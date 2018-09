Nach Ronaldo-Rot scharfe Kritik an Brych: „Sie wollen meinen Bruder zerstören“

Nach dem ersten Platzverweis von Cristiano Ronaldo in der Champions League hat dessen Schwester Wut-Tiraden auf die Fußballwelt in sozialen Netzwerken verbreitet.

Madrid/Turin - Der Platzverweis gegen CR7 sorgte für viele lange Gesichter in den Reihen der Turiner. Insbesondere der deutsche Schiedsrichter Felix Brych musste sich nach der Partie einiges anhören. So auch von Ronaldos Schwester Katia Aveiro. Auf Instagram schrieb sie: „Schande über den Fußball - Gerechtigkeit wird kommen.“ Zahlreiche User und Fans unterstützten die Posts vom Mittwochabend in ihren Kommentaren.

Nach Rot gegen Ronaldo: „Sie wollen meinen Bruder zerstören“

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych hatte dem Portugiesen beim Königsklassen-Spiel zwischen seinem neuen Club Juventus Turin und dem FC Valencia nach einer vermeintlichen Tätlichkeit in der 29. Minute die Rote Karte gezeigt. Viele sahen dies als eine harte Entscheidung. Trotz einstündiger Unterzahl setzte sich Juve am Ende mit 2:0 (1:0) durch.

„Sie wollen meinen Bruder zerstören, aber Gott schläft nie. Eine Schande“, schrieb Ronaldos ältere Schwester weiter. Der fünfmalige Weltfußballer hatte den Rasen nach dem Platzverweis mit Tränen in den Augen verlassen. Der 33-Jährige war erst vor dieser Saison von Real Madrid nach Turin gewechselt. Es war sein erster Platzverweis im 154. Spiel in der Königsklasse.

+ Schiedsrichter Felix Brych steht in der Kritik. © AFP / JAVIER SORIANO

dpa