Deutschland gegen Belgien heute live: Bleibt einem Bayern-Star wieder nur die Bank?

Von: Patrick Mayer

Einst beim FC Bayern: Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Im nächsten Test auf die EM 2024 im eigenen Land bekommt es Deutschland heute Abend mit Belgien um Kevin De Bruyne zu tun. Verfolgen Sie das Länderspiel ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker.

Deutschland - Belgien -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr

Welche Aufstellung wählt Hansi Flick? Das DFB-Team trifft im zweiten Test auf die EM 2024 auf die „Roten Teufel“.

Verfolgen Sie das Länderspiel heute Abend hier im Live-Ticker.

Aufstellung Deutschland: - Aufstellung Belgien: - Tore: -

München/Köln - Wussten Sie, gegen wen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 1980 das EM-Finale von Rom gewann? Italien? nein! Spanien? Nein! Frankreich? Nein! England? Nein! Es war Belgien! Seinerzeit waren die „Roten Teufel“ um den damaligen Torwart des FC Bayern, Jean-Marie Pfaff, eine echte Top-Nation.

2:1 hieß es am Ende in der italienischen Hauptstadt für das DFB-Team, besiegelt durch einen Doppelpack von Stürmer Horst Hrubesch. Auch heutzutage wäre der ewige Geheimfavorit Belgien gerne eine Top-Nation, bei der Winter-WM 2022 ging es in Katar aber nicht über die Vorrunde hinaus.

Welche Aufstellung wählt Hansi Flick? DFB-Team trifft im zweiten Test auf die EM 2024 auf „Rote Teufel“

Dasselbe galt bekanntlich für die DFB-Elf, für das heute Abend gegen die Belgier in Köln just das zweite Testspiel auf die EM 2024 im eigenen Land ansteht. Am Samstag hatte die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick durch einen Doppelschlag (12. Minute/33.) von Mittelstürmer Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Peru 2:0 (2:0) bezwungen.

Es war eine Partie in der Münchens Leon Goretzka erst ab der zweiten Halbzeit mitwirken dufte. Geht es nach der voraussichtlichen Aufstellung des Fachmagazins Kicker, bleibt der FCB-Mittelfeldstrategen auch in der Kölner Arena anfangs nur der Bankplatz.

Im Video: Das sagen die DFB-Stars zum Länderspiel-Auftakt

Außenangreifer Serge Gnabry würde demnach in die Startelf rücken. Peru-Doppel-Torschütze Füllkrug könnte erneut eine Doppel-Spitze mit dem Leipziger Timo Werner bilden. Gefüttert durch einen Rechtsverteidiger Marius Wolf (Borussia Dortmund)?

Der BVB-Spieler hatte seine starke Form aus der Bundesliga gegen die Südamerikaner bestätigt und einen Treffer Füllkrugs vorbereitet. Flicks Aufstellung darf mit Spannung erwartet werden.

Verfolgen Sie das Länderspiel Deutschlands gegen Belgien heute Abend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)