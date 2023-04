BVB patzt in Bochum: Abseitstor in letzter Minute zählt nicht – Steilvorlage für FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Borussia Dortmund um Kapitän Marco Reus patzt im Meisterrennen in Bochum. © Horst Mauelshagen/Imago

Tabellenführer Borussia Dortmund kommt in Bochum nicht über ein Unentschieden hinaus. Nutznießer könnte der FC Bayern sein.

Bochum – Borussia Dortmund kassiert einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga. Beim VfL Bochum kam der BVB nur zu einem 1:1-Remis. Ein Treffer von Mats Hummels in der 90. Minute wurde wegen Abseits aberkannt. Zuvor sorgte ein nicht gegebener Foulelfmeter aus Sicht der Gäste für Unverständnis. Durch den Patzer der Dortmunder könnte der FC Bayern München am Sonntag gegen Hertha BSC mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern.

Mehr Infos in Kürze