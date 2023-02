Leipzig-Star Orban als Stammzellenspender: Möglicher Lebensretter statt Topspiel

Von: Marius Epp

Willi Orban nimmt für eine Stammzellenspende das Risiko in Kauf, das Topspiel gegen Union Berlin zu verpassen. © IMAGO/Revierfoto

Der Leipziger Kapitän Willy Orban wird Stammzellenspender. Sein Einsatz gegen Union Berlin ist fraglich – doch das nimmt er in Kauf.

Leipzig – Kapitän Willi Orban von RB Leipzig wird zum Stammzellenspender. Der ungarische Nationalspieler, der bereits seit 2017 in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert ist, erhält seit Samstag Spritzen für den Eingriff, der am Mittwoch stattfinden soll. Dafür verzichtet der 30-Jährige derzeit auf das Mannschaftstraining. Orbans Einsatz im Spitzenspiel gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist fraglich.

Willi Thomas Orban Geboren: 3. November 1992 (Alter 30 Jahre), Kaiserslautern Verein: RB Leipzig Marktwert: 10 Millionen Euro Spiele für die ungarische Nationalmannschaft: 37

Leipzig-Profi Orban spendet Stammzellen: „Zu keinem Zeitpunkt gezweifelt“

„Natürlich war ich zunächst überrascht, als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Fragen komme. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, sondern wollte die Spende direkt angehen“, sagte Orban der Bild. Dies sei „die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten, da gibt es für mich keine zwei Meinungen“.

Bei dem mehrstündigen Eingriff in Dresden werden Orban einige Stammzellen entnommen, im Idealfall kann er das Krankenhaus bereits am Abend wieder verlassen. Wie schnell der Innenverteidiger anschließend wieder einsatzfähig ist, ist unklar.

Bundesliga-Profi Orban könnte Spiel gegen Union verpassen

„Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union verpasse - bei allem sportlichen Ehrgeiz ist das in diesem Fall zweitrangig“, sagte er. Er werde „alles dafür tun“, schnellstmöglich wieder zum Team zu stoßen. „Ich hoffe sehr, dass meine Spende dazu beitragen kann, den Empfänger oder die Empfängerin vollständig zu heilen“, sagte er.

Orban wünscht sich, „dass sich noch viel mehr Menschen registrieren lassen. Es ist wirklich total simpel.“

Stammzellen spenden - so einfach geht‘s: 1. Auf der Website der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) ein Registrierungsset bestellen. 2. Abstrich machen, Set zurückschicken. Fertig!

Bundesliga: RB Leipzig und Willi Orban in Lauerstellung

Mit RB Leipzig steht Orban momentan auf dem vierten Tabellenplatz, der Rückstand zum Tabellenführer FC Bayern beträgt aber nur vier Punkte. Obwohl er in Kaiserslautern geboren ist, entschied der Verteidiger sich 2018 für die ungarische Nationalmannschaft. (epp/SID)