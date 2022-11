Deutschland gegen Japan: Hier können Sie den WM-Auftakt des DFB-Teams live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Im ersten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar trifft Deutschland am Mittwoch auf Japan. Hier können Sie den Auftakt des DFB-Teams live verfolgen:

Mehr zum Thema Deutschland startet gegen Japan in WM 2022 – alle Infos heute im Live-Ticker

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet in die Weltmeisterschaft in Katar. Im Chalifa International Stadium in Doha ist Japan am Mittwoch (23. November) der Auftaktgegner. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick will in Katar den fünften WM-Titel für Deutschland gewinnen. Deutschland gegen Japan – bei HEIDELBERG24 können Sie das Spiel live verfolgen.

Bei der WM 2018 in Russland ist die DFB-Elf noch unter Flicks Vorgänger Joachim Löw erstmals in der Vorrunde gescheitert. (mab)