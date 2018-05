Relegation im Live-Ticker: Origi trifft - Wölfe führen verdient

Nervenkitzel pur in der Bundesliga-Relegation: Im Hinspiel trifft VfL Wolfsburg auf Holstein Kiel. Alles zum Aufsteigsspiel in unserem Live-Ticker.

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel: 1:0

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Uduokhai - Guilavogui, Arnold - Steffen, Malli, Brekalo - Origi Bank: Grün, Camacho, Bruma, Dimata, Gerhardt, Blaszczykowski, Rexhbecaj Holstein Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, Van den Bergh - Peitz - Schindler, Kinsombi, Drexler, Lewerenz - Ducksch Bank: Heidinger, Hoheneder, Kruse, Lenz, Muhling, Seydel, Weilandt Tore: 1:0 Origi (13.) Schiedsrichter: ---

15. Minute: Wieder Gefahr durch die Wölfe. Wieder ist es Malli, der viel zu leicht durch die Kieler Defensive marschiert und diesmal William auf rechts bedient. Der Brasilianer bringt die Kugel flach und scharf in die Mitte, doch Kronholm ist zur Stelle.

13. Minute: TOOOR! Malli dringt links in den Strafraum ein, alle Kieler bleiben weg. Malli bedient Steffen in der Mitte, der im Fallen den Ball aufs Tor bringt und Origi drückt den Abpraller am Fünfer über die Linie.

10. Minute: Wunderbarer langer Ball von Knoche auf den startenden Origi, aber der Belgier bekommt den Ball nicht unter Kontrolle und Kronholm nimmt ihn auf.

9. Minute: Nun haben auch die Störche ihren ersten Abschluss. Lewerenz bedient Ducksch, der aber ordentlich verzieht.

7. Minute: Auf der anderen Seite sucht Drexler Schindlder in der Spitze, aber Casteels hat aufgepasst und nimmt den Ball auf. Munterer Beginn hier in Wolfsburg.

6. Minute: Steffen flankt von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Brekalo eingerückt ist, aber Herrmann klärt. Die Ecke für die Wölfe bringt nichts ein.

4. Minute: Erster Abschluss im Spiel. Malli legt auf Brekalo ab, der sucht aus 18 Metern von halblinks den Abschluss. Leichter Unsicherheit bei Kronholm, am Ende hat ihn der KSV-Keeper aber sicher.

2. Minute: Erster Aufreger der Partie. Allerdings kein spielerischer. Ein Linienrichter benötigt eine neue Fahne, Schiedsrichter Aytekin bringt sie ihm persönlich vom anderen Spielfeldrand.

1. Minute: Das Ball rollt! Auf geht‘s!

+++ So, Freunde der Sonne! Noch wenige Minuten, dass geht‘s hier los. Wir wünschen schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung.

+++ "Hinter uns allen liegen schwierige Wochen und Monate, und Euer Frust ist nur allzu verständlich. Bitte glaubt uns, dass auch wir Spieler extrem enttäuscht sind über unseren Saisonverlauf", schrieb die Mannschaft des VfL Wolfsburg in einem offenen Brief. "Gemeinsam können wir es schaffen. Für unsere Farben. Für unseren VfL. Für die 1. Liga! Eure Mannschaft."

+++ Labbadia erklärt gerade bei Eurosport, dass er im Training auf Uduokhai zugegangen sei und ihn gefragt habe, ob er sich die Rolle als Linksverteidiger zutrauen würde. Offensichtlich tut er das und so darf der 20-Jährige von Beginn an ran.

+++ Beim Underdog aus Schleswig-Holstein kommt Steven Lewerenz über den linken Flügel. Den sollten die Wölfe im Auge haben, erzielte er am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Braunschweig einen Viererpack.

+++ Auch so etablierte Spieler wie Bruma oder Camacho lässt Labbadia auf der Bank. Das überrascht dann doch ein wenig, wenn man ehrlich ist.

+++ Etwas überraschend bekommt der unerfahrene Ex-Löwe Uduokhai den Vorzug vor dem erfahrenen Paul Verhaegh. Der Routinier steht nach seiner am Wochenende erlittenen Platzwunde gar nicht im Kader.

+++ So langsam steigt die Nervosität - Anpfiff im Hinspiel der Bundesliga-Relegation ist in rund 40 Minuten. Beide Teams legen ihren Fokus zunächst auf die Defensive und starten mit jeweils nur einem richtigen Stürmer.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel.

VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel in der Bundesliga-Relegation: Vorbericht

Wolfsburg - Mehr schlecht als recht war die bisherige des Saison des VfL Wolfsburg. Der Kader ist gespickt mit vielen bekannten Spielern. Von Daniel Didavi bis Yunus Malli hin zu Jakub Blaszczykowski und Ignacio Camacho haben die Wölfe echte Hochkaräter im Team. Auch der Etat liegt über dem Durchschnitt der Bundesliga. Mit einem Gesamtmarktwert von knapp 143 Millionen Euro waren die Ziele vor der Saison andere, als in die Relegation zu kommen. Nun müssen die Niedersachsen den Super-Gau verhindern.

Bundesliga-Relegation: So sehen Sie VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und im Live-Stream

Der komplette Gegensatz ist Holstein Kiel. Der Aufsteiger aus Norddeutschland ist das Überraschungsteam der 2. Liga. Der Kader der Kieler ist nicht gespickt mit besonders bekannten Spielern, sondern lebt vom Zusammenhalt und der Dynamik, die Trainer Markus Anfang reingebracht hat. Kicker wie Kingsley Schindler, Marvin Ducksch, Rafael Czichos oder David Kinsombi wollen dem Meister von 2009 das Leben schwer machen. Der Gesamtmarktwert des Zweitligisten liegt bei über 14 Millionen Euro. Damit gehört Kiel zum unteren Drittel der 2. Liga.

