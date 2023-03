Anfangsphase völlig verpatzt: Deutschland wird von Belgien überrumpelt

Von: Patrick Mayer

Deutschland verliert den zweiten Test auf die EM 2024 im eigenen Land gegen Belgien. In der ersten halben Stunde droht dem DFB-Team ein Debakel. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Das DFB-Team hat den zweiten Test diesen Jahres auf die Heim-EM 2024 verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick unterlag vor 42.910 Zuschauern in Köln Belgien 2:3 (1:2). Die Tore von Yannick Carrasco (6. Minute), Romelu Lukaku (9.) und Kevin De Bruyne (78.) brachten den „Roten Teufeln“ den Sieg. Niclas Füllkrug per Handelfmeter (44.) und Serge Gnabry (87.) erzielten die Tore für Deutschland.

Nach einer völlig verkorksten Anfangsphase hatte die deutsche Nationalmannschaft Glück, dass sie nach einer halben Stunde nicht 0:4 zurücklag. Nach 33 Minuten musste zudem Bayerns Leon Goretzka verletzt ausgewechselt werden. Erst die Einwechslung des Dortmunders Emre Can sorgte für mehr Stabilität. In der zweiten Halbzeit drängte die Flick-Elf vergeblich auf den Ausgleich, ehe ManCity-Superstar De Bruyne per Konter für die Vorentscheidung sorgte. Das erste Länderspiel 2023 hatte Deutschland am Samstag in Mainz 2:0 (2:0) gegen Peru gewonnen.

Deutschland - Belgien 2:3 (1:2)

Aufstellung Deutschland: Ter Stegen - Wolf (81. Schade), Kehrer, Ginter, Raum (68. Günter) - Kimmich, Goretzka (33. F. Nmecha) - Gnabry, Wirtz (33. Can) - Füllkrug (81. Berisha), Werner (81. Vagnoman) Aufstellung Belgien: Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen (46. Saelemaekers), Theate - A. Onana, De Bruyne (80. Lavia), Mangala (80. Openda) - Lukebakio (58. Bakayoko), R. Lukaku (68. de Ketelaere), Carrasco (58. Trossard) Tore: 0:1 Carrasco (6.), 0:2 Lukaku (9.), 1:2 Füllkrug (44./Handelfmeter), 1:3 De Bruyne (78.), 2:3 Gnabry (87.)

Unter Druck: Serge Gnabry (Mi.) vom FC Bayern gegen Belgien. © IMAGO/Matthias Koch

DFB-Team verliert in Köln: Truppe von Hansi Flick verschläft den Auftakt komplett

90. Minute + 5: Das Spiel ist aus! Deutschland unterliegt im Test Belgien 2:3.

90. Minute + 2: Deutschland belagert förmlich den gegnerischen Strafraum. Einzig, die DFB-Elf kommt nicht mehr zum Abschluss. Das Publikum ist nochmal da und feuert an!

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit.

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Bayerns Serge Gnabry verkürzt

87. Minute: Toooorrrrr!!! Deutschland - Belgien 2:3, Torschütze: Gnabry. Der Anschluss! Diesmal ist Belgien weiter aufgerückt. Schneller Ball für Schade in die Gasse, der die belgischen Verteidiger abschüttelt. Der Youngster geht an die Grundlinie und legt im richtigen Moment auf Gnabry quer. Der Bayern-Star kreuzt am Fünfmeterraum und muss nur noch den Fuß hinhalten.

84. Minute: Riesen-Chance für Deutschland! Gnabry lässt im Dribbling vier Mann stehen, streichelt den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Feine Einzelaktion des Edeltechnikers!

81. Minute: Dreifach-Wechsel bei Deutschland: Berisha für Füllkrug, Schade für Wolf und Vagnoman für Werner.

80. Minute: Doppel-Wechsel bei Belgien: Lavia kommt für De Bruyne, Openda für Mangala.

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Kevin De Bruyne legt gegen DFB-Team nach

78. Minute: Tor! Deutschland - Belgien 1:3, Torschütze: De Bruyne. Der ManCity-Superstar macht den Deckel drauf! Starker Konter der „Roten Teufel“. So geht kompromisslos. Das DFB-Team ist weit aufgerückt. Nach einem Ballverlust geht es ganz schnell. De Ketelaere wird am linken Flügel geschickt. Günter kommt nicht rechtzeitig hinterher, sodass der Stürmer am Strafraum auf De Bruyne in die Mitte querlegen kann. Und so eine Chance lässt sich ein Mann dieser Klasse nicht nehmen.

