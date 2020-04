Alarmierende Neuigkeiten aus der Bundesliga: Einem Dutzend Klubs droht wegen Corona die Insolvenz - und das schon bald

Die Corona-Krise hat die Bundesliga fest im Griff. Wegen der Aussetzung des Spielbetriebs drohen im deutschen Fußball reihenweise Insolvenzen. Verfolgen Sie alle Entwicklungen hier im News-Ticker.

Update vom 3. April, 19.30 Uhr: Alarmierende Nachrichten im Zuge der Corona-Krise aus der Bundesliga!

Einem Bericht des Kicker zufolge, droht wegen der wirtschaftlich nicht absehbaren Folgen der Coronavirus-Pandemie bis zu 13 von 36 Profi-Klubs die Insolvenz noch in dieser Saison.

Bundesliga in der Corona-Krise: Ein Dutzend Klubs haben Zahlungsprobleme

Demnach hätten bereits zwölf Klubs ihre nächste Rate aus der TV-Vermarktung abgetreten, um ihren aktuellen Zahlungsverpflichtungen überhaupt nachkommen zu können. Der Kicker beruft sich in seinen Recherchen auf die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) vom vergangenen Dienstag.

Regelrecht dramatisch würde sich die Situation demnach in der 2. Liga darstellen: Sieben Klubs müssten demnach schon Ende Mai Insolvenz anmelden, würde der Spielbetrieb im selben Monat nicht wieder aufgenommen - und die dringend benötigten TV-Gelder ausgeschüttet.

Update vom 3. April, 16.15 Uhr: Seit Dienstag gibt es neben der Corona-Krise ein weiteres beherrschendes Thema rund um die Bundesliga: der neuerliche Zwist zwischen Jerome Boateng und dem FC Bayern*.

Nachdem sich der Weltmeister unerlaubt von München entfernt und ein Cyber-Training wegen eines Autounfalls auf der Autobahn A9 verpasst hatte, sind offenbar alte Meinungsverschiedenheit neu belebt worden.

Update vom 2. April, 20.44 Uhr: Kaum meldete sich RB-Sportdirektor Markus Krösche zu Wort, stimmt sein Coach Julian Nagelsmann im Interview mit „Sport im Osten“ ganz andere Töne an. Eine Fortsetzung der Bundesliga im Mai kommt ihm nicht in den Sinn.

Wann endet die Corona-Pause der Bundesliga? Nagelsmann widerspricht Krösche

„Vielleicht gibt es Spiele im Juli oder August“, äußert er eine vorsichtige Prognose. Der Fußballkalender steht schon jetzt auf dem Kopf und eine Beendigung von Bundesliga und Königsklasse dürfte deshalb nicht einfach werden. „Das Problem ist, dass es keine Synchronität gibt“, erläutert Nagelsmann, „Die nationalen Ligen haben den Vorrang und dann werden wir wahrscheinlich alles zu Ende spielen - aber in einer ganz anderen Konstellation und zu einem ganz anderen Zeitpunkt, als wir es geplant und gewöhnt sind.“

Bundesliga in Finanznot: „Funktioniert nur, wenn der Geschäftsbetrieb auch läuft“

Viele plädieren für eine möglichst ze itnahe Fortsetzung des Spielbetriebs um die finanziellen Schäden abzumildern. „Der Fußball ist ebenso ein Wirtschaftszweig, der nur funktioniert, wenn der Geschäftsbetrieb auch läuft“, zeigt Nagelsmann Verständnis für derlei Forderungen, „und der Geschäftsbetrieb bei einer Fußballunternehmung ist eben Fußballspielen.“

Das soll aber nicht heißen, dass der junge RB-Coach die finanziellen Auswüchse gut heiße, die sich momentan stärker denn je offenbaren. Vielmehr hofft er, dass sie sich in Folge der Krise auf ein Normalmaß reduzieren. „Vielleicht gibt es mal ein Regulativ, vielleicht wird die Branche gesünder“, sinniert er.

Corona-Krise offenbart Finanz-Irrsinn der Bundesliga: Nagelsmann hofft vorsichtig auf Besserung

„Aktuell kann ich mir das noch nicht hundertprozentig vorstellen, da bin ich ehrlich, aber irgendwann vielleicht, je nachdem wie lange das alles noch so anhält. Vielleicht gibt es dann gar keinen anderen Weg, als gewisse Dinge anders zu machen und gesünder zu wirtschaften“, hofft Julian Nagelsmann auf einen Umschwung der sich sicherlich auch an seinem eigenen Gehalt bemerkbar machen würde.

