40 Millionen Euro: BVB-Fans sammeln Geld für mögliche Ronaldo-Verpflichtung

Von: Lucas Maier

Ohne Fans wäre der Fußball nur halb so schön. Eine Handvoll BVB-Fans zeigt bisher ungesehenes Engagement und will 40 Millionen Euro sammeln - für Christiano Ronaldo.

Dortmund – Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo soll in Dortmund beim BVB unterschreiben: So zumindest der Wunsch einiger Fans des deutschen Vizemeisters. Damit dieser auch in Erfüllung geht, wollen die Frauen und Männer den Top-Sportler mit Geld locken, wie die dpa berichtet.

Damit der Portugiese von Manchester United nach Dortmund wechselt, wollen die BVB-Fans 40 Millionen Euro sammeln. Das Geld soll durch eine Crowdfunding-Aktion zusammen kommen.

BVB-Fans wollen ihn unbedingt: Wird Ronaldo für 40 Millionen Euro nach Dortmund kommen. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Kommt Ronaldo zum BVB: Champions League könnte ihn nach Dortmund bringen

Lediglich 31 Unterstützende zählte die Kampagne am Samstagnachmittag (6. August). Diese haben bisher aber immerhin etwas mehr als 11.100 Euro zusammenbekommen, wie die dpa berichtet.

Sollte Ronaldo nicht zum BVB wechseln wollen oder die Summe gar nicht erst zustande kommen, wird niemand zur Kasse gebeten. Dass der BVB in der Champions League spielt, könnte für den Welt-Fußballer ein weiterer Anreiz sein, nach Dortmund zu kommen. Allerdings endet das Sommer-Transferfenster bereits vor Beendigung der Kampagne am 1. September. (Lucas Maier)

