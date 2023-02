„Schwer“: Philipp Lahm wagt Ausblick auf PSG-Spiel

Von: Boris Manz

Enges Rennen in der Bundesliga-Tabelle. Philipp Lahm traut dem FC Bayern den Titel zu, prophezeit aber Probleme in der Champions League.

München – Das Bundesliga-Titelrennen ist spannend wie lang nicht mehr. Nur sechs Punkte trennen die ersten sechs Top-Teams voneinander. Nach dem 4:2-Auswärtserfolg in Wolfsburg konnte der FC Bayern die Tabellenführung von Union Berlin wieder zurückerobern. FCB-Ikone Philipp Lahm freut sich über die erneute Spannung in der Bundesliga, glaubt aber an die Qualität seiner Bayern. Beim Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain neigt er zu Skepsis.

Philipp Lahm Geboren: 11. November 1983 (Alter 39) Ehefrau: Claudia Lahm Karriereende: 2017 Höchster Marktwert: 30 Millionen Euro

Bundesliga-Tabelle: FC Bayern und Eintracht Frankfurt trennen nur fünf Punkte

Nach den drei Unentschieden zum Jahresauftakt und dem ganzen Trubel um Manuel Neuer ist der FC Bayern plötzlich wieder in einem echten Titel-Rennen gefangen. Union Berlin und Borussia Dortmund gewannen im neuen Jahr alle vier Bundesliga-Partien und sitzen dem deutschen Branchenprimus dadurch wieder im Nacken. Auf Rang vier und fünf folgen dazu mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zwei Teams, die seit 18 beziehungsweise acht Spielen ungeschlagen sind.

Philipp Lahm beim Bundesliga-Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. © Imago/Eibner

Bundesliga-News: Phillip Lahm freut sich über Spannung in der Tabelle, tippt aber Bayern als Meister

Die Tabelle der Bundesliga ist damit wieder auf das engste zusammen gerutscht. Philipp Lahm nimmt das mit Freude zur Kenntnis: „Das Schöne ist, dass die Bundesliga gerade spannend ist, dass es eng oben ist. Es wird auch Zeit, dass es mal wieder bis zum Schluss eng ist“, sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014.

Trotz des großen Trubels um Manuel Neuer sieht der langjährige FCB-Kapitän am Ende seine Münchner vorn: „Der FC Bayern hat den stärksten Kader und wird sich am Ende dann auch wieder durchsetzen.“

Champions League: Philipp Lahm sieht FC Bayern und Paris Saint-Germain als ebenbürtig an

Schwierigkeiten prophezeit Lahm den Münchnern beim anstehenden Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Es werde „schwer“. Das Spiel gegen das Starensemble um Lionel Messi und Neymar werde ein Spiel auf Augenhöhe. „Das kann in beide Richtungen gehen“, sagte Lahm bei einem Medientermin für die Kampagne „2024undDu!“. Bei Paris Saint-Germain droht voraussichtlich Superstar Kylian Mbappé auszufallen. Bei den Münchnern werden mit Sadio Mané und Noussair Mazraoui wohl zwei Spieler den Show-Down knapp verpassen. (btfm/dpa)