75. Minute: Werner verstolpert den Ball im Angriff. Mit Augsburgs Berisha würde ja noch ein Stürmer auf der Bank sitzen. Aber Flick wechselt vorsichtig.

73. Minute: Deutschland drückt jetzt. Die Belgier ziehe sich weit nach hinten an ihren Strafraum zurück. Sie wirken müde. Geht hier noch was?

70. Minute: Kimmich prüft Wolfsburgs Keeper Casteels. Doch der belgische Torwart macht sich ganz lang und hat den Ball in der linken unteren Ecke sicher.

68. Minute: Wechsel bei Deutschland: Freiburgs Kapitän Günter ist für Leipzigs Raum neu dabei.

68. Minute: Wechsel bei Belgien: Coach Tedesco nimmt Torjäger Lukaku runter, der ausgepumpt wirkt. Für ihn darf de Ketelaere ran.

64. Minute: Auch Bayerns Kimmich ist viel besser im Spiel. Der Schwabe in Diensten der Münchner wird bei einem Abschluss an der Box geblockt.

Treffer zählt nicht: Timo Werner (li.) für Deutschland gegen Belgien. © IMAGO/Vincent Kalut

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Werner-Treffer zählt wegen Abseits nicht

59. Minute: Uhhhhhh ... der Ball ist im belgischen Tor. Aber der Treffer zählt nicht! Abseits! Nmecha spielt den Ball durch die Gasse und schickt Werner. Der Leipziger schiebt den Ball an Casteels vorbei in die Maschen - doch dann geht die Fahne hoch!

58. Minute: Doppel-Wechsel bei Belgien: Trossard kommt für Carrasco, Bakayoko für Lukebakio.

55. Minute: Das DFB-Team ist jetzt am Drücker. Starke Balleroberung durch Gnabry. Belgien steht jedoch kompakt am Fünfmeterraum, sodass der nächste Ball abgefangen wird.

53. Minute: Gute Chance für die deutsche Mannschaft. Ter Stegen schlägt einen sehr langen Ball auf Wolf, der auf der rechten Seite in Richtung Grundlinie geht. Er bringt den Ball scharf auf den ersten Pfosten, an dem Gnabry kreuzt. Der Schwabe nimmt die Kugel direkt - verfehlt den Kasten aber deutlich.

50. Minute: Deutschland wirkt jetzt deutlich stabiler. Auch Dortmunds Wolf bekommt endlich seine rechte Seite zu. Kann das DFB-Team jetzt auf den Ausgleich spielen?

46. Minute: Wechsel bei Belgien: Saelemaekers kommt für Vertonghen in die Partie.

46. Minute: Weiter geht es mit dem Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien!

Torschütze gegen Belgien: Deutschlands Mittelstürmer Niclas Füllkrug beim Elfmeter. © IMAGO/Julia Rahn

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: DFB-Team liegt zur Pause in Köln hinten

45. Minute + 1: Pause in Köln! Für das DFB-Team geht es mit einem Rückstand in die Kabine.

44. Minute: Tooooorrrrr!!! Deutschland - Belgien 1:2, Torschütze: Füllkrug. „Lücke“ macht die Bude. Der Mittelstürmer, hochgradig beliebt bei vielen Fans, weil er so echt ist, nimmt sich die Kugel. Der Torjäger setzt den Ball aus elf Metern überlegt in die linkere untere Ecke. Das ist Selbstbewusstsein!

43. Minute: Elfmeter für Deutschland. Nach einem Eckball köpft Füllkrug den Arm von Lukaku an. Der belgische Stürmer verhindert damit eine klare Torchance.

