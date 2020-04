Corona-Krise im Fußball: Virologe skizziert krasses Szenario für Bundesliga im Jahr 2020

Im Fußball geht derzeit nichts mehr - die Corona-Krise hat die Sportart Nummer eins ausgebremst. Doch schon werden Pläne für eine Fortsetzung der Saison gemacht. Ein Experte ordnet die Möglichkeiten ein.

Der Ball ruht fast auf der ganzen Welt wegen der Corona-Krise*.

Während die belgische Jupiler League ihre Saison abgebrochen, will die Bundesliga unbedingt wieder spielen.

Ein Experte hält eine Fortsetzung der Spielzeit für machbar - jedoch nur mit einzigartigen Vorkehrungen.

Update vom 5. April, 9.15 Uhr: Im Mai will die Bundesliga offenbar wieder ihre Pforten öffnen - so berichtete es der kicker. Ohne Fans in den Stadien sollen dann die noch ausstehenden neun Spieltage sowie die Nachholpartie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt bis Ende Juni durchgezogen werden. Für einen der renommiertesten Virologen im Lande ist das durchaus realistisch. „Machbar ist alles“, sagte Alexander Kekulé vom Uniklinikum Halle an der Saale im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF: “Man kann sich überlegen, wie man die Bundesligaspieler speziell absichert, dass sie in der Lage sind zu spielen.“

Allerdings sieht er „drakonische“ Maßnahmen auf die Spieler zukommen: „Man müsste für sie den Lockdown verlängern. Sie müssten privat unter besonderen Sicherheitsbedingungen weiterleben. Die ganze Mannschaft müsste in eine Art Spezialquarantäne*. Außerdem müsste man sie vor jedem Spiel neu testen.“ Der gebürtige Münchner rechnet in diesem Fall mit rund 20.000 Tests* bis Saisonende. Landesweit würden aktuell 100.000 Tests am Tag durchgeführt werden.

Zu berücksichtigen sei auch, dass die Spieler - durchtrainiert und im besten Alter - nicht zur Risikogruppe* zu zählen sind: „Rein virologisch wäre das Problem deshalb lösbar. Aber nur, wenn man eine Art spezielle Blase für die Fußballspieler schafft.“ Schwierig könnte es werden, diese Spezialbehandlung der Fußballer in der Gesellschaft zu erklären - gerade dann, wenn es vielen anderen Menschen schlecht gehe - und das wohl nicht nur gesundheitlich.

Geisterspiele* erwartet Kekulé nicht nur in den finalen Wochen dieser Saison, sondern weit darüber hinaus: „Ich würde für dieses Jahr nichts mehr planen mit Publikum. Da wäre ich pessimistisch. Es sieht nicht so aus, als könnten wir dieses Jahr noch ernsthaft so etwas ins Auge fassen.“

+ Sieht in diesem Jahr keine Chance mehr auf Spiele vor Fans: Alexander Kekulé zeigt Wege für eine Saison-Fortsetzung in der Bundesliga auf. © dpa / Karlheinz Schindler

Corona-Krise im Fußball: S04-Chef Tönnies fürchtet den Super-GAU

Update vom 5. April, 8.44 Uhr: Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hegt schlimmste Befürchtungen, sollte die unterbrochene Saison nicht wieder aufgenommen werden. „Ein Saisonabbruch wäre der Super-GAU“, sagte der 63-Jährige der Welt am Sonntag: „Dann würden wir so manchen Verein nächste Saison nicht wiedersehen, befürchte ich.“ Die Knappen gelten als einer der gefährdeten Vereine, Tönnies macht sich zumindest „große Sorgen“ um den Kumpel-Klub: „Wir haben nicht Rücklagen wie andere Vereine, sind nicht so unangreifbar wie der FC Bayern. Da sind wir allerdings nicht allein in der Liga.“

Mit Geisterspielen könnte sich der Unternehmer anfreunden, denn sie wären das deutlich kleinere Übel in einer nie dagewesenen Krise: „Das müssen wir akzeptieren, auch wenn die Atmosphäre in den Stadien natürlich brutal fehlt.“ In erster Linie gehe es ihm ohnehin darum, dass der Ball endlich wieder rollt: „Es ist wichtig, dass nach den richtigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, endlich wieder gespielt wird.“ Denn jeder nicht ausgetragene Spieltag kostet den Klubs natürlich bares Geld*.

Corona-Krise im Fußball: UEFA-Boss attackiert FIFA wegen Krisenmanagement

Erstmeldung vom 5. April 8.20 Uhr:

München - Man kann es drehen und wenden, wie man will - doch immer mehr wird deutlich: In der Corona-Krise spricht der Fußball nicht mit einer Sprache. Die Bundesliga will ihren Spielbetrieb so schnell wie möglich fortsetzen, um die offenbar drohenden Insolvenzen mehrerer Vereine zu verhindern. Dagegen hat die belgische Jupiler League ihre Schotten bereits dicht gemacht, die Corona-Zwangspause in eine verlängerte Sommerpause verwandelt und sich damit den Zorn von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zugezogen.

Der Slowene attackierte im Interview mit dem „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF auch die FIFA für deren Corona-Krisenmanagement. Konkret ärgert er sich über das Vorgehen bei der geplanten Hilfe für Verbände, Vereine und Spieler: „Die Erklärung der FIFA dazu war, sie wollen es für die nutzen, die es dringend brauchen. Wir sollten dem zustimmen, sodass die FIFA dann entscheiden kann, wer wie viel Geld bekommt. Das ist nach meiner Auffassung etwas seltsam.“

Ceferin befürchtet offenbar, dass Teile des Geldes wie von Zauberhand verschwinden könnten: „Es braucht strikte Regularien dafür, man kann nicht einfach der FIFA überlassen, wohin die Summen fließen.“ Deutlich positiver äußerte sich der 52-Jährige über die Pläne der Bundesliga, die Saison fortsetzen zu wollen: „Jeder Weg ist der richtige, wenn die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht.“ Genau das hatten auch mehrere Virologen betont, denen zufolge es schwer umzusetzen wäre, die Profis regelmäßigen Tests zu unterziehen. Zugleich wurde die Überlegung in den Raum gestellt, nur die Spieler auflaufen zu lassen, die bereits eine Immunität gegen das Virus entwickelt hätten.

Weil er sich nicht an die Corona-Regeln gehalten hat, musste ein Profi verhaftet werden. Dietmar Hopp ist als Mäzen von 1899 Hoffenheim zum Feindbild der Ultras geworden, zugleich forscht sein Unternehmen mit Hochdruck nach einem Corona-Impfstoff. Ein TV-Kommentator erhält während der Krise eine erstaunliche Nachricht von einem Fußball-Fan mit offenen und sehr selbstkritischen Worten.

