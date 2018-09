Deutschland gegen Peru im Live-Ticker: DFB-Team wackelt zweimal und hat dann die Riesenchance

Deutschland trifft im Testspiel nach dem Auftakt der Nations League auf Peru. Jogi Löw kann einen Sieg gut gebrauchen. Verfolgen Sie die Partie in unserem Live-Ticker.

Deutschland gegen Peru 1:1 (1:1), in Sinsheim

Deutschland: 22 ter Stegen - 4 Ginter (72. 3 Kehrer), 15 Süle, 17 Boateng (46. 16 Rüdiger), 14 Schulz - 18 Kimmich - 8 Kroos, 21 Gündogan - 9 Werner, 11 Reus (46. 7 Draxler), 10 Brandt (70. 23 Petersen)

DFB-Bank: 1 Neuer, 2 Tah, 6 Goretzka, 13 Müller, 20 Havertz Peru: 1 Gallese - 17 Advincula, 5 Araujo, 4 Santamaria, 6 Trauco - 23 Aquino, 19 Yotun - 20 Flores (67. 2 Lopez), 8 Cueva, 10 Farfan - 11 Ruidiaz

Bank: 12 Alvarez, 21 Carvallo, 25 Abram, 22 Loyola, 3 Madrid, 15 Ramos, 9 Benavente, 14 Calcaterra, 16 Cartagena, 16 Pena, 18 Carrillo, 7 Sandoval Tore : 0:1 Advincula (22.), 1:1 Brandt (25.) Schiedsrichter: Robert Schörgenhofer (Österreich)

74. Minute: Da ist die Chance für Petersen! Nach einem Durcheinander infolge von Kroos‘ Freistoßflanke versucht es der Freiburger aus der Drehung und verzieht knapp.

73. Minute: Kroos holt in Strafraumnähe einen Freistoß gegen Aquino heraus. Weil Advincula die schnelle Ausführung unterbindet, sieht der Ex-Hoffenheimer die Gelbe Karte.

72. Minute: Mit Kehrer kommt nun der nächste Debütant - er ersetzt Ginter als Rechtsverteidiger.

71. Minute: Die Gäste kommen wieder über Trauco. Dessen Flanke klärt Schulz am langen Pfosten in Bedrängnis per Kopf.

70. Minute: Mit Petersen kommt jetzt ein echter Vollstrecker. Dafür verabschiedet sich Torschütze Brandt.

69. Minute: Die DFB-Auswahl wirkt defensiv wieder sicherer, aber in der Vorwärtsbewegung fehlt es an Ideen.

67. Minute: Nun ersetzt Lopez den angeschlagenen Flores.

66. Minute: Flores liegt verletzt auf dem Rasen und muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus. Womöglich hat er bei seinem verunglückten Schuss eben in den Rasen getreten.

65. Minute: Jetzt wollen sich die Peruaner die DFB-Auswahl zurechtlegen. Flores bringt den Ball in die Gefahrenzone, aber Schulz rettet vor Advincula.

63. Minute: Debütant Schulz präsentiert sich sehr bemüht, offenbar aber gerade defensiv einige Schwächen.

62. Minute: Es wirkt, als hätten sich die Gäste deutlich besser auf das deutsche Spiel eingestellt.

60. Minute: Die Peruaner stehen recht tief, schwärmen bei Ballgewinn aber immer schnell aus und haben in der zweiten Hälfte mehr vom Spiel.

58. Minute: Die Partie ist nun deutlich offener. Das DFB-Team schwimmt gewaltig. Advincula findet Farfan, der von einem Patzer Kimmichs profitiert, allein vor ter Stegen aber aus 15 Metern verzieht. Mittlerweile dürfte sich der Gastgeber über einen Rückstand nicht einmal beschweren.

55. Minute: Advincula holt gegen Werner einen Freistoß rechts vom Strafraum heraus. Mit dem Standard laden die Südamerikaner Deutschland aber zum Konter ein, Brandt schickt Werner perfekt in die Gasse, doch der hebt die Kugel aus vollem Lauf von der Strafraumgrenze über das Tor.

54. Minute: Die nächste Chance der Gäste! Nach einer Cueva-Ecke prüft Aquino ter Stegen per Kopfball, der Keeper pariert aber. Oha!