Corona-Krise in der Bundesliga: Hoffnung auf baldige Fortsetzung - Klub-Boss „sehr zuversichtlich“

Update vom 2. April: Der Fußball steht in ganz Europa still - außer in Weißrussland, aber das ist ein anderes Thema. Auch in der Bundesliga bangen einige Klubs deshalb um ihre Existenz. Doch plötzlich gibt es Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des Ligabetriebs.

„Ich denke, aufgrund der ganzen Entwicklungen in den letzten Wochen ist es sinnvoll, den Termin erstmal zu verschieben“, heißt RB-Sportdirektor Markus Krösche die neuerlich beschlossene Verlängerung der Spielpause gut, baut aber darauf, dass der Ball schon bald wieder rollt.

Bundesliga-Fortsetzung: Klub-Boss spricht von gesellschaftlichem Stellenwert

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann Anfang Mai auch wieder spielen können“, äußert er seine Hoffnung gegenüber Sky. Dabei baut er auf den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft und auf Unterstützung aus der Politik.

Fußball sorge für Abwechslung und helfe den Menschen, wieder auf andere Gedanken zu kommen, erläutert er, „und deswegen haben wir alle das Ziel - sowohl Politik als auch der Sport - so schnell wie möglich, wenn es die Gesundheit zulässt, wieder Bundesliga und den Fußball zu zeigen, den die Menschen so lieben.“

Coronavirus: Startet die Bundesliga bald wieder? Belgien lebt das Gegenteil vor

Dass Krösche dieses Plädoyer am selben Tag ausführt, an dem die belgische Liga ihre Saison für beendet erklärt, ist zumindest unglückliches Timing. Vielleicht findet die DFL aber tatsächlich eine Lösung, die Spielzeit zu Ende zu spielen.

Insolvente Fußball-Klubs: Nur noch Mini-Strafen - Weil die Bundesliga fest mit Pleiten rechnet?

Update vom 31. März, 21.20 Uhr: Der FC Bayern ist als Branchen-Riese freilich deutlich weniger durch die Corona-Auswirkungen gefährdet als andere Bundesliga-Klubs.

Und doch geht es auch beim deutschen Rekordmeister turbulent zu. So sollen sich Torwart Manuel Neuer und der FCB-Vorstand in puncto Vertragsverlängerung* längst nicht einig sein, zudem hat Jerome Boateng angeblich auch noch einen Unfall auf der Autobahn* gebaut.

Update vom 31. März, 19.30 Uhr: Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Dienstag weiter bekanntgab, wird sie die Bedingungen für das Lizenzierungsverfahren wegen der Corona-Krise deutlich lockern.

Bundesliga in der Corona-Krise: Nur drei Punkte Abzug im Falle einer Insolvenz

Konkret wird der Abzug von neun Punkten als Sanktion für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ausgesetzt. „Im Fall einer Insolvenz in der kommenden Saison würde eine Sanktion in Höhe eines Abzugs von nur drei Punkten erfolgen“, heißt es in einer Mitteilung. Weil die Bundesliga schon fest mit der Zahlungsunfähigkeit einzelner Klubs rechnet?

Vor der Saison 2020/21 müssen die 36 Profi-Klubs zudem keine Liquiditätsnachweise erbringen, eine Überprüfung seitens der DFL erfolgt erst im September, dann, wenn die neue Spielzeit (vermutlich) schon läuft.

Update vom 31. März, 18.55 Uhr: Die Corona-Krise betrifft freilich auch den Bundesliga-Klub 1899 Hoffenheim, dessen Mäzen Dietmar Hopp zum Hoffnungsträger im Kampf gegen das Coronavirus geworden ist. Warum, erklären wir hier.*

Bundesliga in der Corona-Krise: Europapokal-Spiele am Wochenende?

Update vom 31. März, 16.57 Uhr: Angesichts der massiven Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie rechnet DFL-Chef Christian Seifert auch für die kommende Saison mit erheblichen Spielplanänderungen und schließt selbst Europapokalspiele am Wochenende nicht aus.

Für die kommende Spielzeit sei unter den Ligen und internationalen Verbänden „große Flexibilität und Entgegenkommen“ gefordert.

+ DFL-Boss: Christian Seifert. © dpa / Arne Dedert

Jeder müsse „die eine oder andere Kröte schlucken“, meinte Seifert am Dienstag während einer Video-Pressekonferenz nach der DFL-Mitgliederversammlung auf die Frage, ob Champions-League-Partien an Samstagabenden im Anschluss an Bundesliga-Spiele zu erwarten seien. „Eine geregelte Saison wird es erst wieder 2021/22 geben“, prophezeite der 50-Jährige.

Update vom 31. März, 15.51 Uhr: In der Corona-Krise haben Fußball-Stars ein noch größere Vorbildfunktion. Ein Bundesliga-Kicker weiß damit offenbar nicht umzugehen - und wurde auf einer Corona-Party erwischt.