41. Minute. Jetzt mal ein Angriff. Werner kommt über links, geht ins Eins-gegen-Eins. Doch seinen Schuss setzt der Schwabe zwei Meter neben den linken Pfosten.

40. Minute: Deutschland steht jetzt immerhin etwas stabiler. Can nimmt sich gleich drei Zweikämpfe und setzt Zeichen. Dennoch wirkt die Mannschaft weiter verunsichert.

36. Minute: Dortmunds Can bringt direkt mehr Aggressivität ins deutsche Spiel. Dafür ist er ja bekannt. Mehr Gegenwehr kann dem DFB-Team aber auch nicht schaden. Das ist sehr dürftig bislang ...

Gegen Belgien verletzt ausgewechselt: Bayerns Leon Goretzka (Mitte unten). © IMAGO/Jan Huebner

Bayern-Star verletzt raus: Leon Goretzka muss ausgewechselt werden

33. Minute: Doppel-Wechsel bei Deutschland: Es kann nicht weitergehen für Leon Goretzka. Der Bayern-Star muss verletzt vom Feld. Für ihn kommt der Wolfsburg Felix Nmecha in die Partie. Emre Can ersetzt zudem Florian Wirtz, von dem unweit seiner Heimat Pulheim nichts zu sehen war.

29. Minute: In München zucken sie zusammen! Goretzka setzt sich offenbar verletzt auf den Platz. In einem Laufduell hat sich der Mittelfeldstratege offenbar den Fuß vertreten. Er hält sich das Sprunggelenk und hat offensichtlich Schmerzen.

26. Minute: Lukaku schiebt Kehrer einfach mal zur Seite. Chipp-Ball auf De Bruyne in die Box - doch der ManCity-Star steht im Abseits. Hier spielt nur eine Mannschaft in Köln. Enttäuschend!

24. Minute: Belgien drückt unablässig. Das hat fast schon was von Powerplay. Schwacher Auftritt der deutschen Mannschaft bis hierher, ganz schwach.

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Riesen-Chancen für die „Roten Teufel“

21. Minute. Riesen-Chance für Belgien! Schon wieder! Mein Lieber, was ist denn mit der deutschen Abwehr los? Vogelwild! Ein Kopfball von Lukaku klatscht nach einer Ecke nur so gegen die Latte. Chance um Chance für die „Roten Teufel“, die völlig entfesselt aufspielen.

19. Minute: Riesen-Chance für Belgien! Nach einem Eckball für Deutschland klärt Lukaku am eigenen Sechzehner. Mit dem nächsten Ball wird Lukebakio auf die Reise zum Tor geschickt. Der Berliner schüttelt mit seiner Explosivität Wolf und Raum ab. Wieder stehen die Deutschen sehr hoch. Lukebakio geht ins Eins-gegen-Eins gegen Ter Stegen und schiebt den Ball um Zentimeter neben den rechten Pfosten.

15. Minute: Die Chance für Deutschland! Füllkrug behauptet in der Box den Ball, spielt auf Gnabry. Doch der Schwabe kommt nicht zum Abschluss. Da rauft er sich seine neue Frisur.

14. Minute: Die Belgier machen gerade mit dem DFB-Team was sie wollen. Deutschlands Mannschaft wirkt nach dem frühen Rückschlag sichtlich verunsichert. Immer wieder geht Carrasco links offensiv ins Eins-gegen-Eins gegen den Dortmunder Wolf. Der BVB-Spieler macht noch keinen stabilen Eindruck.

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Früher Rückschlag für das DFB-Team in Köln

9. Minute: Tor! Deutschland - Belgien 0:2, Torschütze: Lukaku. Uiuiuiuiuiui ... das DFB-Team wird in der Anfangsphase richtig kalt erwischt. Wieder steht die Viererkette hoch an der Mittellinie, wieder wird die deutsche Defensive im Expresstempo überrumpelt. Und wieder ist es der entscheidende Pass von De Bruyne durch die Schnittstelle. Diesmal kommt der Ball wohl temperiert auf Lukaku, der sich Ter Stegen ausschaut und ganz souverän abschließt.