52. Minute: Kimmich überspielt die beiden peruanischen Abwehrreihen, doch der durchstartende Draxler steht im Abseits.

51. Minute: Noch ist der Schwung der ersten Hälfte etwas raus. Das macht es den Gästen einfacher.

49. Minute: Kimmich muss nach einer unglücklichen Aktion gegen Advincula behandelt werden. Er meldet sich aber schnell zurück.

48. Minute: Fast das 1:2! Die Peruaner spielen nach links raus. Von dort gibt Trauco den Ball in die Gefahrenzone. Ruidiaz kommt vor Rüdiger an die Kugel, setzt diese aber aus sechs Metern deutlich über den Kasten.

47. Minute: Das DFB-Team setzt sich am gegnerischen Strafraum fest. Doch dann steht Ginter bei einem halbhohen Pass von Kroos im Abseits.

46. Minute: Die zweite Hälfte läuft. Jetzt stoßen die Gäste an.

+++ Löw bringt Rüdiger und Draxler. Das Duo ersetzt Boateng und Reus.

Pausen-Fazit: Das deutsche Spiel nach vorne ist schon sehr gefällig. Bei Ballverlust schwimmt die DFB-Auswahl aber teilweise eklatant. Größtes Manko bleibt nach einer ordentlichen Hälfte aber die Chancenverwertung.

Pausenpfiff: Die erste Hälfte wird pünktlich abgepfiffen.

45. Minute: Kroos sucht mit der Hereingabe wieder Süle am langen Pfosten, doch die Peruaner klären.

44. Minute: Nachdem, ein Foul an Gündogan im Mittelfeld ungeahndet bleibt, wird ein Schubser gegen Werner auf dem rechten Flügel gepfiffen.

42. Minute: Nach einem langen Pass der Peruaner muss Schulz alleine Farfan stellen. Letztlich klärt Boateng zur Ecke, die nichts einbringt.

41. Minute: Nach Ballgewinn und schnellen Ballverlust in der eigenen Hälfte muss ter Stegen bei einem Fernschuss von Yotun zupacken. Das macht der Barca-Profi mit Bravour.

38. Minute: Nach One-touch-Fußball von Brandt, Gündogan und Reus scheitert der ManCity-Profi an Gallese. Die folgende Ecke wird auf Süle geschlagen, doch der wird von Santamaria zu Boden gerungen. Die Pfeife bleibt stumm - da haben die Peruaner Glück.

37. Minute: Wieder kommt Deutschland in die Gefahrenzone. Gündogan bedient Schulz auf links, dessen Hereingabe wird entschärft und Gallese packt sicher zu.

35. Minute: Einmal mehr spielt Gündogan einen Zuckerpass auf Werner, der in Bedrängnis aus 18 Metern in halbrechter Position an Gallese scheitert.

34. Minute: Cueva grätscht in einen Kimmich-Pass, wodurch die Kugel zu Werner kommt. Der Leipziger umkurvt Gallese und vollendet. Aber die Fahne ist oben - Abseits.

32. Minute: Schulz wirft sich per Grätsche in den Zweikampf mit Advincula - und das im eigenen Strafraum. Zum Glück nimmt der Peruaner das Geschenk nicht an. Über einen Elfer hätte sich Deutschland da nicht beschweren können, wenn Advincula gefallen wäre. So gibt es Abstoß.

30. Minute: Das DFB-Team agiert nun etwas abwartender. Dadurch sind die Lücken aber natürlich nicht mehr so groß. So leicht wie beim 0:1 wollen es die Gastgeber den Peruanern nicht noch einmal machen.

28. Minute: Jetzt lassen die Deutschen den Gegner mal kommen. Nach Ballverlust von Gündogan wird der schnelle Konter unterbunden, aber gepresst wird erst in der eigenen Hälfte.

25. Minute: Tooooor für Deutschland! Brandt gleicht zum 1:1 aus! Ginter erobert den Ball nach Pressing des kompletten Teams am Strafraum. Kroos verzettelt sich beinahe, bringt die Kugel dann aber doch zum Leverkusener, der Gallese aus kurzer Distanz gekonnt überlupft.

24. Minute: In die beste Phase hinein fällt das Gegentor - und das erinnert stark an die WM. Kein deutscher Spieler bekommt Zugriff und schon jubelt der Gegner.

22. Minute: Toooor für Peru! Advincula macht das 0:1! Schulz patzt doppelt und der Ex-Hoffenheimer bekommt die Kugel im rechten Halbfeld zugespielt. Aus zehn Metern trifft er ins kurze Eck - da sieht ter Stegen nicht gut aus.

