Conference League: 1. FC Köln gegen 1. FC Slovácko – Infos für Fans

Steffen Baumgart und der 1. FC Köln treten heute erneut in der Conference League an. © Friso Gentsch/dpa

Der 1. FC Köln trifft am heutigen Donnerstagabend in der UEFA Europa Conference League auf den 1. FC Slovácko. Alles, was Fans wissen müssen.

Köln – Nach dem 1:1-Unentschieden zum Auftakt in Nizza tritt der 1. FC Köln am heutigen Donnerstagabend erneut in der UEFA Europa Conference League an. Gegner im zweiten Gruppenspiel des Wettbewerbs 2022/23 ist der amtierende tschechische Pokalsieger 1. FC Slovácko mit Ex-Leverkusen-Profi Michal Kadlec (37). Um 21 Uhr wird die Partie im RheinEnergie-Stadion in Köln-Müngersdorf angepfiffen; RTL zeigt das Spiel live im Free-TV.

24RHEIN verrät, was Fans für die Partie zwischen Köln und Slovácko wissen müssen.

Beim Aufeinandertreffen der Mannschaften in Köln heute Abend handelt es sich nach den Nizza-Ausschreitungen um ein sogenanntes „Risikospiel“. Das bedeutet, dass die Sektoren im Stadion streng getrennt werden und Alkohol verboten ist. Rund 500 Fans aus Tschechien werden für das Spiel in Köln erwartet. (mo)