Erzielte die Führung für Belgien: Yannick Carrasco (re.) gegen Deutschland. © IMAGO/BRUNO FAHY

6. Minute: Tor! Deutschland - Belgien 0:1, Torschütze: Carrasco. Früher Rückstand! Da funktioniert die Rückwärtsbewegung aber auch nicht wirklich. Die Belgier schlagen einen langen Ball. Lukaku sperrt in der Mitte. De Bruyne kann dadurch aufziehen und durch die Gasse durchstecken. Wolf will Carrasco stellen, kommt aber zu schnell angerauscht. Der Belgier schlägt einen Haken und macht den Ball überlegt rein.

6. Minute: Gefährlicher Rückpass auf Ter Stegen, der den Ball kompromisslos nach vorne schlägt. Die Belgier ziehen langsam, aber sicher ihr Pressing auf. Auf der Gegenseite setzt Gnabry den Ball deutlich neben den rechten Pfosten.

4. Minute: Wolf mit einer scharfen Flanke von rechts vor die Box. Belgien kann verteidigen. Das DFB-Team startet mit viel Dampf in die Partie.

2. Minute: Erster Konter der deutschen Mannschaft nach Balleroberung. Da wird es gleich mal laut in der Arena.

1. Minute: Los geht es in Köln mit dem Länderspiel!

Update vom 28. März, 20.35 Uhr: Vorsicht vor Romelu Lukaku! Der wuchtige Mittelstürmer (1,91 Meter) von Inter Mailand ist in Topform. Beim 3:0 zum Start in die EM-Qualifikation in Schweden erzielte der Mann, der immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, alle Treffer. Kann die deutsche Mannschaft sein physisches Angriffsspiel unterbinden?

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Flick begründet Entscheidung pro Goretzka

Update vom 28. März, 20.25 Uhr: Bundestrainer Hansi Flick steht bei RTL am Mikrofon. „Gegen Peru haben wir keine Torchance zugelassen. Der Wert der zu erwartenden Tore lag bei Null“, erklärt der Badener und fordert für das Belgien-Spiel, „dass wir beim Mittelfeld-Pressing dastehen und warten, wann der richtige Moment ist, um auszulösen, um den Gegner anzulaufen“.

Zur Aufstellung meint er: „Nico Schlotterbeck hatte ein bisschen Probleme, da haben wir eins zu eins gewechselt.“ Warum Leon Goretzka statt Emre Can mit Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld startet? „Die beiden kennen sich, spielen schon länger zusammen auf der Sechs“, sagt er: „Leon macht heute sein fünfzigstes Länderspiel, damit hat er eine magische Marke. Das ist für jeden Spieler was Besonderes.“

Update vom 28. März, 20.05 Uhr: Bei Belgien stehen mit Stürmer Dodi Lukebakio (Hertha BSC) und Torwart Koen Casteels (VfL Wolfsburg) zwei Bundesliga-Spieler in der Startelf. Zudem beginnen die beiden Superstars Romelu Lukaku (Inter Mailand) und Kevin De Bruyne (Manchester City).

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Flick bringt Gnabry und Goretzka

Update vom 28. März, 19.30 Uhr: Die Aufstellung der deutschen Mannschaft für das Spiel gegen Belgien ist da. Die beiden Bayern-Stars Goretzka und Gnabry rücken in die Startelf, ersetzen in dieser den Dortmunder Can sowie den Londoner Havertz. Zudem rückt Kehrer für den angeschlagenen BVB-Abwehrmann Schlotterbeck in die DFB-Innenverteidigung. Goretzka bildet damit die bekannte Doppel-Sechs des FC Bayern mit Kimmich. Bundesliga-Torjäger Füllkrug und Leipzigs Werner stürmen wieder nebeneinander.

Aufstellung Deutschland: Ter Stegen - Wolf, Kehrer, Ginter, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Wirtz - Füllkrug, Werner

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Ist Niclas Füllkrug einer für den FC Bayern?