22. Minute: Mittlerweile ist Deutschland deutlich überlegen. Reus wird im Strafraum von mehreren Verteidigern gestoppt.

20. Minute: Nach einem Ballgewinn in der Offensive legt Werner ins Zentrum auf den einlaufenden Reus, der aber deutlich verzieht. Die Abschlsse sind bislang stark verbesserungswürdig.

19. Minute: Die DFB-Auswahl setzt sich am peruanischen Strafraum fest. Letztlich gerät der Steilpass auf Werner aber einen Tick zu optimistisch.

18. Minute: Brandt startet und bekommt den Ball halbhoch in den Lauf gespielt, doch Santamaria ist zur Stelle und rettet im Strafraum zum Einwurf.

17. Minute: Beide Teams suchen den Weg nach vorne. Die einzigen Chancen hat bislang aber das DFB-Team.

14. Minute: Werner kommt über links und holt mit seiner Schnelligkeit eine Ecke heraus. Wieder ein Job für Kroos, dessen Hereingabe Gallese unter Bedrängnis eines Mitspielers mit den Fäusten klärt.

13. Minute: Nach einer Kroos-Ecke kommt Ginter am Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball, aber er bringt den Ball zu zentral auf den Kasten. Gallese pariert im Nachfassen. Der muss eigentlich rein!

11. Minute: Bislang präsentiert sich der Gast hier recht mutig. Nach der Großchance für Reus ist die Partie absolut ausgeglichen - wenn auch noch ohne weitere Höhepunkte.

10. Minute: Der Ball erreicht Ruidiaz, der kleinen Druck hinter die Kugel bekommt. Brandt schlägt das Ding aus der Gefahrenzone.

9. Minute: Trauco dribbelt sich durch das Mittelfeld - bis Kimmich dazwischengeht und zur Ecke klärt.

7. Minute: Peru kommt über die rechte Seite. Farfan erreicht einen Pass noch vor der Torauslinie, seine Flanke missglückt aber.

6. Minute: Werner taucht im Strafraum auf, aber Santamaria klärt per Grätsche. Saubere Abwehraktion des Mannes mit dem wohlklingenden Namen.

5. Minute: Jetzt kommen die Südamerikaner mal und Farfan nimmt im gegnerischen Strafraum die Hacke. Aber Boateng ist rechtzeitig zur Stelle.

4. Minute: Das DFB-Team drängt Peru gleich hintenrein. Boatengs Steilpass in den Lauf von Ginter wird aber abgefangen.

2. Minute: Erste dicke Chance für Deutschland - Gündogan steckt direkt auf Reus durch und der scheitert allein vor Gallese am Keeper. Die folgende Ecke verpufft.

1. Minute: Ruidiaz versucht es aus fast 40 Metern - den hätte ter Stegen auch mit der Brust stoppen können, er nimmt aber die Hände.

1. Minute: Der Ball rollt. Deutschland hat Anstoß.

+++ Für Schulz ist das Debüt zugleich ein Heimspiel. Außer dem Linksverteidiger kennt sich auch der ehemalige Hoffenheimer Süle bestens in der Rhein-Neckar-Arena aus.

+++ Als Kapitän geht diesmal Kroos voran - eine Premiere. Der Real-Profi bestreitet sein 88. Länderspiel.

+++ Heute werden 25.494 Fans Augenzeugen des ersten freundschaftlichen Vergleichs der beiden Teilnehmer der WM in Russland. Damit ist die Arena in Sinsheim wie vom DFB erhofft ausverkauft.

+++ Beim bislang einzigen Aufeinandertreffen beider Teams siegte Deutschland mit 3:1. Allerdings liegt das schon knapp 50 Jahre zurück. Am 10. Juni 1970 errzielte Gerd Müller im Rahmen der WM in Spanien einen Dreierpack. Ins Nou Camp von Barcelona verirrten sich damals 17.875 Zuschauer. Und für Peru war übrigens Teofilo Cubillas erfolgreich.

+++ Die Aufstellung ist da. Mit Schulz beginnt einer der drei Neulinge im Kader. Insgesamt ändert Löw sein Team auf fünf Positionen: Für Neuer, Hummels, Rüdiger, Goretzka und Müller beginnen ter Stegen, Süle, Schulz, Gündogan und Brandt.

