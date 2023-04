BVB versagt schon wieder: Pokal-Aus nach Bayern-Pleite

Sie machen es ihrem Münchner Ex-Klub nach und scheiden mit dem BVB im Pokal-Viertelfinale aus. © CHRISTOF STACHE/AFP

Der FC Bayern ist raus – und Borussia Dortmund wirft die große Chance auf den DFB-Pokal-Sieg schon einen Tag später weg. RB Leipzig schlägt den BVB.

Leipzig – Nächstes Top-Spiel verloren, ersten Titel verspielt: Borussia Dortmund ist vier Tage nach dem Sturz von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal ausgeschieden. Der BVB unterlag am Mittwochabend 0:2 (0:1) bei Titelverteidiger RB Leipzig, der damit nach zuletzt drei Niederlagen die eigene Krise überwand.

Für BVB-Trainer Edin Terzic, der 2021 gegen RB den Titel geholt hatte, war es die erste Niederlage im Pokal. Nun kann sich der 40-Jährige ganz auf die Meisterschaft konzentrieren, die der BVB trotz der jüngsten Niederlage gegen Bayern München noch nicht abgeschrieben hat.

Borussia Dortmund scheidet gegen RB Leipzig im DFB-Pokal aus

Vor 47 069 Fans nutzte Timo Werner (22. Minute) eine der zahlreichen Leipziger Chancen zur verdienten Führung. Der BVB hatte sich bis dahin völlig neben der Spur präsentiert, der für den verletzten Nationalspieler Nico Schlotterbeck in die Startelf gerückte Mats Hummels agierte beim Gegentor unglücklich. Den zweiten Treffer erzielte Willi Orban in einer packenden Schlussphase in der achten Minute der Verlängerung.

Leipzigs Trainer Marco Rose beschert der Sieg gegen seinen früheren Arbeitgeber nun ein paar ruhigere Tage als zuletzt. Sein Team hatte nicht nur dreimal nacheinander verloren, sondern dabei auch kein Tor erzielt. Vom Trainer ist man in Leipzig dennoch überzeugt, will den bis 2024 laufenden Vertrag gern neu aufsetzen. „Wir wollen mit Marko verlängern, das ist klar“, sagte Sportchef Max Eberl im ZDF vor dem Anpfiff.

BVB zeigt nach Bayern-Pleite schwache Leistung in Leipzig

Und der BVB? Offenbar doch noch gehemmt vom 2:4 in München bekam das Team offensiv überhaupt nichts auf die Reihe. Teilweise hatte die Mannschaft Probleme, den Ball unfallfrei aus der eigenen Hälfte zu spielen. Das führte zu zahlreichen Umschaltmöglichkeiten für Leipzig. Eine weitere Großchance vergab Werner (39.), als er allein auf Kobel zulief, den Ball aber ungenau quer auf Laimer legte. (dpa)