Update vom 31. März, 14.30 Uhr: „Wir als Bundesliga freuen uns darauf, wenn wir den Menschen zu gegebener Zeit wieder ein kleinen Stückchen Normalität zurückbringen können.“ Mit diesen Worten schloss DFL-Boss Christian Seifert seine Ansprache bei der PK der Deutschen Fußball-Liga.

Wer dabei auf ein baldiges Ende der Corona-Pause in der Bundesliga hoffte, wurde allerdings enttäuscht. Die DFL und die Profi-Klubs beschlossen offiziell, dass die Liga zunächst bis zum 30. April weiter pausiert. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga stimmte am Dienstag einem entsprechenden Antrag des DFL-Präsidiums zu.

Entscheidung der DFL: Bundesliga pausiert bis mindestens 30. April.



Ob der Spielbetrieb im Mai fortgesetzt werden kann, ist allerdings völlig offen. In Deutschland gelten aufgrund der Pandemie zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen Leben, die auch über den April hinaus Bestand haben könnten.

Wenn überhaupt, dann werden die verbleibenden 163 Partien in den höchsten beiden Spielklassen wohl als Geisterspiele ausgetragen. Das Konzept für den Neustart muss von der Politik und den Gesundheitsämtern mitgetragen werden.

Bundesliga: Offiziell! Spielbetrieb ruht bis Mai - anschließend Geisterspiele?

„Zuallererst, und das ist nach wie vor keine Frage, geht es um die Kontrolle der Ausbreitung des Virus und insbesondere um den Schutz von Risikogruppen“, sagte DFL-Chef Christian Seifert am Dienstag. „Das bleibt auch noch einige Zeit so.“ Es werde aber mit „Hochdruck“ daran gearbeitet, „wie wir nach dieser Krise wieder aufstehen und weiterarbeiten können“.

Die Mitgliederversammlung traf dazu vier „wesentliche Entscheidungen“. Neben der Aussetzung des Spielbetriebs soll bis zum 5. April das Mannschaftstraining unterbleiben. „Gleichzeitig entwickeln wir für alle 36 Standorte des Profifußballs Produktionskonzepte dafür, wie sich mit geringstmöglichem Personaleinsatz vorübergehend auch Spiele ohne Anwesenheit von Zuschauern durchführen lassen“, sagte Seifert. Zudem wurde eine medizinische Taskforce eingerichtet und ein „weiteres Bündel an Maßnahmen“ beschlossen, das die Clubs beim Lizenzierungsverfahren entlasten soll.

Wie der kicker berichtet, ist ab Mai geplant, die Saison mit Geisterspielen zu Ende zu bringen.

Bundesliga mit Zuschauern? Rummenigge liebäugelt mit UEFA-Plänen

Update vom 30. März, 21.09 Uhr: Eine komplette Absage der Saison und eine Fußball-Bundesliga mit nur noch 14 oder 16 Clubs schließt Karl-Heinz Rummenigge trotz der gegenwärtigen Existenzkrise durch die Coronavirus-Pandemie aus.

+ In der Bundesliga ruht wegen der Corona-Krise der Spielbetrieb. Karl-Heinz Rummenigge schlägt nun ein spektakuläres Szenario vor, um die Saison noch zu retten. © AFP / CHRISTOF STACHE Für den Vorstandschef des FC Bayern München wäre es sogar eine Option, wenn die Saison erst im September endet und die neue Spielzeit dann erst im nächsten Winter beginnt. „Wenn das unter den Aspekten von Gesundheit und politischer Einschätzung nicht anders möglich wäre, müsste man sich mit diesem Szenario gegebenenfalls auseinandersetzen“, sagte Rummenigge in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Bundesliga mit Zuschauern? Rummenigge bringt ganz neue Optionen ins Spiel

„Wir sollten unbedingt diese Saison zu Ende spielen, aus Gründen der sportlichen Fairness, aber natürlich auch, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten“, sagte der Bayern-Vorstandschef vor der Mitgliederversammlung der DFL am Dienstag (10.30 Uhr) in Frankfurt.

Die akute Krise werde auch am Branchenführer aus München nicht spurlos vorbeigehen, räumte der Vorstandschef der Bayern ein. „Auch auf den FC Bayern kämen wirtschaftliche Schwierigkeiten zu, wenn wir zu lange nicht Fußball spielen“, sagte Rummenigge.