Unsere Startelf : 22 ter Stegen - 4 Ginter, 8 Kroos, 9 Werner, 10 Brandt, 11 Reus, 14 Schulz, 15 Süle, 17 Boateng, 18 Kimmich, 21 Gündogan. #DieMannschaft #GERPER pic.twitter.com/42NmFMy0G0 — Die Mannschaft (@DFB_Team) 9. September 2018

+++ Grindel äußerte sich auch zur Kritik an den Ticketpreisen und der Anstoßzeit und wies diese zurück: „Die Kartenpreise sind schon vor der WM festgelegt worden. Wir haben immer für Gruppen Angebote. Wir haben immer für Jugendliche und Kinder Angebote.“ In Sachen Anstoßzeit sei der Verband abhängig von den übertragenden Sendern: „Letztendlich entscheiden die Fernsehanstalten. Unsere Möglichkeiten sind da begrenzt. Uns sind da durch die UEFA und die Fernsehanstalten die Hände etwas gebunden.“

+++ Zuletzt gab es Aufregung um die Gründe für die Verlegung des Spiels nach Sinsheim. Nun sprach DFB-Boss Grindel über das Thema.

+++ Ob Havertz heute sein Debüt für das Löw-Team geben wird, ist eine der vielen Fragen vor dem Anpfiff. Für den jungen Leverkusener dürfte der Tag aber schon jetzt unvergesslich sein: Er hat aus Neuers Händen die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher Spieler seines Jahrgangs verliehen bekommen. Glückwunsch!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel zwischen Deutschland und Peru in Sinsheim. Im Freundschaftsspiel gegen die Südamerikaner kann Joachim Löw einige Dinge ausprobieren - ob er das tut und damit erfolgreich ist, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

Länderspiel zwischen Deutschland und Peru: Der Vorbericht

Sinsheim - Thomas Müller ist von der Nations League überzeugt: „Ich finde das Format ganz gut. Natürlich gibt es ein paar kritische Stimmen: nächster Schritt in Richtung Kommerzialisierung, wieder ein Wettbewerb diktiert von der UEFA. Aber als Sportler finde ich es besser, die Testspiele in Wettkampfform zu packen“, meint der FCB-Star. Und eine Wettkampfform hatte vor allen Dingen die erste Partie des DFB-Teams in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich.

Gegen Frankreich zeigte die Nationalmannschaft eine ordentliche Partie konnte überzeugen. Leider sprang mehr als ein 0:0 gegen Weltmeister nicht heraus. Vor allem das disziplinierte Auftreten in der Defensive war sichtbar. Frankreichs Keeper Areola verhinderte mit der einen oder anderen Parade den Siegtreffer.

Unabhängig von der Partie gegen Frankreich bietet der Test gegen die Südamerikaner eine Gelegenheit, andere Formationen zu testen, Spieler auf anderen Positionen einzusetzen und generell ein wenig zu rotieren. Mit Thilo Kehrer, Nico Schulz und Kai Havertz hatte der Bundestrainer ohnehin drei Neulinge ohne A-Länderspiel eingeladen. Diese dürfen sich vor allem gegen Peru Hoffnungen auf einen Einsatz machen.

Dass sich in der Nationalelf etwas ändern muss, ist aber ohnehin klar. Die Analyse von Jogi Löw und Oliver Bierhoff, die das Scheitern bei der WM 2018 eigentlich hätte erklären sollen, stellte aber viele nicht zufrieden. Zu wenig personelle Konsequenzen, zu wenig Selbstkritik.

Das rief vor allen Dingen auch die Experten auf den Plan. So zählte Ex-Nationalspieler Didi Hamann Joachim Löw vor den beiden Länderspielen gegen Frankreich und Peru bereits an: „Löw kämpft um seinen Job. Denn, wenn die nächsten beiden Spiele verloren werden, weiß ich nicht, ob danach noch der selbe Bundestrainer im Amt ist.“ In ein ähnliches Horn stieß dann auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

„Jogi Löw hat bei seiner Analyse nicht den ganz großen Umbruch im Kader erkennen lassen. Ich hätte mir gewünscht, dass es das eine oder andere Zeichen mehr gegeben hätte“, so Matthäus. Er gab dem Bundestrainer aber auch einen Tipp für die Zukunft: „Und was ich außerdem von Jogi Löw in der Zukunft erwarte, sind klare Ansagen. Das können und werden auch unangenehme Wahrheiten für manche Spieler sein.“ Unabhängig von den Erwartungen der Experten und unabhängig vom Frankreich-Spiel, ist für die Mannen um Löw ein Sieg gegen die Südamerikaner aus Peru Pflicht. Ob das gelingen wird, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

