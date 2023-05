Schon wieder! Hund unterbricht Erstligaspiel und besteht auf eine Spieleinlage mit dem Ball

Beim Spiel zwischen Curicó Unido und Palestino in der chilenischen Liga lief plötzlich ein Hund aufs Feld. © Screenshots TNT Sports Chile

In der chilenischen Fußballliga kam es zu einem skurrilen Zwischenfall, als ein Hund den Weg auf das Spielfeld fand. Die Akteure nahmen es mit Humor.

Curicó - In Südamerika wird der Fußball durchaus leidenschaftlich gespielt und gelebt. Oft gibt es Bilder von Traumtoren, dramatischen Last-Minute-Treffern, Rudelbildungen, die teilweise in minutenlange handfeste Auseinandersetzungen ausarten oder anderen kuriosen Szenen. Eine ereignete sich kürzlich in Chile, wo ein Erstligaspiel durch einen Eindringling auf vier Pfoten kurzzeitig unterbrochen werden musste.

Kuriose Szene in Chile: Hund rennt bei Erstligaspiel auf den Platz

Am Montag, dem 15. Mai, stand für den abstiegsbedrohten chilenischen Erstligisten CDP Curicó Unido die Partie gegen den Club Deportivo Palestino aus der Hauptstadt Santiago auf dem Plan. Nach gerade einmal sechs Minuten gab es für die Fans und beide Mannschaften eine echte Überraschung.

Denn völlig unvermittelt rannte ein großer Hund, der offenbar ins Stadioninnere gelangt war, quer über das Spielfeld und visierte den Ball an. Beim Spielgerät angekommen, versuchte sich das Tier, ins Leder zu beißen. Einige Spieler und der Referee machten sich also auf, um den Vierbeiner vom Rasen zu befördern.

Bizarr: Bereits bei einem Länderspiel in Curicó lief ein Vierbeiner aufs Feld

Erst bekam der Hund jedoch eine Streicheleinheit, ehe der argentinische Palestino-Stürmer Maximiliano Salas die Initiative ergriff und den sichtlich schweren Störenfried mit Mühe, aber auch einem Lächeln im Gesicht, vom Feld trug. Der Heimmannschaft brachte der Besucher jedoch kein Glück, denn Palestino gewann die Partie letztlich mit 1:0. Somit muss Curicó weiter um den Klassenerhalt bangen, am darauffolgenden Spieltag glückte dem Klub immerhin ein Sieg gegen Rekordmeister Colo Colo.

Die Szene für sich ist – zumindest aus europäischer Sicht – schon bizarr. Noch absonderlicher wird sie durch die Tatsache, dass sich vor nicht einmal einem Jahr die gleiche Szene am selben Ort zugetragen hatte. Im Estadio Bicentenario La Granja in Curicó hatte sich bei einem Testspiel zwischen der chilenischen Frauennationalmannschaft und der Auswahl Venezuelas ebenfalls ein Hund auf das Spielfeld begeben. Dieser hatte sich erst von den Spielerinnen auf dem Spielfeld streicheln lassen, ehe er von einer Akteurin vom Platz getragen wurde. In Curicó scheinen Hunde und Fußball also irgendwie zusammenzugehören. (ajr)