Update vom 28. März, 18.55 Uhr: Er ist der Torgarant im DFB-Team und für Werder Bremen: Niclas Füllkrug. „Lücke“, wie er wegen seiner markanten Zahnlücke gerufen wird, führt die Torjägerliste der Bundesliga mit 15 Treffern an. In fünf Länderspielen für Deutschland erzielte 30-Jährige zudem fünf Tore.

Wäre der Niedersachse damit auch einer für den FC Bayern? Nach seinen sehr guten Leistungen bei der WM 2022 wurde der Mittelstürmer bereits mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Nun wird gemutmaßt, Joshua Kimmich wolle Füllkrug zu den Bayern lotsen. Heute Abend kann sich „Fülle“, wahlweise auch „Lücke genannt, gegen Belgien beweisen.

Einst beim FC Bayern: Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Update vom 28. März, 18.35 Uhr: Sorgen beim DFB und bei der Nationalmannschaft. Rudi Völler musste an diesem Montagabend ins Krankenhaus. Der neue Sportdirektor wird das Länderspiel gegen Belgien nicht im Stadion mitverfolgen können. Die Hintergründe.

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: DFB-Team ist bei der EM 2024 gesetzt

Update vom 28. März, 18.10 Uhr: Warum das DFB-Team nicht bei der EM-Qualifikation dabei ist und stattdessen in diesem Jahr „nur“ Testspiele absolviert? Ganz einfach: Weil Deutschland Gastgeber der EM 2024 sein wird. Zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli 2024 steigt die Europameisterschaft hierzulande.

Das Eröffnungsspiel findet in der Münchner Allianz Arena statt, die dann wegen Werbe-Regularien der Uefa aber „Munich Football Stadium“ heißen wird. Das Olympiastadion in Berlin ist der Austragungsort für das EM-Finale. Neben den beiden Metropolen werden Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen Spielorte des Turniers sein.

Deutschland gegen Belgien im Live-Ticker: Zweiter Test für die EM 2024 im eigenen Land

Erstmeldung vom 28. März: München/Köln - Wussten Sie, gegen wen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 1980 das EM-Finale von Rom gewann? Italien? nein! Spanien? Nein! Frankreich? Nein! England? Nein! Es war Belgien! Seinerzeit waren die „Roten Teufel“ um den damaligen Torwart des FC Bayern, Jean-Marie Pfaff, eine echte Top-Nation.

2:1 hieß es am Ende in der italienischen Hauptstadt für das DFB-Team, besiegelt durch einen Doppelpack von Stürmer Horst Hrubesch. Auch heutzutage wäre der ewige Geheimfavorit Belgien gerne eine Top-Nation, bei der Winter-WM 2022 ging es in Katar aber nicht über die Vorrunde hinaus.

Welche Aufstellung wählt Hansi Flick? DFB-Team trifft im zweiten Test auf die EM 2024 auf „Rote Teufel“

Dasselbe galt bekanntlich für die DFB-Elf, für das heute Abend gegen die Belgier in Köln just das zweite Testspiel auf die EM 2024 im eigenen Land ansteht. Am Samstag hatte die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick durch einen Doppelschlag (12. Minute/33.) von Mittelstürmer Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Peru 2:0 (2:0) bezwungen.

Es war eine Partie in der Münchens Leon Goretzka erst ab der zweiten Halbzeit mitwirken dufte. Geht es nach der voraussichtlichen Aufstellung des Fachmagazins Kicker, bleibt der FCB-Mittelfeldstrategen auch in der Kölner Arena anfangs nur der Bankplatz.

Im Video: Das sagen die DFB-Stars zum Länderspiel-Auftakt

Außenangreifer Serge Gnabry würde demnach in die Startelf rücken. Peru-Doppel-Torschütze Füllkrug könnte erneut eine Doppel-Spitze mit dem Leipziger Timo Werner bilden. Gefüttert durch einen Rechtsverteidiger Marius Wolf (Borussia Dortmund)?

Der BVB-Spieler hatte seine starke Form aus der Bundesliga gegen die Südamerikaner bestätigt und einen Treffer Füllkrugs vorbereitet. Flicks Aufstellung darf mit Spannung erwartet werden.

Verfolgen Sie das Länderspiel Deutschlands gegen Belgien heute Abend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)