Coronavirus: Weitere Geisterspiele in der Bundesliga bestätigt - BVB-Manager Zorc mit Kritik

Die Corona-Krise erreicht den Spitzensport. Eine Partie von Borussia Dortmund wird vor leeren Rängen angepfiffen, auch in der Bundesliga droht das erste Geisterspiel.

Ein Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund findet vor leeren Rängen statt, auch in der Bundesliga müssen Fans draußen bleiben.

Update vom 10. März, 13.31 Uhr: Das für Montagabend angesetzte Bundesligaspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen darf wegen des Coronavirus nur vor leeren Rängen stattfinden. Wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer am Dienstag mitteilte, könne das Spiel nur als Geisterspiel ausgetragen werden „oder gar nicht“. Veranstaltungen mit über 1000 Personen werden verboten. „Sicher ist, dass am Montag keine Zuschauer im Weserstadion sein werden“, sagte Mäurer.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hofft noch, dass der Spieltag verschoben wird. Er habe die Deutsche Fußball Liga mit einem entsprechenden Ersuchen angeschrieben, sagte ein Sprecher. DFL-Chef Christian Seifert hatte allerdings bereits gesagt, dass eine Spielpause in der Bundesliga „illusorisch“ sei und nichts bringe. Die Partie soll am Montag um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

Auch das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke findet vor leeren Rängen statt. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bezifferte den Einnahmenausfall auf mindestens drei Millionen Euro. Angesichts der Überlegungen, in den kommenden Wochen weitere Bundesligaspiele ohne Fans auszutragen, sieht er weiteren Diskussionsbedarf. „Das ist alles noch nicht zu Ende gedacht.“

Update vom 10. März, 12.52 Uhr: Die Coronakrise hat den spanischen Profifußball erreicht. Am Dienstag teilte La Liga mit, dass die kommenden beiden Spieltage der ersten und zweiten Liga unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Besonders betroffen von den Geisterspielen ist Real Madrid. Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos müssen gegen SD Eibar und den FC Valencia gleich in zwei Heimspielen ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen.

Auch in der ersten Fußball-Liga Polens werden bis auf unbestimmte Zeit die Partien ohne Zuschauer stattfinden. Man reagiere damit auf das von der Regierung in Warschau verhängte Zuschauer-Verbot bei Großveranstaltungen, teilte der Verband Ekstraklasa am Dienstag mit.

Da diese Regelung der Regierung für unbeschränkte Zeit gelte, sei es nicht möglich, die Spiele auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Update vom 10. März, 12.29 Uhr: Nun ist es offiziell: Das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke am kommenden Samstag findet ohne Zuschauer statt. Das bestätigte die Stadt Dortmund am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz.

Für den BVB ist es das zweite Geisterspiel nacheinander. Auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwochabend findet ohne Zuschauer statt.

Update vom 10. März, 11.22 Uhr: Offenbar wird auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 ohne Zuschauer stattfinden. Der Fernsehsender n-tv berichtet, dass die Partie am Samstag (15.30 Uhr) als Geisterspiel stattfinden wird.

Update vom 10. März, 9.53 Uhr: Das Coronavirus beschäftigt die Bundesliga weiter - nun gibt es offenbar das erste Geisterspiel. Nach Informationen von n-tv soll das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (Mittwoch, 18.30 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Eine offizielle Bestätigung soll es laut n-tv.de bei einer Presserunde am Mittag geben.

Bergamo-Profi Robin Gosens wird dieses Szenario am Dienstagabend ebenfalls erleben. Der Italien-Legionär hat nun interessante Einblicke in seinen Alltag gegeben.

Update vom 10. März, 7.08 Uhr: Zwei weitere Europa-League-Spiele finden am Donnerstag wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ohne Publikum statt. Das Aufeinandertreffen zwischen Olympiakos Piräus und den Wolverhampton Wanderers wird ebenso ohne Fans ausgetragen wie die Partie zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom. Das gaben die Europäische Fußball-Union (UEFA) bzw. die andalusischen Behörden bekannt. Zuvor war bereits für die Partie zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe ein Zuschauer-Ausschluss veranlasst worden.

