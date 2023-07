BVB will offenbar Bayern-Verkaufskandidat Sabitzer

Von: Christoph Klaucke

Marcel Sabitzer hat beim FC Bayern keine Zukunft. Der BVB scheint interessiert. Die Ablöse könnte direkt in ein Transferziel reinvestiert werden.

München – Der FC Bayern will in dieser Transferperiode unbedingt noch Marcel Sabitzer loswerden. Jetzt tritt mit Borussia Dortmund ein Interessent auf den Plan. Für den BVB wäre eine Verpflichtung des Österreichers ein echter Transfer-Coup.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wels Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 20 Millionen Euro

Sabitzer darf den FC Bayern verlassen

Marcel Sabitzer ist seit dem Sommer wieder zurück beim FC Bayern. In der Rückrunde war der Mittelfeldspieler an Manchester United verliehen. Obwohl der 29-Jährige über weite Strecken bis zu einer Verletzung am Saisonende überzeugen konnte, sahen die Red Devils von einem dauerhaften Wechsel ab.

Bei den Bayern hat der Ex-Leipziger jedoch keine Zukunft mehr, das dürfte auch die Sabitzer-Show im Testspiel gegen Rottach-Egern nicht mehr ändern. Die Konkurrenzsituation im FCB-Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ryan Gravenberch war bereits in der letzten Saison zu hoch, jetzt kommt auch noch Sabitzers Landsmann Konrad Laimer dazu. Die Chancen auf Einsatzzeiten stehen gering, weshalb alles nach Abschied aussieht.

Bayerns Marcel Sabitzer ist offenbar ein Kandidat bei Borussia Dortmund. © Jenni Maul/Imago

BVB will offenbar Bayern-Verkaufskandidat Sabitzer

Ein konkretes Angebot eines möglichen neuen Vereins hat es bislang aber wohl noch nicht gegeben. Wie die Bild berichtet, hat Borussia Dortmund nun ein Auge auf Sabitzer geworfen und will ihn von einem Wechsel überzeugen.

Die Bayern stellen sich rund 15 Millionen Euro Ablöse vor – also ungefähr dieselbe Summe, für die Sabitzer vor zwei Jahren von Leipzig abgelöst wurde. Der österreichische Nationalspieler hat in München noch einen Vertrag bis 2025.

BVB will mit Sabitzer Problemstelle lösen

Der BVB hat im Mittelfeld Handlungsbedarf. Nach Saisonende verließen den Klub Jude Bellingham und Ersatzmann Mo Dahoud, auch Raphael Guerreiro, der zum FC Bayern gewechselt ist, war eine Alternative auf dieser Position. Mit Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg wurde erst ein Nachfolger verpflichtet.

Der erfahrene Sabitzer könnte den Dortmundern im Mittelfeld die nötige Stabilität verleihen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl würde gerne zeitnah weitere Neuzugänge vorstellen. Am Montag geht es bis 4. August auf USA-Tour mit den Stationen San Diego, Las Vegas und Chicago.

Sabitzer-Millionen für Walker-Transfer benötigt

Bei einem passenden Angebot würden die Bayern Sabitzer keine Steine in den Weg legen. Die Ablöse in Höhe von rund 15 Millionen Euro könnten direkt in den Transfer von Manchester Citys Kyle Walker investiert werden. (ck)