaum und Chasan Koula unterstützt wird.

Vierter Offizieller ist Ioannis Papadopolous. Als VAR fungiert Aristotelis Diamantopolous, sein Assistent ist Spyridon Zampalas. Das gesamte Schiedsrichter-Team wird zugunsten der ukrainischen Menschen auf sein Honorar verzichten, laut DFB-Angaben handelt es sich dabei um rund 4.000 Euro.

Deutschland - Ukraine -:- (-:-)

Deutschland: Trapp – Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck – Wolf, Kimmich, Goretzka, Raum – Sané, Brandt – Füllkrug Ukraine: Trubin – Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko – Stepanenko – Tsygankov, Yarmolenko, Sudakov, Mudryk – Dovbyk Tore: -

Deutschland mit starker Bilanz: Noch keine Niederlage gegen die Ukraine

Update, 17.25 Uhr: Insgesamt standen sich die DFB-Auswahl und die Nationalmannschaft der Ukraine bislang in acht Partien gegenüber. Für Deutschland setzte es noch keine einzige Niederlage.

Zuletzt begegneten sich beide Teams in der Gruppenphase der Nations League im November 2020, damals gelang ein 3:1-Erfolg. Den Rückstand durch Yaremchuk egalisierte Sané, ehe ein Werner-Doppelpack die Partie entschied.

Deutschlands Aufstellung bekannt: Sané startet, Musiala auf der Bank

Update, 17.05 Uhr: Folgende Startelf schickt Flick auf den Rasen: Trapp – Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck – Wolf, Kimmich, Goretzka, Raum – Sané, Brandt – Füllkrug

Bayern-Youngster Jamal Musiala muss also ebenso wie Barcelona-Torwart Marc-Andre ter Stegen zunächst mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen. Als Kapitän führt Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, der gemeinsam mit FCB-Kollege Leon Goretzka die Schaltzentrale bildet, das Team aufs Feld.

Erstmeldung vom 12. Juni, 16.45 Uhr: Bremen – Die DFB-Auswahl feiert ein Jubiläum, die Partie in Bremen ist das 1000. Länderspiel in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Anpfiff ist am Montagabend um 18 Uhr im Weserstadion.

Nimmt seine Nationalspieler in die Verantwortung: Bundestrainer Hansi Flick. © Jürgen Kessler/dpa

DFB-Präsident Neuendorf: Länderspiel „mit und für die Ukraine“

Aus rein sportlicher Sicht stellt die Begegnung das dritte Testspiel des Jahres vor der Heim-EM 2024 und für Bundestrainer Hansi Flick somit die Möglichkeit dar, weiter an der Startelf zu feilen und neue Taktiken zu probieren. Allerdings steht am Montagabend auch ein politischer Aspekt im Blickpunkt: Gegner ist die Ukraine, das Aufeinandertreffen wurde vom DFB offiziell als Benefizspiel ausgegeben.

Bayern-Star Leroy Sané steht gegen die Ukraine in der Startelf. © IMAGO/Marc Schueler

„Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir anlässlich unseres Jubiläums ein Länderspiel mit und für die Ukraine bestreiten können“, wurde DFB-Präsident Bernd Neuendorf im April in der offiziellen Mitteilung zitiert. Rund um die Partie plant der Verband verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine, dazu gehören beispielsweise die Versteigerung eines Trikotsatzes sowie Spenden aus „Vermarktungs- und Ticketerlösen“.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im dritten Länderspiel des Jahres auf die Ukraine. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Deutschland gegen Ukraine heute live: Einsatzgarantie für Füllkrug

Natürlich wird es für die Flick-Elf in der Hansestadt aber auch darum gehen, nach den wechselhaften Auftritten im März wieder in die Spur zu kommen. So kündigte der Coach bereits vor einigen Tagen an, die Länderspielphase zu nutzen, um ein System mit Dreierkette zu testen. Definitiv nicht in der Innenverteidigung agieren wird BVB-Star Niklas Süle, der nicht im Deutschland-Kader steht und sich jüngst Kritik gefallen lassen musste.

Eine Einsatzgarantie in seinem Wohnzimmer erhielt indes Werder-Angreifer Niclas Füllkrug, der erst im vergangenen November sein Nationalmannschaftsdebüt feierte. „Er wird morgen anfangen. So ist der Plan, Stand heute. Er ist einer, der einer Mannschaft guttut, der auch vorangeht“, so Flick auf der Pressekonferenz am Sonntag. (masc)