Update vom 9. März, 22.47 Uhr: Italiens Premierminister Giuseppe Conte hat das ganze Land in eine Sperrzone verwandelt. Schlimme Auswirkungen trifft nun auch die italienische Fußballliga Serie A.

Bis zum 3. April sind alle Spiele ausgesetzt. Das entschied das Nationale Olympische Komittee (CONI). Internationale Wettbewerbe wie Champions League oder Europa League wie auch Nationalmannschaftsspiele fallen nicht in derer Zuständigkeit.

Update 15.15 Uhr: Borussia Dortmund wird seinen Fans die Kosten für die Eintrittskarten für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain erstatten. „Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück“, twitterte der Verein: „Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird.“

Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird. — Borussia Dortmund (@BVB) March 9, 2020

Update 12.08 Uhr: Jetzt ist es offiziell - das Spiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund findet am Mittwoch aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt mit.

Dagegen werden beim Duell zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstag (ab 21 Uhr hier im Live-Ticker) wie gewohnt Zuschauer ins Stadion gelassen. Das entschied das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen zur Corona-Krise, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Diese Entscheidung wurde mit mehreren Punkten begründet: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.

Auch bei TV-Sender Sky werden wegen des Coronavirus erste Maßnahmen ergriffen.

Update 10.48 Uhr: Auf Borussia Dortmund könnten in den kommenden Tagen gleich zwei Geisterspiele zukommen. Neben dem Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag droht dieses Szenario auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Paris St. Germain am Mittwoch (ab 21 Uhr hier im Live-Ticker), wie französische Medien berichten.

Die Sportzeitung L'Équipe berichtete, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus „immer hypothetischer“ werde. Das Blatt spekuliert, dass an diesem Montag eine Entscheidung verkündet werde. Eine Verschiebung der Partie scheint wegen des engen Spielplans jedoch ausgeschlossen.

Die UEFA bestätigte derweil, dass es nach dem Spiel in Paris definitiv keine Mixed Zone mit Gelegenheit für Gespräche von Journalisten mit Spielern geben wird. Interviews wird es nur durch die am Spielfeldrand zugelassenen TV-Sender geben.

Erstmeldung vom 9. März, 9.59 Uhr:

Berlin - Fußball-Bundesligaspiele absagen? Angesichts der Corona-Krise in Deutschland halten Politiker das nun für möglich. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte empfohlen Veranstaltungen mit mehr, als 1000 Besuchern abzusagen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ hinzu, das Land werde Spahns Empfehlung umsetzen - „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“.

„Von Bielefeld bis Köln“ möchte der NRW-Gesundheitsminister durchsetzen, dass keine Fußballspiele mit Publikum stattfinden. Seiner Meinung nach sei es auch wichtig, dass nicht einzelne Vereine von Geisterspielen betroffen wären, sondern alle, betonte Laumann bei „Anne Will“.

Das gilt nach Laumanns Worten für das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr). Das Spiel war wegen eines Sturmtiefs im Februar abgesagt worden und würde diesen Plänen nach jetzt als Geisterspiel stattfinden.

Am Wochenende folgt der 26. Spieltag, unter anderen mit dem Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Geisterspiele wegen Coronavirus in NRW - Wer kann das Durchsetzen?

„Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

Wie in anderen Ländern Europas und weltweit breitet sich Sars-CoV-2 auch in Deutschland rasch aus. Beim Robert Koch-Institut (RKI) waren bis zum Sonntagnachmittag 902 Infektionen erfasst, wobei nicht alle Nachweise aus den Bundesländern dort bereits registriert sind. Die meisten Fälle deutschlandweit verzeichnen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Der Weltärztebund begrüßte die Empfehlung Spahns als „völlig richtig“. „Man kann nicht Fußballspiele mit 35.000 Besuchern stattfinden lassen, als wäre nichts geschehen“, sagte Frank Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztebundes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag).

Wird VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld zum Geisterspiel?

Ob Arminia Bielefeld am Montag (9. März, 20.30 Uhr) beim eigentlichen Liga-Favoriten VfB Stuttgart ein Geisterspiel veranstalten wird, ist zunächst noch unklar. Das Spiel findet in Baden-Württemberg statt. Jedes Bundesland muss die Empfehlung selbst durchsetzen.

