Verpflichtet Borussia Dortmund einen Weltmeister, der aus dem Schalker Nachwuchs stammt? Er schafft bei seinem aktuellen Verein nicht den endgültigen Durchbruch.

Bundesligist* Borussia Dortmund wird möglicherweise Jadon Sancho im Mittelfeld ersetzen müssen.

wird möglicherweise im Mittelfeld ersetzen müssen. Ein Ex- Schalker kommt in Paris nicht zum endgültigen Durchbruch. Ist er nun ein Thema?

kommt in Paris nicht zum endgültigen Durchbruch. Ist er nun ein Thema? Die Corona-Krise* wirbelt den Transfermarkt durcheinander.

Dortmund - Der Fußball-Transfermarkt wird zwar aktuell von der Ungewissheit der Corona-Krise* geprägt - so entscheidet die UEFA erst in den kommenden Tagen, wie es mit der Champions League weitergeht - an Gerüchten mangelt es jedoch weiterhin nicht. Immerhin entscheidet die DFL schon bald, wie die Zukunft der Bundesliga aussehen soll.

Aus Frankreich macht nun ein Bericht die Runde, der Borussia Dortmund mit einem ehemaligen Superstar vom FC Schalke in Verbindung bringt. Der Weltmeister von 2014 konnte sich in den vergangenen drei Jahren nicht endgültig bei seinem Klub Paris Saint-Germain durchsetzen und soll mit seinem hohen Gehalt von über sieben Millionen Euro pro Saison verkauft werden.

Borussia Dortmund: Könnte Draxler als Sancho-Ersatz kommen?

Bei dem Spieler handelt es sich natürlich um Julian Draxler. Der 26-Jährige hat in seiner Jugend 14 Jahre lang für Dortmunds großen Revier-Rivalen gespielt und soll laut le10sport aus Frankreich im Sommer vor dem Aus bei PSG stehen. Als möglicher Abnehmer gelten demzufolge der BVB und Hertha BSC.

Draxlers technische Fähigkeiten und Flexibilität im Mittelfeld sprächen die Bosse einiger Bundesligisten* an. Er könne außerdem die mögliche Lücke von Jadon Sancho auffüllen. Zwar sei noch kein Verein auf den Tuchel-Klub zugekommen, die Franzosen seien aber stets offen für Gespräche.

Julian Draxler: Nur nach Gehirnwäsche zum BVB?

Ob die Verantwortlichen des achtmaligen Meisters* um Michael Zorc tatsächlich an Draxler interessiert sind, ist fraglich. Schließlich will sich der Verein im zentralen Mittelfeld auch noch mit England-Juwel Jude Bellingham verstärken. Außerdem gab Draxler in der Vergangenheit immer wieder an, nur zum BVB zu wechseln, wenn er sich vorher einer Gehirnwäsche unterzogen hätte.

