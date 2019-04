Live-Ticker: ManCity unter Druck – Liverpool hat Halbfinale vor Augen

Am letzten Tag der Viertelfinals in der Champions League tritt der FC Liverpool beim FC Porto an und Manchester City bekommt es mit Tottenham Hotspur zu tun. Die Partien in der Live-Ticker-Konferenz.

Die abschließenden Partien im Viertelfinale der Champions League lauten FC Porto gegen FC Liverpool und Manchester City gegen Tottenham Hotspur.



In den Hinspielen gut eine Woche zuvor gewann Liverpool gegen Porto mit 2:0, die Spurs bezwangen ManCity 1:0.

Anpfiff der Partien ist jeweils um 21 Uhr deutscher Zeit.

FC Porto - FC Liverpool -:- (-:-) Manchester City - Tottenham Hotspur -:- (-:-)

Aufstellung: FC Porto – FC Liverpool

FC Porto: --- FC Liverpool: ---

Aufstellung: Manchester City – Tottenham Hotspur

Manchester City: --- Tottenham Hotspur: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ticker-Konferenz der letzten beiden Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League. Anstoß in Porto sowie Manchester ist um 21 Uhr.

Liverpool im Vorteil – ManCity muss sich strecken - Live-Ticker

Im Hinspiel an der Anfield Road ist der FC Liverpool seiner Favoritenrolle gegen den FC Porto gerecht geworden und schoss früh ein 2:0 heraus. Nach den verlorenen Endspielen in der Europa League 2016/2017 und in der Champions League 2017/2018, peilen die „Reds“ ihr dritten europäisches Finale nacheinander an. Allerdings verlor das Team von Jürgen Klopp in der Gruppenphase alle Auswärtsspiele, im Achtelfinale gelang immerhin ein 3:1 in München. Die Portugiesen kamen in der Königsklasse zuletzt beim Titelgewinn 2003/2004 über die Runde der besten acht Mannschaften hinaus.

Manchester City peilt im englischen Duell mit Tottenham Hotspur den zweiten Einzug ins Halbfinale der Champions League nach 2015/2016 an. Vor einem Jahr war der FC Liverpool, mit denen sich die „Skyblues“ in der Premier League ein spannendes Titelrennen liefern, im Viertelfinale Endstation. Die „Spurs“ mussten das 1:0 im Hinspiel teuer bezahlen: Torjäger Harry Kane zog sich eine schwere Bänderverletzung im linken Knöchel zu und wird in dieser Saison womöglich nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Dele Alli erlitt in der Partie einen Handbruch - um seinen Einsatz in Manchester wird in London gebangt.

mg