Möglicherweise stünden die Bayern „aufgrund unserer sehr guten Eigenkapitalsituation vielleicht um einiges besser da“ als andere Bundesligaclubs. „Aber auch wir warten derzeit auf dem Transfermarkt ab, um auch mal das Pulver trocken zu halten und zu schauen, wie sich die Lage entwickelt“, sagte Rummenigge. „Wir wissen heute alle nicht, wie lange uns der Corona-Spuk noch begleiten wird.“

Bundesliga mit Zuschauern? Lindner: „Das wird das Letzte sein, das wir ...“

Update vom 30. März, 19 Uhr: Am morgigen Dienstag kommen die Bosse der 36 Profi-Klubs und die Chefs der DFL zum nächsten virtuellen Corona-Gipfel der Bundesliga zusammen (10.30 Uhr).

Agentur-Angaben zufolge geht die Tendenz hin zu einem Neustart des Spielbetriebs im Mai - aller Voraussicht nach ohne Zuschauer. Aber: Nur wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, ist selbst dieses Szenario überhaupt möglich.

Ein wenig Spielraum ist immerhin noch vorhanden. Die Funktionäre werden zunächst, so wird es erwartet, eine Verlängerung der Zwangspause bis zum 30. April beschließen. Eine nochmalige Aufschiebung wäre mit Blick auf die restlichen neun Spieltage der Bundesliga auch danach noch möglich.

Update vom 30. März, 14 Uhr: Während der Spielbetrieb der Bundesliga pausiert, laufen im Hintergrund freilich vielerorts Gespräche über die nähere und längerfristige Zukunft der Spieler.

So soll Weltmeister Thomas Müller mit dem FC Bayern * in Verhandlungen über eine Verlängerung seines Vertrages stehen, zwei Premier-League-Klubs aus London sollen dagegen Interesse am Münchner Youngster Chris Richards* zeigen.

Corona-Krise in der Bundesliga: FDP-Chef Lindner stellt keine vollen Stadien in Aussicht

+ © Instagram/Christian Lindner Update vom 30. März, 11 Uhr: Wie und wann geht es mit der Bundesliga in der Corona-Krise weiter? FDP-Chef Christian Lindner hat den Fußball-Fans keine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu Spielen vor vollen Stadien gemacht.

„Wir sind gesellige Wesen, die Kontakt brauchen. Bundesliga mit Publikum und Fans wird aber mit das Letzte sein, was wir wieder öffnen“, erklärte der Oppositionspolitiker der Bild.

Lindner ist mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke befreundet und sitzt bei Borussia Dortmund im Wirtschaftsrat.

Update vom 30. März, 10 Uhr: Alle früheren News zur Corona-Krise der Bundesliga finden Sie unter diesem Ticker*.

Erstmeldung vom 29. März: Nur noch in Weißrussland wird aktuell Profi-Fußball gespielt. Trotz der Coronavirus-Pandemie weltweit, was viel Kopfschütteln in Rest-Europa nach sich zieht.

Bundesliga, Champions League, Premier, League, La Liga, Serie A und so weiter - sie alle pausieren notgedrungen wegen der Corona-Krise*.

Bundesliga: FC-Bayern-Boss Rummenigge und BVB-Chef Watzke wollen Saison zu Ende bringen

Dabei war der FC Bayern München prächtig in Form und hätte die Chance gehabt, seine Titel-Sammlung* auszubauen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Doch nachdem bereits Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke energisch darauf gedrängt hatten, ließ auch der Europäische Fußball-Verband Uefa keinen Zweifel daran, die Saison unbedingt zu einem Ende bringen zu wollen.

„Wir könnten Mitte Mai, im Juni oder sogar im späten Juni beginnen“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin der italienischen Zeitung La Repubblica. Danach aber sei die Saison "sehr wahrscheinlich verloren".

Wann geht die Bundesliga wegen Corona weiter? Spektakulärer Vorschlag der Uefa

Der Chef der Europäischen Fußball-Union stellte zudem klar, dass Gespräche mit den Ligen über eine Anpassung des Kalenders laufen würden - und nannte einen spektakulären Vorschlag.

So könnte die laufende Saison „zum Beginn der kommenden" beendet werden, dadurch würde die nächste Spielzeit "ein bisschen später" beginnen. Eine finale Entscheidung gebe es jedoch noch nicht.

Abgesehen von Weißrussland ruht überall in Europas Profiligen derzeit der Ball. In der Bundesliga soll der Spielbetrieb auf Vorschlag der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis zum 30. April ausgesetzt werden. Die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga müssen am Dienstag noch zustimmen. Das gilt allerdings als Formsache.

Corona-Krise: Der Bundesliga drohen hohe Verluste

Wird die Saison gänzlich abgebrochen, drohen der Bundesliga Verluste von geschätzt 750 Millionen Euro.

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, meinte zuletzt im Interview mit dem Kicker: Falls es bis Weihnachten keine Spiele geben sollte, dann sei „die Existenzgrundlage der gesamten Liga bedroht". Jedoch seien „alle, die Voraussagen über einen möglichen Start der Spiele von sich geben, Scharlatane“.

